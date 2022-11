Cambios en las penas mínimas y delitos que desaparecen, las razones que han permitido rebajas de condenas por la ley del 'solo sí es sí'

Durante la jornada de este martes fueron trascendiendo varios casos de condenados por agresiones sexuales que habían logrado una reducción de sus penas a raíz de la nueva tipificación de la ley del 'solo sí es sí'. La modificación de la horquilla de los castigos por delitos sexuales que se introdujo con la llamada ley de libertad sexual ha propiciado un aluvión de revisiones de condenas que, según los expertos, continuará las próximas semanas.

Mientras el Ministerio de Igualdad -impulsor de la norma- reniega de cualquier responsabilidad y carga la culpa a los jueces por hacer una lectura "reaccionaria y sorprendente de la ley", el ala socialista del Gobierno ya ha avanzado que estudiará el texto.

Mientras tanto, y a poco más de un mes de que una de las normas estrella de Irene Montero entrase en vigor, van saliendo a la luz sentencias de tribunales que conceden rebajas de penas de hasta cinco años y contemplan incluso la eliminación de delitos concretos. Por ahora, la mayoría atañen a casos de agresiones a menores de edad, pero ya se están dando a conocer otras resoluciones en las que las víctimas son adultas.

Ahora bien, ¿qué ha pasado? ¿A qué se están ateniendo los acusados para conseguir esas reducciones? ¿En qué ha fallado el Gobierno al no contemplar estos supuestos? ¿Hubo avisos previos de que esto podía suceder?

Rebajas de condenas a agresores sexuales

Se conocen ya, por lo menos, cuatro resoluciones que han beneficiado a condenados por agresiones sexuales. Una de ocho a seis años a un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 13 años; otra de seis a cuatro años por una agresión cometida en 2017; de seis a un año a un profesor que abusó continuadamente de varios alumnos; de ocho a seis años a un hombre que violó a otra mujer a la que conoció a través de la aplicación 'Tinder'.

¿Cómo lo justifican los tribunales?

Todos los autos, elaborados por distintos jueces, coinciden en lo mismo: el Código Penal establece que cualquier reforma legislativa que favorezca al reo tiene efecto retroactivo, como es el caso de las sentencias que se están revisando en las últimas semanas

¿Y por qué la ley es ahora más favorable?

La ley del 'solo sí es sí' eliminó la distinción entre abuso y violación. Es decir, metió en el mismo saco a todos los delitos y, por ende, ensanchó la horquilla de penas contempladas para ambos. Así, el mínimo para los delitos más leves pasó a ser más bajo; mientras el máximo para los más graves, más alto. Por ello, todos aquellos condenados con la antigua pena mínima pueden ahora pedir una revisión de sus sentencias, ya que, de haber sido juzgados con la actual ley, su condena habría sido más reducida.

Se ha dado también el caso concreto de un profesor contra el que han quedado sin efecto las penas impuestas por tres delitos de abuso sexual continuado, al no constar como tal en la nueva normativa. Según explican fuentes jurídicas, antes se castigaba a todo el que mediante engaño o abuso de posición de confianza realice actos sexuales con menores de entre 16 y 18 años. "Ahora, en cambio, con la nueva ley solo se castiga si para obtener el consentimiento se ha empleado violencia, intimidación o abuso de situación de superioridad o vulnerabilidad", detallan.

Los abogados ven "errores grandes" en la redacción

Los abogados consultados por este periódico sostienen que el daño podría haber sido mucho menor de haberse añadido una disposición transitoria al final de la ley para explicar en qué casos procedería revisar las condenas y en qué casos no. De haberse hecho, aseguran, el número de reducciones de condenas habría sido mucho menor.

El CGPJ ya advirtió que habría revisiones

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió en su informe preceptivo sobre el anteproyecto que la aprobación de esta norma como proponía Igualdad provocaría la revisión "de aquellas condenas en las que se haya impuesto las penas máximas" conforme a la regulación anterior.

¿Puede solucionarse?

Pase lo que pase, ya no hay marcha atrás, porque la ley ya entró en vigor. "No pueden ni siquiera solucionarlo con una nueva reforma, porque aunque vuelvan a subir las penas, ya ha habido una ley más favorable", cuentan las mismas fuentes. Y es que cualquier cambio que impulse el Ejecutivo solo se aplicaría a los delitos que se cometan desde que se apruebe.

La parte socialista del Gobierno se abre a estudiarlo

Durante la tarde de este martes, los parte socialista del Ejecutivo ha anunciado que estudiará el texto para "estudiar" cada sentencia "con detenimiento", así como la ley de libertad sexual aprobada en el Congreso de los Diputados este mes de agosto. Según ha espetado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hay que hacer un análisis pormenorizado porque "evidentemente" el objetivo de la ley nunca fue atenuar las condenas, sino "todo lo contrario".

Igualdad lo achaca a una mala interpretación de los jueces

Desde el Ministerio de Igualdad lo achacan a la "interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo" que se está haciendo de la ley, y no a la norma en sí. "Con una debida formación, esto no habría sucedido", ha espetado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell en una rueda de prensa desde el Ministerio. El problema, ha concluido, no es del Gobierno, sino de los jueces, que considera que están respondiendo de una manera "reaccionaria" y, en su opinión, "sorprendente".

Reunión de los jueces madrileños

Los jueces de los tribunales madrileños han convocado una reunión para el 25 de noviembre -coincide con el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer- para "unificar criterios".

¿Qué dice la oposición?



Tanto el Partido Popular como Vox han cargado contra el Ejecutivo tras conocerse las primeras rebajas de condenas. La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro, ha recordado que su formación presentó una enmienda a la totalidad en la que advertía de las disminuciones de penas. "Con la ley de solo sí es sí gana el populismo que ha conseguido llamar agresión lo que antes era un abuso y gana el delincuente a quien muy poco le importa cómo se llame el delito si a el le rebajan la pena. Con la ley del 'solo sí es sí' perdemos todas", ha denunciado Navarro.

Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros, también ha aseverado que su partido ya advirtió que la norma "iba a ser contraproducente" y ha asegurado que las mujeres están ahora "en peor situación" y "más inseguras porque hay más violaciones, más ataques contra ellas" y "más manadas" que antes de que llegara el actual Gobierno.