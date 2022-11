Irene Montero asegura que el PSOE no buscará un acuerdo sobre la ley trans y que irá con sus enmiendas a la ponencia de esta semana

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha confirmado este lunes, durante una entrevista en La hora de la 1, que el PSOE le ha comunicado que no llegarán a un acuerdo con Unidas Podemos sobre la Ley Trans, por lo que presentarán enmiendas al texto esta semana.

"Por desgracia, con la Ley Trans el Partido Socialista nos acaba de comunicar que no quiere un acuerdo y que irá con sus enmiendas vivas a la ponencia que se tiene que producir esta semana", ha reconocido Montero, que ha añadido que el PSOE y el PP podrán así "intentar imponer un recorte en derechos a la ley".

Así mismo, la ministra de Igualdad ha añadido "estar preocupada" y asegura que están en "un momento difícil" de la tramitación de la ley, ya que "es posible que los votos del PSOE se sumen a las del Partido Popular para intentar que se produzca un recorte de derechos".

"Debemos respetar el acuerdo de gobierno porque costó mucho alcanzarlo y no podemos defraudar a las persona trans", ha añadido Montero, quien ha insistido en que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que marca la obligación de garantizar ese derecho a las infancias trans.

"Estoy preocupada porque el PSOE me ha trasmitido que no quiere ese acuerdo y voy a seguir trabajando para que esto no ocurra", ha dicho la ministra.

Preguntada sobre las críticas por la ley del 'solo sí es sí', Montero ha declarado que "la violencia política de la derecha y la extrema derecha no va a parar", en referencia a la manifestación de este fin de semana de Vox y a los insultos proferidos la semana pasada desde el Congreso de los Diputados.

"Tenemos que esperar la decisión del Tribunal Supremo", ha sentenciado la ministra sobre la interpretación de algunos jueces y la revisión de penas a reos tras la publicación de la ley.