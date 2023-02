La esperada temporada 3 de The Mandalorian, la serie estrella de Star Wars, llega a Disney+ en marzo de 2023 más emocionante que nunca. La primera en live action de Star Wars se ha convertido en la más popular del momento del universo creado por George Lucas. Y, en esta nueva entrega, no solo veremos a Din y Grogu, sino que es probable que los fans disfruten de la presencia de Boba Fett, Ahsoka Tano, Bo-katan Kryze e, incluso Luke Skywalker. Se trata de un estreno muy esperado por multitud de motivos. El primero, porque la nueva entrega se empezó a rodar en octubre de 2021, pero la producción se vio interrumpida y los fans tienen el doble de ganas de verla. Segundo, porque en el tráiler se ha podido ver el planeta de Mandalore y es muy probable que Mando profundice más en la cultura y la historia mandalorianas. Por último, el clip adelanto de una escena de la tercera temporada ha enamorado a los fans.

Para calentar motores y preparar a los fans, Disney ha revelado un primer clip oficial de la serie, de la tercera temporada de The Mandalorian, donde se ve a Grogu, quien enamorará a todos jugando con La Fuerza encima de una silla. Din Djarin, como siempre, adorable y con paciencia también te cautivará.

Hay que recordar que en la temporada anterior Din Djarin se encontró con Bo-Katan y sus Búhos de la Noche y prometió ayudarles a reconquistar Mandalore si le ayudaban a recuperar a Baby Yoda. The Mandalorian derrotó a Moff Gideon y se hizo con el Sable Oscuro, lo que le convierte en legítimo gobernador de Mandalore. Y, como no, recordar la despedida final de la segunda temporada: Grogu y Din se decían adiós para que el Niño se entrenase en La Fuerza con el maestro Luke Skywalker. En resumen, son muchas las preguntas en esta temporada: ¿a qué se enfrentarán Grogu y Din?, ¿qué pasará con el villano Moff Guideon ahora encarcelado? Y, con el Sable Oscuro de luz... ¿Aprenderá a usarlo Din Djarin y a liderar al pueblo mandaloriano para reconstruir su planeta?

¿Cuándo empieza 'The Mandalorian'?

El próximo 1 de marzo de 2023 verá la luz en Disney+ la temporada 3 de The Mandalorian con un total de ocho capítulos. Así que, si todavía no tienes Disney+ es el momento de suscribirte (¡y con rebaja!). Recuerda que antes del estreno tienes todavía tiempo para ver la otra serie del universo Star Wars: El Libro de Bobba Fett, donde aparecerán claves para esta nueva temporada. Así que, necesitarás Disney+ para poder ver esta producción ahora y la nueva temporada de The Mandalorian el 1 de marzo. Lo bueno es que estás de suerte porque la suscripción cuenta con una rebaja muy interesante si optas por la opción anual. Y es que, conseguirás 12 meses al precio de 10, lo que es lo mismo que disfrutar de Disney+ un año por menos de 90 euros. O, si prefieres el pago mensual, son 8.99, sin compromiso de permanencia y, recuerda que puedes tener activas cuatro pantallas a la vez y crear hasta 7 perfiles.

Qué paso en la temporada 2

Los fans de The Mandalorian tuvieron un final de la temporada dos muy emocionante, el cocreador de la serie Jon Favreau volvió a cambiarlo todo. Y es que, aunque sus dos temporadas estuvieron desconectadas de las películas oficiales y de la Saga Skywalker, The Mandalorian 2 consiguió lo imposible, con un joven Luke Skywalker cara a cara con Baby Yoda y Mando. El episodio 8 (El Rescate) de la temporada 2 de The Mandalorian será difícil de superar, pero nos adelanta lo impresionante que será la tercera temporada.

Por qué tienes que ver 'The book of Bobba Fett'

La otra serie que puedes ver mientras en Diney+, El libro de Bobba Fett, sí que repercute en esta nueva temporada de The Mandalorian, y es que, las tramas de las dos producciones convergen. Esta serie tuvo siete capítulos donde narraron la vida del famoso cazarrecompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Shand, cuando intentaron conquistar Tatooine. Así que, si quieres saber las razones para ver esta serie sigue leyendo, pero ¡cuidado!, puede contener spoilers el próximo párrafo.

En el episodio cinco de El libro de Bobba Fett, el protagonista es Mando, así que parecerá que estemos viendo la serie de The Mandalorian. En el seis, apuestan por la aparición de personajes clave como Luke Skywalker, Grogu, R2D2 o Ahsoka. Y, para terminar, hubo un combate final entre Mnado y Boba Fett, con una secuencia final en la que Mando se reúne con Grogu de nuevo... Todo apunta a que la tercera temporada empieza aquí.

