Las primeras reuniones familiares de Navidad: 'solos' ante la covid... y con "una sopa de virus respiratorios"

Hace un año aún llevábamos mascarillas en interiores; hace dos, la movilidad entre Comunidades solo se permitía para "allegados". Muchas personas fueron las que cenaron solas por haberse contagiado en los días previos a la cena de Navidad, por ser contacto estrecho de un caso o, simplemente, por miedo a contagiar a los seres queridos. Después de casi tres años conviviendo con la covid, estas Navidades de 2022 serán las primeras sin restricciones (más allá de la mascarilla en medios de transporte, centros sanitarios y residencias de mayores). La situación epidemiológica, en cuanto al coronavirus se refiere, se mantiene "estable" en hospitales y centros de salud. Los datos de contagios diarios (en mayores de 60 años) llevan semanas dibujando gráficas de barras de similar tamaño, lejos de los picos que marcó ómicron las últimas Navidades o el verano pasado.

Según los datos del último informe semanal del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) del Instituto de Salud Carlos III y la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, relativo a la semana del 5 al 11 de diciembre de 2022 (la del macro-puente de la Constitución), la positividad de SARS-CoV-2, el coronavirus causante de la covid, en las pruebas realizadas en los centros de salud de la red centinela se sitúa en el 11,6% y muestra una tendencia descendente. En los hospitales, la positividad de covid va a la par de la de gripe: ambas están en torno al 12%. Las mayores tasas de ingresos por coronavirus se dan entre los mayores de 79 años (21,7 casos por 100.000 habitantes frente a los 2,7 casos por 100.000 a nivel general).

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, relativos a la incidencia en personas de a partir de 60 años, el porcentaje de camas ocupadas es del 3,54% en planta y del 3,05% en UCI. A inicios de noviembre, estos porcentajes eran 2,73% y 2,23% respectivamente. Hace un año, cuando todavía se medía la incidencia en todas las edades, dichos guarismos eran del 6,40% y del 16,27%, respectivamente, según los datos del informe del pasado 23 de diciembre de 2021 (si bien estos datos no son comparables con los actuales por no referirse al mismo grupo de población).

"Estas Navidades parece que van a ser bastante más normales, podemos estar más tranquilos porque el covid ya no es lo que era, sobre todo a efectos de enfermedad grave, pero creo que estamos demasiado confiados: no hay que olvidar que el virus sigue atacando en espacios cerrados y sin mascarillas y que las vacunas y la inmunidad ya acumulada, aunque protegen de la enfermedad grave y la muerte, no lo hacen al 100% de las secuelas a largo plazo, cuya lista es cada vez más larga y algunas preocupan bastante, sobre todo las que afectan al sistema inmunitario". Quien habla es la inmunóloga del CSIC Matilde Cañelles, que pide afrontar "con sentido común" estas fiestas para proteger a los mayores y más vulnerables, al tiempo que anota un aspecto positivo: "Creo que esta temporada será mejor porque la gripe y el virus respiratorio sincitial [VRS, principal causante de las bronquiolitis en bebés] se han adelantado y parece que, al menos con el VRS, ya se habría alcanzado el pico, por lo que este enero, cuando suele juntarse todo, creo no será así", afirma cruzando los dedos y deseando que "estemos saliendo realmente".

El epidemiólogo Pedro Gullón recuerda que "venimos de un pequeño descenso de los casos en las últimas semanas" y considera que "es probable que en algún momento, quizá enero o febrero, vuelvan a aumentar los casos, pero esto no tiene por qué estar relacionado con las fiestas, pues los patrones ya no son tan diferenciales como lo eran en otros momentos en los que había picos de explosión de la movilidad o gente juntándose, ahora es todo más continuado".

Lo que más preocupa al también profesor de la Universidad de Alcalá es "que coincida con un aumento de otras enfermedades respiratorias que puedan colapsar la capacidad de Atención Primaria a la hora de tramitar bajas o ver cuadros leves. En hospitales parece menos probable [que colapse] porque la inmunidad sigue funcionando, pero podría haber una combinación con la gripe que puede ser complicada". Respecto a la gripe, Gullón anota que "está pasando como en el hemisferio sur: que ha llegado adelantada, pero sin parecer ser una ola bestial", comenta sobre la situación actual y haciendo hincapié en la necesidad de seguir siempre vigilantes.

"Sopa de virus"

Cuando surgió el (cada vez menos) nuevo coronavirus, este desplazó otros virus respiratorios que este otoño han vuelto a aparecer en su época habitual y a los que nos hemos enfrentado sin la obligación de llevar mascarillas por primera vez desde hacía dos años. El resultado, en palabras del epidemiólogo de la Fundación de Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio), Salvador Peiró, es que "ahora tenemos una sopa de virus respiratorios".

Coincide con Cañelles al considerar que el VRS ya está de bajada. En cambio, respecto a la covid, cree que la transmisión se mantendrá "a expensas de las reinfecciones". Y es que ahora mismo circulan "subvariantes [de ómicron] muy transmisibles que pueden reinfectar", añade la portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), María del Mar Tomás.

Mejor no llevar al nieto sintomático a casa de los abuelos"

Todos los especialistas consultados por 20minutos coinciden en que lo más probable es que ante posibles nuevos incrementos de la transmisión de covid, la gran mayoría de los casos seguirán siendo leves sin grandes impactos en las hospitalizaciones. Un escenario al que hemos llegado por estar "muy vacunados y muy infectados".

"La pandemia podemos decir que está en una situación de estabilidad, gracias sobre todo a la excelente campaña de vacunación contra la covid-19 que hemos llevado a cabo en España de manera compartida entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los profesionales sanitarios, con especial significancia del trabajo realizado por el personal de Enfermería", aseveró esta semana la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Recomendaciones

La microbióloga María del Mar Tomás aconseja evitar el contacto social cuando se presenten síntomas e, incluso, "no descartar la infección aunque el test nos dé negativo". En general, apela a la responsabilidad individual, especialmente si tenemos síntomas: proteger a los más vulnerables vacunándonos, usando mascarilla, ventilando espacios interiores y buscar planes al aire libre.

"Sea el virus que sea, recomiendo llevar mascarilla cuando se tienen síntomas y reducir en lo posible la interacción con otras personas, sobre todo las vulnerables. Mejor no llevar al nieto sintomático a casa de los abuelos", añade Peiró. "Las pruebas han perdido importancia, pero la mascarilla y la distancia social para los sintomáticos la van ganando, pese a la nula comunicación de salud pública en este aspecto", termina.

En este sentido, Cañelles abunda en que "deberíamos quedarnos con el hábito de llevar mascarilla cuando tengamos síntomas, sobre todo cuando vayamos a juntarnos con mayores o en espacios cerrados".

Sobre la cuarta dosis de la vacuna, que recientemente la Comisión de Salud Pública ha ampliado a los menores de 60 años que la soliciten porque "no existe contraindicación", Tomás señala que es "una decisión personal", si bien la aconseja para las personas que tengan contacto con mayores o vulnerables porque "aunque no impiden la transmisión, sí eliminan el virus antes y reduces el riesgo de transmisión". En este sentido, Cañelles la recomienda "sobre todo para los mayores de 50 años" porque "funciona muy bien ómicron y protegen de las secuelas del covid persistente".