Hay un regalo perfecto para cada padre: guía completa para conseguir en un clic el del tuyo (¡y hacerle muy feliz!)

Después de tantos años, parece una misión tan fácil como conocida. Pero, ¡nada más lejos de la realidad! El Día del Padre es una de esas efemérides que nos cuesta superar con entereza: adoramos a nuestro progenitor y queremos sorprenderle, pero, ¿cómo? Desde el collar de macarrones que todos (¡con rara excepción!) fabricamos en el colegio, no hemos vuelto a tener una idea tan brillante, ¡y eso que hemos probado con todo! Pulseras de actividad para potenciar su vida activa, calcetines divertidos para rejuvenecer su look, un dispositivo de Alexa para hacer su casa smart y ayudarle, de paso, con las nuevas tecnologías... pero, ¡nada!

Aunque todos los ha recibido con una ilusión desmedida, la realidad es que no siempre les ha dado el uso que nosotros esperábamos. ¿El error? Que elegimos según nuestros gustos y no tenemos en cuenta los suyos (¡o los de su generación!). Pero, eso se ha acabado: desde 20deCompras hemos preparado una guía completa en la que encontrar numerosas ideas organizadas por temáticas y teniendo en cuenta el presupuesto para que este año el acierto con papá esté más que asegurado.

El regalo perfecto... ¡a un clic!

- Los clásicos ni fallan ni pasan de moda. Aunque siempre nos gusta sorprender con regalos originales y diferentes, tenemos que reconocer que los clásicos siempre son un acierto. Unos calcetines divertidos, un pijama o una colonia pueden ser la mejor elección. Tampoco está de más apostar por un regalo gastronómico que incluya chocolate o una selección de vinos. ¿O qué te parecería apostar por un ramo de flores? Las opciones al respecto son infinitas y seguro que sorprendes a tu progenitor.

Flores, calcetines, colonia y otros regalos clásicos para papá. 20decompras/Canva

- Tiempo juntos, ¡ese es su regalo! El obsequio individual y material está dejando paso, poco a poco, a planes y experiencias para disfrutar con el protagonista de la fecha (¡Día del Padre en este caso!). Por ejemplo, este año puedes sorprenderle con un kit completo y rebajado de Adidas para salir juntos a hacer ejercicio y ayudarle a ponerse a punto con la vida activa. Y, si ya cuenta con una rutina deportiva completa, pero es el aire libre lo que quieres compartir con él, siempre puedes sorprenderle con un huerto urbano o una barbacoa para que nuestro jardín o terraza sean el mejor escenario de nuestros planes.

Pasar tiempo juntos es un gran regalo. 20decompras/Canva

- En su día... ¡pero para toda la familia! No hace falta salir de casa para pasar tiempo con papá e incluir, ya que nos ponemos, al resto de miembros de la familia. ¿Qué opinas de regalarle una suscripción (¡ahora que tiene descuento!) de HBO Max para poder hacer maratones de series juntos? Es un regalo estupendo para todos que, además, si lo combinas con algún dispositivo smart, os permitirá pasar de capítulo sin levantaros del sofá. Aunque, si quieres, algo más activo, también puedes optar por un show cooking casero para disfrutar de los fogones en familia (¡pero con todas las facilidades de Lékué!).

Con estos regalos disfrutará toda la familia. 20deCompras/Canva

