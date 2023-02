Siete son las versiones que Xiaomi ha lanzado de la pulsera inteligente más popular del mercado y va en camino la 8. Pero, las Smart Band Pro de la marca china no son pulseras inteligentes normales, sino que parecen más un reloj inteligente debido al tamaño de su pantalla y a las prestaciones que posee (¡y eficiencia!), pero con el precio de una band. Y, todavía más, si aprovechas ofertas como la de Amazon que ha lanzado el último modelo de Xiaomi a mitad de precio. Lo cierto es que Xiaomi Smart Band está haciendo una competencia muy dura a marcas como Huawei o Amazfit, no es de extrañar, por tanto, que las novedades que se conocen sobre el lanzamiento del modelo 8 esté acaparando muchas opiniones e informaciones. No obstante, hasta que vea la luz la Smart Band Pro 8, el modelo anterior es el más grande y con más prestaciones hasta el momento y puedes aprovechar su buen precio para pasarte al lado inteligente.

Su gran tamaño se compensa con un diseño muy fino, elegante y ¡nada pesado! Además, en ergonomía Xiaomi tiene un máster porque se acomoda muy bien, gracias a su cómoda correa, a cualquier tipo de muñeca y no molesta en el día a día, ni mientras duermes y tampoco haciendo deporte. En cuanto a su pantalla, se ve muy bien, con mucho brillo y nítidamente incluso debajo de la luz del sol. Pero, todo esto no es lo mejor, desde 20deCompras creemos que uno de sus puntos fuertes es que es compatible con casi la totalidad de los smartphones del mercado, una característica muy importante y que no abunda entre pulseras y relojes inteligentes de otras marcas. Y es que, Xiaomi Smart Band 7 Pro es compatible con iOS 10 o superior y Andorid 6.0 y versiones posteriores.

Sin olvidar, tal y como señalan en Amazon, que tiene más de 110 modos deportivos, incluidos el tenis, series de running, senderismo e, incluso, natación y pesca. Por otro lado, monitoriza tu frecuencia cardiaca y las calorías que has quemado. Todo esto por 66 euros en vez de por 100 gracias a la oferta del 33% de esta semana. Por tanto, es el mejor momento para comprar este modelo, ya que es el más nuevo y cuando salga el modelo 8, seguro, rondará los 100 euros o los superará como sus anteriores.

¡A mitad de precio! Amazon

En la página oficial de Xiaomi, de hecho, está por 100 euros, así que aprovecha esta oportunidad de Amazon a mitad de precio.

Otras ofertas relojes inteligentes

Si te ha gustado la oferta de Xiaomi en Amazon y quieres ojear más, desde 20deCompras te destacamos este reloj inteligente de la marca Lrecat, también a mitad de precio, que te costará solo 20 euros y también es compatible para Android e iOS.

¡A mitad de precio en Amazon e impermeable para que sea perfecta para practicar deporte! Amazon

