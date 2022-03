Del perfume a la hidratante: ideas de Sephora para sorprender a papá en su día y que se mime durante todo el año

El terreno beauty no entiende de géneros ya que no hay excusa que valga para no dedicarse unos minutos al día. Ya sea para limpiar nuestra piel para evitar la proliferación de granitos y puntos negros o para disfrutar de una mascarilla reparadora, cuidarse es de obligado cumplimiento para todo el mundo. Y es que la piel envejece por igual y en todas las personas se ve afectada por los factores externos. Por ello, cuando nos regalan un cosmético nos están motivando a mimarnos para lucir un cutis, un pelo o una piel impresionante. Así que, ¿por qué no elegir un producto de belleza y cuidado personal para obsequiar a nuestro padre el próximo 19 de marzo?

Desde su colonia favorita, esa cuyo aroma reconocemos a kilómetros y que, cuando la percibimos, podemos decir que estamos en casa, hasta la crema hidratante que mantendrá ocultas por un tiempo más las arrugas de su rostro. Opciones beauty para ellos hay muchas... ¡y todas están en Sephora! En el ecommerce podemos encontrar perfumes icónicos, productos para el afeitado o el cuidado de la piel y hasta estuches regalo con servicios personalizados. ¿Quieres descubrir nuestros favoritos para acertar, de una vez por todas, con el detalle del Día del Padre?

Regalos... ¡para que se mime!

- Un frasco de su perfume favorito. Ya sea fan de Jean Paul Gaultier o de Armani o pertenezca a ese club de progenitores que solo se compra una colonia cuando viene en pack junto a cremas o desodorantes, en Sephora lo tienen todo listo para que encuentras su fragancia favorita. Además, si tienes suerte, ¡puede que esté sujeta a alguna de las rebajas de la web!

- No sin su rutina beauty. Nuestro padre es de los que no sale de casa si, previamente, no ha seguido la rutina de belleza con la que mima su piel a diario. Por eso, en su efeméride queremos ayudarle a potenciarla con un cepillo de silicona de Foreo pensado para limpiar los cutis más duros, un bálsamo after save para asegurar la suavidad del rostro o una mascarilla nutritiva para devolver la luminosidad.

¿Necesitas más ideas?

Si nada de lo que hemos comentado con anterioridad crees que le va a encantar a tu padre, no te preocupes: Sephora tiene un as bajo la manga... ¡para esta ocasión y para las siguientes! El ecommerce de belleza cuenta en su web con un buscador de regalos que podemos completar en tres sencillos pasos; solo hay que hacerles saber quién recibirá el regalo, cuál es la personalidad beauty que mejor le define; y el presupuesto que estamos dispuestos a gastarnos. Ahora, ¡solo nos queda escoger!

