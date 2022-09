La mayoría de comunidades autónomas entran en el debate de la carrera fiscal iniciada por Andalucía, Madrid y Murcia

La inflación ha desencadenado un debate en torno a las rebajas fiscales que divide a las comunidades autónomas en dos posturas contrarias. Por un lado, las gobernadas por el PP son partidarias de deducciones y bajadas impositivas, centradas en el IRPF y en el impuesto de Patrimonio, de manera que los ciudadanos puedan mantener el dinero en sus bolsillos para hacer frente a la situación económica. Del otro lado, las comunidades socialistas, a excepción de la Comunidad Valenciana, prefieren mantener los tributos para poder asegurar la financiación de ayudas y servicios públicos y, en su caso, optar por deducciones fiscales.

De este modo, las comunidades socialistas mantienen en su mayoría su negativa ante las rebajas anunciadas por los populares. El Gobierno canario, por ejemplo, ha manifestado su oposición a una "bajada generalizada" de impuestos y defiende, en su lugar, ayudas sectoriales. "No se tocan los impuestos", ha sostenido este miércoles en la misma línea el consejero de Hacienda de La Rioja, Celso González, que ha recordado que su comunidad es "una de las regiones con menor presión fiscal para las rentas medias y bajas" y que las comunidades que están planteando rebajas en el IRPF "están haciendo lo que ya hace" el Gobierno riojano.

De este modo, en La Rioja descartan cualquier modificación en el IRPF. "No vamos a deflactar porque eso sería favorecer a las rentas más altas, ni vamos a tocar el impuesto del Patrimonio", ha dicho González. Castilla La Mancha también utiliza el mismo argumento y recuerda igualmente que su comunidad es la que menos impuestos propios tiene, con los tipos fiscales más bajos de España.

Tampoco se muestran partidarios de una rebaja fiscal en Baleares, cuya consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, descartó esa posibilidad. "¿Quieren una deflactación del IRPF como en Andalucía que al contribuyente mediano le afecta en 36 euros anuales y perdona al 0,02% de los ciudadanos? ¿O el impuesto al patrimonio con una media de 5.500 euros anuales? ¿O la propuesta de Isabel Díaz Ayuso que perdona 1.000 millones de euros al 0,03% de la población más rica de Madrid?", criticó Sánchez.

Por su parte, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha vaticinado un futuro complicado para las comunidades que optan por bajar impuestos. "Veo con una sonrisa cómo serán las reuniones en el futuro para negociar el modelo de financiación con comunidades autónomas que quieran solicitar más recursos y previamente han reducido sus ingresos a través de según qué medidas. Será algo interesante de ver en el futuro", ha ironizado.

Apostar por las deducciones

También el Gobierno del socialista Adrián Barbón ha descartado tanto reducir como deflactar el IRPF. "Deflactar el IRPF significa bajar impuestos también a las rentas más altas", señaló este martes el presidente asturiano, que añadió que "no es justo". En su lugar, es partidario de ampliar las deducciones fiscales, como por ejemplo las dirigidas a familias numerosas y monoparentales.

Una postura similar es la de Navarra, cuya consejera de Economía y Hacienda del Gobierno Navarro, Elma Saiz, también ha afeado este miércoles las rebajas fiscales, que ha calificado como "populismos y mercadillos fiscales". "Queremos huir de mercadillos y populismos fiscales que podrían ser nefastos a largo plazo", ha afirmado. Sin embargo, ha añadido que "la deducción a rentas medias y bajas verá próximamente la luz".

Por su parte, el presidente aragonés Javier Lambán abrió este miércoles la puerta a un posible cambio en la fiscalidad de su comunidad. De hecho, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ya ha iniciado una ronda de contactos para abordar esta cuestión. "La política fiscal no es un fin en si mismo, sino un medio al servicio de un modelo de país", defendió Lambán, que advirtió que la prestación de los servicios públicos va a ser "inabordable" con el actual sistema de financiación autonómica ante el incremento de los costes.

También el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha descartado participar en el "juego salvaje" de bajar impuestos. "Cataluña no entrará en le juego de las rebajas fiscales populistas que sólo benefician al 1% de la población que más tiene", expresó este martes. En esa línea, defendió velar más por las rentas medias y bajas, para las que anunció una deducción de 100 euros del tramo autonómico del IRPF por la escolarización de hijos entre el tercer curso de infantil y cuarto de la ESO.

Respecto al impuesto de Patrimonio, el consejero de Economía, Jaume Giró, confesó que Cataluña no puede permitirse la supresión de este tributo y afeó la decisión de Andalucía de hacerlo. "Puedo garantizar que si en Cataluña podemos suprimir algún día el impuesto de patrimonio, no haremos bandera para invitar a andaluces o traer empresas hacia aquí", criticó.

