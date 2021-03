De los calcetines a la taza de desayuno: cinco clásicos con los que acertar en el Día del Padre

Como todos los años, el 19 de marzo se conmemora a todos los padres en España y en muchos otros países. Una jornada en la que, de distintas maneras, celebramos a los verdaderos reyes de casa. Sin embargo, a estas alturas la preocupación se centra en los detalles. En la manera de hacer sentir especial a nuestros progenitores. Ojo que la clave está en convertir y hacer sentir a papá como el protagonista de la familia (al menos por un día).

No obstante, si se trata de regalos, existen una serie de opciones que nunca fallan. Si eres de los que todavía no ha conseguido un obsequio especial del Día del Padre y no quieres dejarlo para última hora... ¡Hoy estás de suerte! Siempre hay maneras de sorprender a quien ha estado a nuestro lado durante todos estos años.

Para facilitar tu búsqueda en 20deCompras hicimos una selección de clásicos. ¡Así es! Fuimos por todos aquellos regalos con los que acertar el Día del Padre. ¿Lo mejor? Es que puedes conseguirlos en el catálogo digital de Amazon y recibirlo en pocas horas en casa.

Los clásicos para el día del padre

Si de detalles se trata, estos calcetines personalizados son ideales. Hechos de 75% de poliéster de alta calidad, entre otros materiales, brindan máxima comodidad y suavidad. ¿Lo mejor? Es que se pueden personalizar con una fotografía al momento de la compra. Otros usuarios destacan la calidad y originalidad de este producto. Cuentan con cuatro estrellas doradas y pueden ser tuyos (o de tu padre) por solo 12,99 euros.

Personalizados y divertidos, los calcetines del Día del Padre de ABIsedrin. Amazon

Ocupando las primeras posiciones de los productos más vendidos para el Día del Padre de Amazon, esta taza de desayuno sorprenderá a quien la reciba. Apta para microondas y lavavajillas, se envía en una caja protectora para que no resulte dañada. Cuenta con un diseño creativo, máxima dureza y brillo de colores. Tiene casi cinco estrellas doradas y puede ser tuya por solo 10,90 euros.

Alta calidad y diseño, la taza del Día del Padre de Funny Cup. Amazon

Siempre hay una ocasión para lucir elegante y este set de corbatas de seda y pañuelo complementará todos los outfit del rey de la casa. Se trata de un paquete mixto con diferentes combinaciones y estilos. Ideal para reuniones de negocio, bodas, fiestas o citas. De textura suave y cómoda, están fabricadas de material de alta calidad. Este producto cuenta con más de 1.400 valoraciones, mientras que otros compradores destacan la calidad y presentación de este set. Tiene casi cinco estrellas doradas y puede obsequiarlo por solo 39,99 euros.

Perfectas para todo tipo de ocasiones, las corbatas del set de Hisdren. Amazon

Si de detalles se trata, este reloj multifunción lo tiene todo. Cuenta con cronograma, calendario de fechas y funciones de precisión. Es de acero completo y muy cómodo para llevar en la muñeca. Tiene vidrio mineral capaz de proteger eficazmente la esfera del reloj contra daños y también es resistente al agua (por tiempos breves). Se enviará con una herramienta de enlace ajustable para llevarlo en la medida correcta. Disponible en cuatro colores, cuenta con 4,5 estrellas doradas y puede ser tuyo por solo 36,99 euros.

Moda y alta calidad con el reloj de Liga. Amazon

Único e irrepetible, este diploma pergamino para "el mejor padre del mundo" sorprenderá al rey de casa. Impreso por ambas caras y troquelado sobre cartulina de 180 gr. con marco de madera. Un reconocimiento de amor en todas sus dimensiones que por solo 29,99 euros puede sacar más de una sonrisa. Tiene cuatro estrellas doradas y sin dudas tocará el corazón de quien lo reciba.

Personalizado y con dedicatoria, el diploma del Día del Padre de Calle del regalo. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.