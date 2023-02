Un cine en el techo de tu habitación o en el salón de tu casa para poder hacer lo de peli, sofá, manta (¡y palomitas!) es uno de los placeres de la vida que hoy en día tenemos al alcance de la mano gracias a los proyectores de cine portátiles. No obstante, precisamente por la gran variedad de proyectores que hay en el mercado, no deberíamos precipitarnos al comprar uno, ya que tienen una serie de características que, quizás, no has reparado en mirar. El diseño, compatibilidad, resolución, precio y valoraciones de otros usuarios son algunos de los must que deberíamos ojear antes de comprarnos un mini proyector. Por eso, si estás pensando en hacerte con uno, desde 20deCompras queremos ayudarte a que tengas en cuenta las propiedades más importantes y a que uses de guía una lista de los más vendidos y mejor valorados del mercado hoy en día.

En esta lista te dejamos opciones desde 47 euros hasta 569 euros en el nuevo proyector The FreeStyle con el que la marca Samsung ha roto todos los esquemas creando una imagen más grande que se pueda proyectar en el techo (¡hasta 100 pulgadas de imagen!). Pero, empecemos por las características que hay que mirar en un proyector. Y en este sentido, lo primero es fijarse en qué tecnología usa para generar imagen: LCD, LCoS o DLP.

Estos son los tres tipos de tecnologías empleadas para generar imágenes en un proyector: el famoso LCD (Liquid Crystal Display), DLP (Digital Light Processing) y el LCoS (Liquid Crystal on Silicon). A modo resumen, los proyectores LCD utilizan una fuente de luz que pasa a través de tres pequeños paneles asignados por los colores rojo, verde y azul con los que se crean las imágenes. Con los DLP se emplea una fuente de luz en combinación con una rueda de color y un chip DMD que contiene pequeños espejos inclinados. La luz atraviesa la rueda, se refleja en la matriz de espejos y alcanza la pantalla. Por último, LCoS, utilizan una tecnología de proyección de imagen más compleja que cuenta con sus respectivas variantes y que combina las tecnologías anteriores.

Desde 20deCompras recomendamos los proyectores LCD porque son los más económicos y destacan por la naturalidad de los colores. Además, la luminosidad es muy buena para proyectar en una casa. Esta es la tecnología que utiliza, precisamente, el mejor valorado de Amazon. Además, admite la proyección por cable e inalámbrica tanto de sistemas iOS como Android. Además, puede proyectar directamente desde la pantalla de smartphones o tabletas compatibles y tiene wifi para que la conexión sea más fácil. Lo mejor es que lo avalan 8.213 opiniones.

Lúmenes : 7.000

: 7.000 Tipo de pantalla : LCD

: LCD Resolución : Full HD

: Full HD Precio: 99,99 euros

Brillo de pantalla

Los mini proyectores con menos lúmenes obligan a utilizarlos casi a oscuras, por tanto, deberemos apagar todas las luces y bajar las persianas para ver una peli en casa con ellos. Los hay solo con 600 lúmenes. No obstante, también podemos encontrar mini proyectores de cine con 6.500 lúmenes como este de Amazon de la marca Akiyo, que destaca por su trípode y por ser muy fácil de usar y configurar.

Lúmenes : 6.500

: 6.500 Tipo de pantalla : LCD

: LCD Resolución : HD

: HD Precio: 69,99 euros

El proyector más vendido y económico

El mini proyector YG300 de la marca Excelvan tiene un diseño portátil, de hecho, cabe en cualquier bolsillo. Trae un reproductor de medios audiovisuales integrado de modo que con solo insertarle un pendrive o memoria SD puede reproducir archivos audiovisuales. Además, cuenta con una entrada de vídeo HDMI, un puerto AV y un puerto USB 2.0 que también sirve para cargar dispositivos móviles o equipos de audio externos. Lo mejor es su resolución, para lo pequeño que es, ya que puede llegar a 1920 por 1080 píxeles y acepta vídeos en alta definición.

Lúmenes : 600

: 600 Tipo de pantalla : LCD

: LCD Resolución : HD

: HD Precio: 46,99 euros

El más nuevo y buscado de Samsung

Podríamos decir que es el proyector más especial de la lista, ya que su diseño lo diferencia de todos los demás. Se trata de un proyector 360 grados, muy flexible para proyectar en cualquier sitio y con una calidad y resolución de la imagen muy buena. En resumen, un proyector portátil de cine muy pro. Es el único de la lista DLP y lo mejor es que Samsung ha implementado un algoritmo que persigue optimizar la reproducción del color para que sea lo más fidedigna posible en un abanico amplio de superficies. Lo tienes disponible en Fnac por casi 800 euros o en Carrefour ahora por menos de 570 euros.

Lúmenes : 550

: 550 Tipo de pantalla : DLP

: DLP Resolución : 1920 x 1080 puntos Full HD

: 1920 x 1080 puntos Full HD Precio: 570 euros.

Por último, cerramos la lista con el mini proyector de la marca Prixton, con dos altavoces incluidos, entradas VGA, 2xHDMI, USB2.0, MicroSD y AV IN. Además de además es compatible con vídeos Full HD de 1080 píxeles. Se pueden alcanzar hasta dos metros de distancia entre el proyector y la superficie de proyectado. ¡Lo mejor es su experiencia inalámbrica!

Lúmenes : 900

: 900 Tipo de pantalla: LED

de pantalla: LED Resolución : Full HD

: Full HD Precio: 71,12 euros

