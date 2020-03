La ilusión de celebrar el primer Día del Padre: regalos para papás inminentes o primerizos

El 19 de marzo es una fecha muy especial para todos aquellos padres, pero hay quienes la viven (y esperan) todavía con más ilusión: los que van a tener un hijo en las próximas semanas o los padres primerizos. Los identificarás porque se han aprendido de memoria todos los consejos que hay en la aplicaciones y páginas webs destinadas para ellos, saben la teoría (que luego la práctica ya es otra cosa) de por qué lloran los bebés y te pueden decir un truco para todo lo relacionado con el bebé. También los reconocerás por las ojeras que lucen en la cara y es que, desde la llegada del nuevo inquilino, lo de dormir ya no es prioritario.

Además, otro sentimiento común que comparten estos progenitores es la ilusión que sienten al celebrar su primer Día del Padre. Para ellos, el mejor regalo es, además del de disfrutar de su hijo, aquel que emocione y recuerde los primeros días de vida del bebé. Así que hemos seleccionado algunos detalles que puedes encontrar en Amazon y con los que vas a acertar, sin duda, ante un padre primerizo. ¿Preparados para soltar alguna lagrimita?

Body con instrucciones

Para padres primerizos, un bebé con instrucciones. Amazon

Hay quien dice que los bebés deberían venir con instrucciones.Lamentamos decirte que no es así, pero que, gracias a este divertido body, la cosa será mucho más fácil. Los papás primerizos ya no tienen nada que temer con esta prenda de algodón que no le causará irritaciones a los más pequeños.

Marco con fotos y huella

Para guardar sus primeros recuerdos. Amazon

Es inevitable que los más pequeños crezcan, pero siempre podremos guardar el recuerdo de estos primeros meses de vida. Con este marco, que incluye una fotografía y dos huecos para las huellas de las manos y los pies que se pueden realizar con una tinta especial no tóxica, es un gran regalo.

Camiseta divertida para padre e hijo

Un hijo siempre será parte de uno mismo. Amazon

Para aquellos padres que no pierden el humor, este es el regalo perfecto y es que un hijo es parte de uno mismo, como lo es una porción a la pizza. Hay que comprar dos camisetas por separado. La talla de adultos tiene un precio de 4,28 euros, mientras que la de bebé 2,98 euros.

'Kit' para hacer la escultura de la mano del bebé

Para conservar siempre su pequeña manita. Amazon

Igual que con las huellas, este producto ayuda a guardar momentos para siempre. En este caso, se trata de un kit para moldear en 3D y guardar las huellas de las manos o de los pies.

Llavero personalizado con la fecha de nacimiento

Para llevar siempre esa fecha especial. Amazon

El día del nacimiento de un hijo nunca se olvida, pero gracias a este llavero se recordará en cualquier momento del día. Permite personalizar, además de la fecha, el mensaje del círculo y el color de la piedra. Está elaborado con acero inoxidable para evitar alergias.

El libro del bebé

Con un sinfín de páginas para recordar siempre esta etapa. Amazon

Sus primeras veces, su árbol genealógico, sus datos… Todo se puede guardar en las 50 páginas de este libro del bebé. También hay láminas donde anotar curiosidades sobre el año de su nacimiento, datos sobre los padres y hasta información de sus primeros cumpleaños, su primer día de colegio o de sus amigos de la guardería.

Espejo retrovisor para vigilar al bebé

Para cuando los pequeños aún deben ir a contramarcha. Amazon

La normativa en cuanto a los sistemas de retención es clara: los niños deben viajar en la parte trasera del vehículo. Los que todavía deben hacerlo a contramarcha pueden quedar en ángulo muerto para sus padres. De ahí la importancia de contar con un espejo retrovisor de vigilancia. Este de Meinkind, que incluye dos parasoles, es de fácil instalación y resistente a golpes.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.