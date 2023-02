El PSOE asegura que no le consta que otros diputados estén implicados en el 'caso Mediador'

"Hasta donde sabemos, no hay ningún otro diputado que se haya deslizado por la pendiente de la corrupción", pero si lo hubiera, el PSOE lo expulsará como ha hecho con Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Así lo aseguró este martes el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, al ser preguntado por los periodistas en relación al 'caso Mediador', la presunta trama de corrupción destinada a captar a empresarios bajo la promesa de "obtener privilegios" en materia de contratación pública y en el marco de la cual Fuentes Curbelo habría celebrado fiestas con drogas y prostitutas.

La habitual rueda de prensa que ofrece López los martes, tras participar en la Junta de Portavoces en el Congreso, fue prácticamente un monográfico sobre la trama de corrupción destapada en los últimos días. El dirigente socialista fue muy esquivo y no quiso detallar si algún parlamentario se ha puesto en contacto con la dirección del grupo del PSOE en el Congreso para confesar haber tenido tratos con Fuentes Curbelo. Pero López, eso sí, aseguró que, tras las conversaciones que ha mantenido con diputados que sí cenaron en alguna ocasión con el implicado -y "cenar no es corromperse", insistió- "no hay ningún otro diputado que se haya deslizado por la pendiente de la corrupción".

"No hay nada que repugne más a un socialista que la corrupción de alguien que estaba en nuestras filas", afirmó López, que sin embargo puso el foco en la celeridad con la que ha actuado el PSOE. "En todos los partidos puede haber corruptos, pero aquí los expulsamos, otros se dan besos con alcaldesas a las que les aflora dinero en paraísos fiscales, se sientan a comer con imputados o mantienen a exministros dentro de sus filas para los que la Fiscalía ha pedido 15 años de cárcel", espetó el portavoz en referencia al PP, a quien le dijo que "la corrupción o se ataja o se compadrea con ella".

Por el contrario, en lo referente al caso Mediador, el PSOE no tiene "constancia de ninguna otra actividad conniviente con comportamientos deshonestos", resumió López. Los socialistas, no obstante, no apoyarán en el Congreso la apertura de una comisión de investigación, según argumentó el portavoz porque "cuando un asunto está sub iudice es mejor que los tribunales investiguen".

Por su parte, su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, cargó muy duramente contra el caso Mediador asegurando que tanto esa trama como "otras", en referencia a las últimas revelaciones sobre el 'caso Kitchen' publicadas este martes por El País, "revelan que queda mucho por hacer" en materia de lucha contra la corrupción. "Todo lo que estamos conociendo es gravísimo, no solo las comisiones de empresarios, sino también todo lo que tiene que ver con cómo se gastaba el dinero la trama, la prostitución y demás", sostuvo Echenique, que aseguró que "Podemos nació para que no se normalizara la corrupción por parte del bipartidismo".