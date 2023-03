Caso Mediador: el PSOE desconoce si hay más diputados implicados y el PP que es "la punta del iceberg"

"Hasta donde sabemos, no hay ningún otro diputado que se haya deslizado por la pendiente de la corrupción". El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, contestó así ayer al ser preguntado por el caso Mediador, la supuesta trama de corrupción en la que estaría implicado el parlamentario socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

López fue esquivo en su rueda de prensa y no quiso detallar si algún diputado se ha puesto en contacto con la dirección del grupo para confesar tratos con Fuentes Curbelo; sí contó que varios cenaron con el aludido, pero "cenar no es corromperse", insistió. El PP, por su parte, considera que el PSOE quiere "tapar" el caso y también que esto es solo "la punta del iceberg".

"No hay nada que repugne más a un socialista que la corrupción de alguien que estaba en nuestras filas", afirmó López, que puso el foco en la celeridad con la que ha actuado el PSOE. "En todos los partidos puede haber corruptos, pero aquí los expulsamos, otros se dan besos con alcaldesas a las que les aflora dinero en paraísos fiscales o mantienen a exministros dentro de sus filas para los que la Fiscalía ha pedido 15 años de cárcel", espetó, precisamente, en referencia al PP, al que le dijo que "la corrupción o se ataja o se compadrea con ella".

Los socialistas, no obstante, no apoyarán en el Congreso la apertura de una comisión de investigación, porque "cuando un asunto está sub iudice es mejor que los tribunales investiguen", argumentó el portavoz .

El Gobierno tampoco tiene constancia de que pueda haber algún otro parlamentario del PSOE implicado, pero, en todo caso, advierte de que, si lo hubiera, seguiría el mismo camino que Fuentes Curbelo. "Tolerancia cero con este tipo de comportamientos. Si lo hubiera, ya no sería diputado socialista", aseveró la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. "Cuando no hay nada que ocultar no hay tiempo que perder".

Por su parte, Pablo Echenique, de Unidas Podemos, aseguró que esa y "otras", en referencia a las últimas revelaciones sobre el caso Kitchen publicadas ayer por El País, "revelan que queda mucho por hacer" en materia de lucha contra la corrupción. "Podemos nació para que no se normalizara la corrupción por parte del bipartidismo", añadió el dirigente.

Para el Partido Popular, lo publicado hasta ahora es la "punta del iceberg", apuntó su líder, Alberto Núñez Feijóo, que tildó la trama de "cutre y lamentable". "Los congresistas y senadores acudían a Madrid a divertirse de forma lamentable con todo tipo de prácticas, desde la droga a la prostitución", añadió, y acusó al PSOE de querer "tapar" la información.

El grupo popular en el Congreso, que ve "machismo" en el caso, pedirá la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que se suma a las ya solicitadas de Nadia Calviño, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska; y lanzará una batería de preguntas a cada ministerio para saber qué miembros de la trama constan en los registros de entrada.