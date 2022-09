Planes para el fin de semana: realidades extendidas y una reina que se desvanece

El primer fin de semana de otoño se celebra alrededor de los almendros en la Quinta de los Molinos, pero también llega a decenas de edificios que abren sus puertas en unas jornadas para comprender la arquitectura. La juventud del flamenco se presenta en Teatros del Canal para plantar cara al futuro desde la tradición, mientras lo más vanguardista de la electrónica visual y la realidad virtual se extiende en Matadero. Una mirada a la discapacidad desde los escenarios públicos, y la relectura sobre los mecanismos del poder y su perpetuación en Shakespeare, completan nuestros seis planes para este fin de semana.

1. Teatro. 'Queen Lear' de Juan Carlos Rubio

Amaia Sagasti es Cordelia en 'Queen Lear' Virgina Rota

El Teatro Español ha comenzado la temporada con mucha fuerza, exponiendo tres propuestas dispares en su enfoque y concepto escénico pero todas con calidad sobrada. Hace un par de semanas elogiábamos aquí La noria invisible, de José Troncoso, y ahora traemos a las recomendaciones para el fin de semana la obra que se representa en la Sala principal del Teatro Español. Queen Lear es la adaptación con que Juan Carlos Rubio ha tomado El Rey Lear de Shakespeare para hacerla suya, resumiendo el conjunto de personajes de la obra original, simplificando su trama sin perder las líneas generales de este drama eterno.

Lear encarna el ocaso del poder. El que sea un hombre o una mujer quien responda a esas cuatro letras es indiferente. En este caso se ha optado por cambiar King por Queen. Llegado el momento del relevo de poder, el personaje se encuentra en la disyuntiva de la división del Reino entre sus tres hijas, evaluando sus aptitudes de un modo un tanto peregrino, como si de un cuento del lejano Oriente se tratara. Lear, en su flaqueza ampulosa, acaba embaucado por discursos huecos sin atender a la sinceridad limpia.

Nadie podía imaginar que pocos días después del estreno de esta función el 15 de septiembre, el fallecimiento de la Reina Isabel II, cuyo territorio se extiende mucho más allá que el de Lear, iba a proporcionarnos la mayor representación del duelo ligado a la tradición, en unas milimetradas jornadas escénicas. O que, pocos días después, el Reino de Redonda sufriera el revés más inesperado dejando el trono de Javier Marías sin sucesor, como ya vaticinaba en una carta antes del verano el propio novelista, angustiado por sus problemas de salud. Sucesiones previstas, improvisadas o desiertas.

Los actores de 'Queen Lear', de Juan Carlos Rubio Adolfo Ortega

Mona Martinez es Lear, aportando la presencia imponente de un monarca y la fragilidad del que pasa a ser emérito y queda al albur de los designios de sus hijas. Interpretación grande, llena de verdad. A su lado se envuelve Beatriz Argüello como el fiel Ken, quien no duda en aconsejar lo más honesto a sabiendas de que la franqueza en ocasiones acarrea distanciamiento. Disfrazada vuelve a la proximidad de Lear para firmar una actuación excelente, culminada en una gran escena compartida y postrera. A Lander Otaola ya le vimos, inmiscuido en similares entornos de realeza, en Erresuma/Kingdom/Reino y aquí aporta su voz llena de matices y su desenvoltura al bastardo Edmon, que se cuestiona su relegada posición a pesar de nacer de la cópula apasionada.

Alberto Jo Lee es el primer rey de Francia aficionado al taichí, mientras resultan muy convincentes y acertadas las tres hermanas interpretadas por Marta Guerras, Sara Rivero y Amaia Sagasti. Ellas protagonizan una intensa escena inicial ajena al texto shakespeariano, a modo de introducción un tanto extemporánea. Tras ese inicio confuso la función asciende, brilla en un delicado diseño sonoro y se asienta ayudada por una dirección de Natalia Menéndez plena de eficacia y rica en desarrollo escénico, quien también ha cooperado en el texto preparado por Juan Carlos Rubio, un trabajo realmente destacado en su ya extensa carrera como adaptador teatral. No se la pierdan.

2. Flamenco. Suma Flamenca Joven en Teatros del Canal

El bailaor brasileño Gabriel Matías Fotis Filippou

La Sala Verde de Teatros del Canal se convierte de nuevo en el escenario idóneo para disfrutar de los nuevos valores del flamenco en cante, baile y guitarra de concierto. La segunda edición de Suma Flamenca Joven, tras el éxito cosechado el año pasado, se desarrollará este fin de semana con una equilibrada combinación de esos componentes para cada día, del 22 al 25 de septiembre.

En la primera gala (jueves 22 a las 20 horas), los espectadores podrán escuchar los sones del guitarrista almeriense José del Tomate. Hijo de Tomatito y bisnieto de Miguel Fernández Cortés El Tomate, del que tomó su apodo. A continuación, actuará el cantaor sevillano Ismael El Bola, nacido en 1995. Con una larga trayectoria -debutó a los 7 añitos- a pesar de su juventud, en 2018 grabó su primer disco, Flamenco directo. La gala se completa con la bailaora granadina Alba Heredia, que obtuvo el premio Desplante Minero en La Unión en 2015.

