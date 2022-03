Nuestra sociedad está conformada por cuatro generaciones diferentes: los llamados baby boomers, la generación X, los millennials y los centenials o generación Z y todas ellas las conforman personas que pueden, o son, padres. Pero, cada una tiene características y gustos distintos. Según el sociólogo que las clasifique, los años entre los que se comprende cada generación varían, pero, para que nos hagamos una idea: los nacidos desde el año 1946, más o menos, pertenecerían a la generación baby boomer y los miembros de la más joven, la Z, tienen entre 6 y 26 años.

Por tanto, puede que busques un regalo para un papá primerizo de la generación Z, que acaba estrenarse en el mundo de la paternidad, o un regalo para tu padre de la generación X. Sea como sea, dinos a qué generación pertenece tu padre y desde 20deCompras te diremos qué regalo le va como anillo al dedo este año.

- Baby boomers, los clásicos. Los nacidos en la década de los 50, los llamados baby boomers, son papás con valores clásicos, de los de antes. La mayoría siguen siendo estrictos con sus hijos, aunque estos ya sean mayores, por tanto, un regalo moderno o tecnológico, por ejemplo, y por lo general, no sería un gran acierto. Sin embargo, un regalo práctico sí puede serlo. También puede ser un acierto un regalo nostálgico, algo que le recuerde su juventud. Desde 20deCompras te aconsejamos una cartera, ya que la década de los 50 fue una época muy significativa para este producto. Evolucionaron los monederos hasta las carteras modernas y se le añadieron múltiples bolsillos. Nunca es mala una oportunidad para cambiar de billetera.

Una billetera práctica, clásica, pero, a la vez, moderna. Amazon

Desde 20deCompras también aconsejamos un libro electrónico que no dañe la vista de los padres que quieran seguir leyendo y puedan almacenar todos los títulos que quieran. O una bonita camisa, con la que ir a celebrar el Día del Padre, ¡de estreno!

- Generación X, los niños que soñaron con Star Wars. En esta generación se suelen incluir a las personas nacidas a mediados de los años 60 y finales de los 70. Aquellos padres que vivieron el primer estreno de Star Wars, el episodio IV, por cierto. Por tanto, si quieres que rememoren esos años, elegir un regalo friki no tiene por qué ser muy arriesgado, quizá, este año aciertes por todo lo alto. Este Lego rebajado en Amazon del casco de Darth Vader, puede ser el regalo perfecto, ya que se puede montar y decorar el salón, ahora que los hijos se han ido de casa.

Qué la fuerza os acompañe en este Día del Padre. Amazon

Sin embargo, si tu padre fue de los pocos que no siguió esta saga, no te preocupes. La música de los 60 y 70 es digna de rememorar y, seguro, que todavía tiene, o quiere, vinilos. Un tocadiscos clásico con toque moderno ya actual, para poder escuchar la música de antes con el mejor sonido de ahora, también es una gran opción de regalo.

- Los millennials de los 80 y los 90, los superhéroes que conocemos. Los millennials son los más fáciles de regalar porque los gustos son de lo más variado, eso sí, son difíciles de impactar. Han crecido con videojuegos y superhéroes de Marvel, eso puedo ayudarte. Si eliges un perfume o una joya, seguro que aciertas, igual que con los gadgets de moda (el universo Alexa les vuelve locos). Pero, si quieres ir un paso más allá y arriesgarte, en 20deCompras te aconsejamos el universo de Nintendo, de los videojuegos retro. A tu padre le va a encantar y lo sabes.

¡De coleccionista! Amazon

- Generación Z, padres primerizos. Las tendencias de moda arrasan entre la generación más joven y los límites de género cada vez están más difuminados. Les gusta la igualdad y se sienten útiles cuando apoyan a la sociedad, así que, el regalo que se merecen estos padres primerizos es muy especial. Si quieres sorprender a alguien que acaba de estrenarse en la paternidad, desde 20deCompras te recomendamos que apuestes por lo sentimental y le regales su primer recuerdo con su hijo o hija.

Las huellas de la vida. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.