Rebajas fiscales

Las posturas de los presidentes socialistas chocan con las de los populares, partidarios de o bien rebajar o bien deflactar el IRPF y suprimir el impuesto de Patrimonio, tomando a Madrid como modelo. La comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso cuenta con una bonificación del 100% en el impuesto de Patrimonio desde 2011, por lo que en la práctica este tributo está suprimido. En clave más actual, la dirigente popular ha anunciado una deflactación de un 4,1% los tramos de la tarifa autonómica del IRPF, tomando como referencia el "crecimiento de los salarios ordinarios".

La situación es parecida en Andalucía, donde su presidente, Juanma Moreno, ha anunciado que deflactará en un 4,3% la tarifa en los tres primeros tramos de renta del IRPF para compensar la inflación. Esta decisión se añade a la bonificación total del impuesto de patrimonio, lo que supone en la práctica su eliminación. El Ejecutivo andaluz estima que, gracias a estas rebajas fiscales, "un total de 900 millones de euros quedarán en manos de las familias" en 2023.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció este martes que su comunidad deflactará un 4,1% los tres primeros tramos autonómicos del IRPF y lo hará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022. "La inflación no puede suponer pagar más", argumentó el dirigente popular. Esta decisión beneficiará a las rentas inferiores a los 35.000 euros, a las que se estima que supondrá un "ahorro" de 46 millones de euros. Esta medida se añade a la bajada impositiva del primer tramo del IRPF del 9,4% al 9% y a la equiparación de las familias con dos hijos a las numerosas a efectos de dicho tributo. Además, Galicia ha comunicado también que ampliará la bonificación del Impuesto sobre el Patrimonio del 25% al 50% para las rentas superiores a los 700.000 euros.

Fernando López Miras y Alfonso Fernández Mañueco también se suman a las rebajas fiscales. Murcia aprobó el jueves pasado una rebaja del 4,1% del IRPF en los primeros cuatro tramos autonómicos. Según el Ejecutivo murciano, esta medida, que afectará a las rentas inferiores a 60.000 euros, beneficiará a 330.000 ciudadanos. Asimismo, al igual que ha hecho su homólogo andaluz, el presidente murciano planea suprimir el impuesto de Patrimonio el próximo año bonificándolo al 100%. Castilla y León, en cambio, solo ha planteado una rebaja del tipo mínimo del IRPF del 9,5 al 9% a todos los contribuyentes, una medida cuyo impacto estima que llegue a los 80 millones.

Por su parte, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha sido uno de los últimos en pronunciarse sobre la "pugna" fiscal. Aunque no ha concretado ninguna medida, este miércoles ha adelantado que estudiará alguna rebaja fiscal "paliativa" a las rentas medias y bajas para no quedar a la zaga. "No nos podemos quedar descolgados de la especie de marea lamentable de a ver quién baja más", ha afirmado el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, que ha reconocido que no todas las comunidades son iguales y, por tanto, no todas se pueden permitir "quitar impuestos".

La excepción de Valencia

Ximo Puig es hasta la fecha el único barón socialista que se ha sumado a las rebajas fiscales aprobadas por las comunidades del PP. En su caso, su "reforma fiscal progresiva" se asienta sobre tres pilares: un aumento del 10% en la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos hasta los 60.000 euros de renta anual, nuevos tramos rebajados del IRPF para este ejercicio y una ampliación del 10% en las deducciones existentes, cuyo límite de renta para poder acogerse pasará de 25.000 a 30.000 euros anuales.

"Las rentas de 10.000 euros se ahorrarán un 21% (94,5 euros). Las de 20.000 se ahorrarán el 7,3% (117 euros). Las de 30.000 se ahorrarán el 2,2% (67 euros). Las rentas superiores a 60.000 euros mantendrán su esfuerzo tributario", explicó este martes. Además, trató de desmarcarse de la estrategia de las comunidades populares: "Ni inmovilismo, ni regalos fiscales a las fortunas. Unos bajan los impuestos a los más ricos, aquí ayudamos en la medida de nuestras posibilidades a llegar a fin de mes a la mayoría de las familias. No se trata de mercadear con los impuestos".

Por último, País Vasco es, junto a Navarra, la excepción en la financiación autonómica es el País Vasco. El lendakari, Iñigo Urkullu, anunció la semana pasada una deflactación del IRPF -la tercera en lo que va de año- que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023 para hacer frente a la inflación subyacente y descartó modificaciones en el impuesto sobre el Patrimonio. Esta medida se integra en el denominado Hitzartuz, un programa que incluye también un aumento del 10% en las Ayudas de Emergencia Social (AES), una línea de crédito para empresas intensivas en energía, pymes y autónomos y ayudas al sector de la alimentación.