El 23 de septiembre actuará el joven guitarrista sevillano David de Arahal, quien destacó en su irrupción en el mundo discográfico con Mar verde. Tras Arahal, intervendrá la cantaora de La Línea, Teresa Hernández, ganadora el pasado año del II Concurso Nacional de Cante Zamara Music 2021. El bailaor brasileño Gabriel Matías cerrará la segunda gala. Nacido en Porto Alegre, en 2015 se mudó a Madrid y en 2022 estrenó su primer espectáculo.

El guitarrista flamenco Álvaro Mora Sergio Cantos

Un día después, el sábado 24, tocará Álvaro Mora, de Huelva, flamante Bordón Minero en La Unión 2022. En la disciplina del cante actuará Juanfra Carrasco, de Badajoz, que en 2011 obtuvo el premio de la Diputación de Badajoz. Por último, intervendrá Ana Latorre, de Córdoba, al baile. La artista andaluza estrenó en 2018 su primer espectáculo propio, Leiva yo a contar.

La última gala la protagonizarán el guitarrista alicantino Alejandro Hurtado, Premio Bordón Minero en La Unión 2017; el cantaor de Sevilla Manuel de la Tomasa, -del que hemos apuntado el video anterior como muestra de su arte gitano-, descendiente de una de las dinastías cantaoras más importantes del flamenco; y la bailaora malagueña Águeda Saavedra, Premio Artista Revelación en el Festival de Jerez de 2022.

3. Electrónica y Realidad Virtual. LEV Matadero

Realidad aumentada en '(Un)related to God' Cedida

Llega la cuarta edición de L.E.V. Matadero, el Festival de Electrónica Visual y Realidades Extendidas, organizado por Matadero Madrid junto a Cineteca Madrid y Medialab en Matadero, que tendrá lugar del 22 al 25 de septiembre de 2022.

El año pasado pudimos experimentar las propuestas más rompedoras de realidad virtual, y esperamos que en esta edición la sección VORTEX, uno de los apartados del festival, llegue todavía más lejos.

VORTEX se concretará en seis insólitas propuestas: Anandala, un mundo abstracto y virtual de cautivadoras formas y colores tridimensionales poblado por vida artificial inteligente; Meet Me Halfway es una experiencia de realidad extendida multijugador en la que se investiga cómo serán los lugares de encuentro en el futuro; el proyecto Future Dance of Nostalgia investiga cómo nuestros cuerpos se relacionaban con el duro trabajo físico y repetitivo de la era preindustrial; Goliath: Playing With Reality guía al visitante a través de las diferentes realidades de un videojuego multijugador; Innervision, muestra un paisaje post-utópico virtual en 3D ubicado en la frontera entre lo mitológico y lo real; por último, el impactante documental en realidad virtual On the Morning You Wake (To the End of the World) sumergirá al espectador en un terrible suceso que tuvo lugar en enero de 2018 en Hawaii, ante un supuesto ataque inminente de misiles balístico en el país.

'Meet Me Halfway' es una experiencia de Realidad Virtual en LEV Matadero Anna Pompermaier

L.E.V. Matadero propone una nueva experiencia de realidad aumentada para el espacio al aire libre de la Placita, con forma de mural y escondiendo una agitada vida interior que se desvelará a través de la pantalla de nuestro smartphone. Un frágil y rico ecosistema en 3D que nos invita no solo a descubrir, sino también a cuidar.

En el apartado de conciertos y performances audiovisuales, tendremos a artistas de la talla del aclamado compositor alemán Alva Noto, el multipremiado artista japonés Daito Manabe, la imparable compositora catalana Marina Herlop; o la reciente incorporación al cartel de la imprescindible de la escena experimental berlinesa Ziúr.

La Sala Plató de Cineteca acogerá una experiencia multidimensional que reflexiona sobre la capacidad del ser humano de crear su propio destino, a través de una exposición de pinturas y objetos que se activan mediante realidad aumentada.

La exposición Metaversos: realidades en transición, reúne una selección de cinco metaversos, más una instalación generativa, desarrollados por y para artistas e impulsados por diversas instituciones culturales. Una invitación a descubrir de forma inmersiva nuevos territorios de experimentación artística, a viajar a través de universos estéticos sorprendentes.

Además, y para cerrar, el domingo 25 de septiembre, la artista Clara Brea presentará bajo el nombre de Madrid Concrete un collage sonoro compuesto por grabaciones de campo de la ciudad, registradas durante su paso por el Centro de Residencias Artísticas de Matadero en 2021. En esta pieza, que se podrá escuchar en primicia a través de cascos inalámbricos, Clara Brea retrata y reimagina el paisaje sonoro madrileño para sumergir al oyente en el rugir de sus engranajes.

