La 'tripledemia' a la que nos enfrentamos este invierno llega con la gripe "adelantada"

Este invierno nos enfrentamos a una "tripledemia" de virus respiratorios: confluyen la gripe, el virus respiratorio sincitial (VRS) -causante principal de la bronquiolitis- y el SARS-CoV-2, que es el coronavirus causante de la covid-19. La incidencia de la gripe ya ha superado los niveles habituales para esta época en España y en el resto de Europa. Un fenómeno que se está registrando de forma generalizada en el hemisferio norte. Pero no es el único virus que esta temporada de frío ha llegado antes de lo habitual: también el VRS ha eclosionado este año un poco más temprano, saturando las urgencias pediátricas, que atienden un 40% más de consultas que en 2019.

"Ya estamos viendo una presentación de gripe adelantada. Las incidencias de gripe en Atención Primaria -que revelan la circulación comunitaria- ya han sobrepasado el umbral basal. Estamos en periodo epidémico de gripe y eso significa que tenemos una temporada de gripe adelantada", ha expuesto Amparo Larrauri, responsable del Grupo de Vigilancia de Gripe y otros virus respiratorios del Centro Nacional de Epidemiología, durante un encuentro con los medios de comunicación organizado este viernes por Science Media Centre España.

Junto a ella, el científico del Laboratorio de Referencia de Gripe y Virus Respiratorios del Centro Nacional de Microbiología, Francisco Pozo, explica que este anticipo de la gripe se ha detectado en todo el mundo y también se observó en el invierno austral. Por esta razón, se adelantó la campaña de vacunación, que normalmente arrancaba la tercera semana de octubre, pero este año ha comenzado entre el 23 de septiembre y el 17 de octubre en las diferentes Comunidades Autónomas.

El grupo genético de la gripe que está circulando es el H3N2, cuya actividad es "temprana", pero por ahora es imposible saber el comportamiento que presentará esta temporada. "No sabemos si también tendrá dos ondas como la temporada pasada. Eso fue la primera vez que lo veíamos. La gripe nos ha mantenido siempre bastante despiertos cada temporada y desde la emergencia de la covid, mucho más", explica Larrauri. "Las temporadas de gripe no son para nada aburridas porque no tienen nada que ver una con otra", agrega Pozo.

Tampoco es posible en estos momentos identificar las causas a las que atribuir el actual adelanto de la gripe, un virus que, en realidad, desde la segunda epidemia del año pasado, a pesar de que bajó, nunca dejó de circular "durante todo el verano en niveles apreciables", señala Larrauri. "Desde septiembre comenzó a subir y su actividad ha ido aumentando progresivamente". No es la primera vez que la temporada de gripe se presenta de forma temprana, también ocurrió, por ejemplo, en las temporadas de 2003-2004 y en 2009-2010.

Según el último informe semanal del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) del Instituto de Salud Carlos III y la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, relativo a la semana del 7 al 13 de noviembre de 2022, la tasa de gripe en Atención Primaria se sitúa en 81,3 casos por 100.000 habitantes. Por grupos de edad, las mayores tasas se dan en el grupo de 0-4 años.

Tasa estimada de gripe en Atención Primaria en España, las temporadas 2021-2022 y 2022-2023. SiVIRA

Aumento de las hospitalizaciones

En hospitales, la tasa global de gripe se sitúa en 2,9 casos por 100.000 habitantes, frente a los 1,5 casos por 100.000 habitantes de la semana previa. Por grupos de edad, las mayores incidencias se observan en los mayores de 65 años, según los datos del SiVIRA.

Tasas estimadas de hospitalización por gripe en España durante las temporadas 2021-22 y 2022-23. SiVIRA

La microbióloga del Hospital Universitario de A Coruña y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), María del Mar Tomás, confirma que en el centro en el que trabaja también ha llegado la gripe adelantada. "En verano ya hubo casos y ahora existe un gran incremento de gripe con aumento de hospitalizaciones". La especialista explica que este invierno estamos afrontando una "tripledemia" en la que la gripe A es el virus respiratorio de mayor incidencia actual, seguido del SARS-CoV-2 y el VRS en bebés.

Tomás recomienda vacunar de la gripe a los menores de los cinco años "porque al no haber tenido contacto con el virus durante los dos últimos años, podrían sufrir mayor afectación".

Adelanto también de las bronquiolitis

El VRS, que es el principal causante de las bronquiolitis y la primera causa de ingreso hospitalario entre los menores de dos años, ha regresado con fuerza este mes de noviembre y en la última semana la tendencia ascendente parece haberse frenado ligeramente, pasando de los 90,2 casos por 100.000 habitantes en Atención Primaria a los 75,7. Con todo, los expertos no saben decir aún cuándo se alcanzará el pico, que habitualmente suele llegar en el mes de diciembre, ni cuánto tiempo durará la confluencia de los tres virus epidémicos.

En los hospitales, la ocupación por VRS sigue alta. La Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (SEUP) ha alertado este viernes del aumento de asistencias en las urgencias infantiles de todo el territorio, hasta un 40% más que en 2019, debido principalmente al incremento de casos de bronquiolitis asociada al virus respiratorio sincitial.

En un comunicado, esta sociedad ha subrayado que la confluencia de la bronquiolitis por VRS con la gripe y la covid ha disparado las consultas en menores de 4 años. "Hay varias razones que explican la situación, siendo las más probables la falta de circulación de estos virus en los dos últimos años y la ausencia de inmunidad en los niños de menor edad. A ellas se suma la retirada de las medidas de protección (mascarillas y distancia social), pero también influyen en el aumento de la frecuentación de las urgencias, la falta de recursos humanos en la Atención Primaria y la cultura de la inmediatez que lleva a los padres a acudir a urgencias con cuadros todavía incipientes", reza la nota de la SEUP.

Cierto incremento de ingresos por covid

Respecto a la evolución del coronavirus, Larrauri apunta que "en estos momentos, no parece que esté habiendo un aumento de la positividad importante. Parece que está habiendo una cierta estabilización, pero no lo podemos decir porque en términos de tasas de hospitalización hay cierta tendencia al aumento en algunos territorios (no a nivel nacional) y no se puede ver aún una tendencia clara de lo que está sucediendo".

No obstante, la especialista ha recordado que los datos son "una estimación" puesto que se generan a partir de pruebas PCR realizadas a pacientes sintomáticos que acuden a los centros de salud y hospitales que forman parte de la red centinela, que no son todos sino una selección determinada que conforma el sistema nacional de vigilancia epidemiológica.

La Comisión de Salud Pública estudió este jueves la situación actual de la covid-19 y destacó que se mantiene una incidencia estable, aunque con un ligero ascenso en hospitalización convencional.

Respecto a las variantes circulantes, sigue predominando ómicron y sus variantes. "Obviamente es posible que aparezca una nueva variante, pero siempre esperamos que sea más adaptada al ser humano, es decir, que implique mayor transmisibilidad pero menor gravedad porque al virus también le interesa no matar a su hospedador. La tendencia es esa y así ha ocurrido cada vez que ha irrumpido una variante que se ha convertido en mayoritaria", ha indicado Pozo, que, al igual que Larrauri, es investigador del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).