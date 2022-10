La bolsa de mano perfecta para viajar en avión incluye compartimento para los zapatos y solo cuesta 20 euros

El cambio en la política de equipajes de numerosas aerolíneas nos ha hecho repensar cómo (¡y con qué!) viajamos. Cada compañía tiene un peso y unas medidas, aunque la realidad es que la mayoría apuesta por la bolsa de mano estándar (salvo que facturemos) que, a menudo, se nos queda corta para incluir todo lo que creemos necesario. También es cierto que, de forma general, no sabemos bien cómo hacer la maleta de forma organizada, inteligente y coherente (escoger conjuntos en vez de prendas, reducir los porsiacasos...), lo que no ayuda a lograr nuestro objetivo: una bolsa que no pese demasiado, que pase el control del aeropuerto sin sobresaltos y en la que, además, llevemos todo lo que queremos.

Eso sí, no podemos (¡ni debemos!) achacarnos toda la culpa, pues tampoco debemos olvidar que la elección de una buena bolsa de mano es básica para alcanzar el éxito; y desde 20deCompras nos hemos propuesto un rato: dar con ella y al mejor precio. ¿El resultado de nuestra búsqueda? Una solución de 20 euros que, aunque solo tiene (¡de momento!) 25 valoraciones y roza las cuatro estrellas doradas, tiene todo lo necesario para convertirse en el equipaje de mano perfecto. ¡Incluye un compartimento extra para zapatos que nos ayudará a colocar y organizar mejor la maleta!

Este modelo está disponible en cuatro colores. Amazon

Eso sí, una advertencia: aunque la mochila está disponible en cuatro colores, no todos tienen el mismo precio. De hecho, el modelo turquesa es el más caro de otros, alcanzando los 26 euros, mientras que los demás no llegan a 20; así que, ¿cuál eliges: gris, azul marino o naranja?

Otros datos de interés

Las medidas de esta bolsa de viaje son de 39x18x30 centímetros, logrando que sea ideal para viajar en cabina: para que el lector se haga una idea, corresponde, aproximadamente, con las dimensiones de un neceser grande, pero compacto. Tiene varios compartimentos: el general (con uno mini extra), uno lateral y el inferior, pensado para guardar zapatos. El tejido es de calidad e impermeable para que la ropa siempre llegue en las mejores condiciones. La cremallera, doble para que cerrarla sea más sencillo; aunque, según apuntan algunos comentarios, es mejor no forzar más de la cuenta su capacidad pues este cierre es "muy débil", como se puede leer en la web de Amazon.

