Cinco relojes y pulseras 'smart' para todos los bolsillos con los que empezar el año haciendo deporte

Arrancamos el nuevo año con la intención de ponernos en serio con el deporte. Volver al gimnasio, renovar las zapatillas o desempolvar las mancuernas que guardamos en el armario son gestos que repetimos cada enero pero siempre acabamos dejando de lado el ejercicio. Sin embargo, hacer deporte es necesario para una buena salud: los expertos coinciden en la actividad física previene enfermedades y reduce la ansiedad. Así que nuestro cuerpo y nuestra mente agradecerán cualquier ayuda que nos permita mantener nuestras rutinas deportivas durante más tiempo.

Fijarse objetivos realistas, reservar unas horas para el deporte y no sobrepasar los límites de nuestra condición física harán que no abandonemos tras las primeras semanas. También podemos hacer uso de wereables inteligentes como un reloj o una pulsera smart y convertirlos en nuestros aliados para mantener la motivación. En 20deCompras hemos encontrado cinco opciones del catálogo de Amazon que no debes dejar pasar tanto si eres novato, como si llevas tiempo practicando deporte. Marcas como Amazfit, Xiaomi o Garmin están en nuestra lista de favoritos, pero también hemos incluido modelos sencillos para bolsillos ajustados.

Si no quieres gastar mucho

Una pulsera por menos de 20 euros. Si estás comenzando a entrenar y no quieres hacer una gran inversión, en Amazon puedes encontrar opciones básicas con miles de valoraciones en la web. Este es el caso de la pulsera OPPO Band Style: un modelo con pantalla Amoled que registra pasos, frecuencia cardiaca, oxígeno en sangre y tiene 12 modos de ejercicio diferentes como andar, correr, hacer yoga o nadar.

La Oppo Band Style tiene 12 modos de entrenamiento. Amazon

Un reloj con 18.000 valoraciones por 28 euros. Es impermeable y tiene 24 modos deportivos. Monitoriza la calidad del sueño y muestra notificaciones de llamadas y mensajes que llegan al móvil. Este modelo con cronómetro en 7 colores también controla la música y todo por menos 29 euros, por eso cuenta con el respaldo de los usuarios.

Está disponible en siete colores. Amazon

Dos opciones muy valoradas por menos de 50 euros

Un smartwatch de Amazfit con GPS y Alexa. El Amazfit Bip U Pro es la versión actualizada de uno de los modelos más populares de esta marca y, por menos de 45 euros, cuenta con 60 modos deportivos y GPS de alta precisión. Ofrece mucho por poco dinero: con él puedes controlar la cámara y la música del móvil y es sumergible a 5 atmósferas.

Amazfit Bip U Pro Amazon

Un clásico renovado con 120 modos deportivos. Si hay una pulsera de actividad que triunfa en cada lanzamiento esta es la de Xiaomi. El último modelo: la Mi band 7 incluye más de 120 modos deportivos y una batería que dura hasta 15 días sin necesidad de recarga. Además, vigila la saturación de oxígeno, te sugiere momentos de respiración o actividad y hasta permite controlar el ciclo menstrual femenino.

108 mil amperios y resistente ala agua 5 atmosferas. Amazon

Un modelo 'premium' con rebaja

Un smartwatch de Garmin por 158 euros. El Forerunner 245 no es un reloj cualquiera sino la actualización de uno de los más vendidos de la popular marca americana. Es uno de los mejores dispositivos para monitorizar tus entrenamientos de running y permite conectar los pulsómetros ANT+ que se colocan en el pecho y monitorizan la frecuencia cardiaca. Además, ofrece planes de entrenamiento, GPS integrado, brújula y descuento en Amazon. ¿Qué más puedes pedir?

Este modelo incluye planes de entrenamiento personalizados. Amazon

