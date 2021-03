Del Echo Auto al Fire Stick, Amazon tiene el dispositivo perfecto para cada padre (y para que tu aciertes con su regalo)

Apenas queda una semana para celebrar el Día del Padre que, este año, es festivo en algunas comunidades. Tengamos fiesta o no, lo que está claro es que nuestro padre se merece disfrutar de un día en el que le colmemos de elogios y en el que también reciba algún que otro regalo, por soportar nuestras rabietas, por habernos dado los mejores consejos y por estar ahí siempre. Además, dada la gran variedad de productos que hay en el mercado, cada vez resulta más fácil dar con el obsequio adecuado a la personalidad de nuestro progenitor, puesto que los hay desde los más frikis hasta los clásicos que nunca fallan y que todo padre necesita.

Además, el mercado tecnológico ofrece cada día nuevas novedades, por lo que, si nuestro padre se declara abiertamente un techie empedernido, no tendremos excusa para no obsequiarle con un dispositivo que revolucione su vida. Los asistentes virtuales (con Alexa a la cabeza) son uno de los más populares, pero ahora ya no solo los podemos encontrar y disfrutar a través de altavoces. Los devices de asistencia se han multiplicado y, en Amazon cuentan con una gran variedad para acertar en el próximo Día del Padre, según la personalidad de nuestro progenitor. ¿Quieres descubrirlos?

Los mejores regalos para papá, según Amazon

- Para los que siempre necesitan un copiloto. Le encanta conducir en compañía, tiene mal sentido de la orientación o, simplemente, es un aventurero empedernido con ganas de descubrir nuevas rutinas... ¡incluso en vuestra ciudad! Por eso, tener a mano el Echo Auto, el primero de la gama diseñado para el uso en carretera, puede ser todo lo que necesitas para hacerle feliz. Y es que con Alexa podrá despreocuparse de utilizar sus manos para reproducir música o poner el GPS, y realizará múltiples tareas, como crear la lista de la compra o revisar su agenda, siempre manteniendo toda su atención en la carretera.

Echo Auto: este 'gadget' ofrece la posibilidad de disfrutar fácilmente de todas las funcionalidades de Alexa también en el coche, gracias a un conjunto de ocho micrófonos y control por voz que asegura su efectividad en todo momento, incluso cuando haya ruido procedente de la carretera, el aire acondicionado o la música de fondo.

Echo Auto. Amazon

- Para los que el streaming es su nuevo mejor amigo. Papá ha descubierto que las plataformas de VOD cumplen a la perfección con sus necesidades cine/seriéfilas y, ahora, no hay quien le despegue del sofá cuando llega el fin de semana. Alimenta su pasión en su día y regálale lo necesario para cumplir con sus expectativas: ¡el Fire TV Stick de Amazon para ver sus contenidos favoritos sin preocuparse!

Fire TV Stick: este dispositivo nos ayuda a disfrutar de una reproducción en ‘streaming’ rápida y con calidad Full HD. Además, viene con el mando por voz Alexa, para que podamos pedirle que cambie de contenido sin esfuerzo.

Fire TV Stick. Amazon

- Para los padres lectores. Él es uno de los culpables de que siempre que un libro cae en tus manos lo devores sin pensarlo. De hecho, no recuerda su mesilla sin una pila de obras para leer o la biblioteca de tu casa vacía. Por ello, y porque ya no hay más espacio en las estanterías, tu padre necesita un ebook en el que pueda almacenar millones de títulos.

Kindle Paperwhite resistente al agua: este dispositivo, igual que el resto de e-reader Kindle, están diseñados para leer en cualquier ambiente. Pero este modelo, además, es resistente a las salpicaduras para que tu padre pueda disfrutar de su novela favorita mientras se da un baño relajante o está en la piscina.

Kindle Paperwhite resistente al agua. Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.