4. Familiar. Aracaladanza en Espacio Abierto

Entre almendras anda el juego Aracaladanza

Como bien nos informaba nuestro periódico, el otoño llegará el viernes 23 a las 3:04 de la madrugada, hora peninsular. Para celebrar esta anhelada y fresca estación -sobre todo después del verano espantoso que nos cayó-, Espacio Abierto Quinta de los Molinos propone una jornada lúdico-festiva para las mañanas de sábado y domingo.

La Quinta de los Molinos muestra y comparte su tesoro más preciado: los almendros. En esta segunda edición será la prestigiosa e internacionalmente reconocida compañía Aracaladanza, de mano de su director Enrique Cabrera, la encargada de dar forma, aroma y color al ciclo de la vida y al espíritu del parque, tanto ahora, con La Quinta Cosecha, como el próximo mes de febrero -vayan tomando nota-, con La Quinta en Flor, la fiesta de la floración.

Hay un primer objetivo muy claro: alimentar con alegría a quienes se acerquen a Espacio Abierto para disfrutar de un día de juegos, sorpresas, maravillas y diversión. Junto a quienes bailan y ofrecen su música, adultos y pequeños podrán disfrutar de un recorrido repleto de fantasía, en el que extrañas figuras y mágicos personajes dejarán dulces recuerdos y saladas sorpresas en la imaginación.

Espacio Abierto se encuentra en lo más profundo de la Quinta de los Molinos Adolfo Ortega

Un quinteto de música compartirá notas junto a unos paseadores extraordinarios. Habrá quien pierda la cabeza tras la recolección de las almendras. Y quien decida jugar con los útiles para varear los almendros… Además, podrás degustar los platos que La Quinta Cocina preparará para esta fiesta y participar en dos talleres artísticos.

Espacio Abierto nos invita a pasar un buen rato al aire libre, compartiendo un fin de semana pensado para despertar la imaginación y dejarse llevar por la danza, la música, la comida… Para ser felices, al fin y al cabo, y celebrar, juntos, la llegada del otoño.

5. Arquitectura. Open House Madrid

Edificio central de Ciudad BBVA Herzog de Meuron / Ximo Michavila

Open House celebra su octava edición del 23 al 25 de septiembre para descubrir la arquitectura, el urbanismo y los rincones secretos de Madrid. Bajo el lema «más OPEN que nunca», se ha preparado un festival de récord: 160 planes, entre visitas a 93 edificios, 33 estudios, 18 rutas, 7 actividades y 10 itinerarios. Open House Madrid es un acontecimiento cultural anual cuyo principal objetivo es fomentar el aprecio, la comprensión y el aprendizaje de la excelencia arquitectónica, permitiendo a los ciudadanos entender el valor de los espacios que nos rodean y que componen la ciudad en la que vivimos.

Además, Open House Madrid llega este año a Aranjuez como el plato estrella de esta edición: por primera vez se sale de la capital para descubrir los tesoros arquitectónicos de esta preciosa ciudad del sur de Madrid. La cita será durante la jornada del sábado con las visitas a la plaza de toros de Aranjuez y al Teatro Real Carlos III (sin inscripción previa).

Imagen de la presentación de Open House Madrid 2022 Dani Sanchez

El programa del festival incluye visitas a estudios de arquitectura, palacios, casas con significado especial, conservatorios, edificios emblemáticos, estaciones, rutas exteriores y otras actividades culturales como exposiciones o los Premios Ciudad. Todas las actividades del programa son de carácter gratuito y muchas de ellas requieren una inscripción previa en la web.

Los 10 itinerarios son una de las actividades más atractivas para el público y además no requieren inscripción previa. Son recorridos temáticos propuestos por varios lugares o edificios. Como ejemplo, destacamos los siguientes:

De Madrid al Cielo propone un recorrido a través de 10 edificios, para conocer la ciudad desde un punto de vista privilegiado y nunca experimentado.

Our Shelves Houses SUMA Arquitectura

Repensar el Habitar Contemporáneo es un itinerario que ofrece la posibilidad de conocer 10+1 maneras de afrontar uno de los temas más delicados y esenciales de la arquitectura: el habitar, visitando casas modélicas en su diseño.

Corrales y Molezún propone un recorrido por los edificios más célebres de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, arquitectos de referencia de esta edición de Open House Madrid. Por ejemplo el Pabellón de los Hexágonos, realizado para la Exposición Universal de Brusela (1958), que fue trasladado y reconstruido en la Feria del Campo; o el ex Edificio Bankunión.

Arquitectura Sostenible tiene en cuenta los conceptos básicos en que se basa este concepto: la eficiencia energética, el uso de los materiales y el bienestar de sus ocupantes. En Madrid es posible conocer proyectos de gran complejidad que han obtenido la certificación LEED (Líder en Eficiencia Energética y Diseño), como Castellana 81 (primer edificio del Paseo de la Castellana en alcanzar el nivel Platino), o Ciudad BBVA, Nuevo Campus IESE y Torre Caleido, edificios con sello LEED Oro.

Madrid: Arquitectura de Cine y Series recorre edificios que ha aparecido en películas como Doctor Zhivago (1965), Nicolás y Alejandra (1971) o Viajes con mi tía (1972), hasta la sede del Centro del CSIC, escenario de rodaje de las primeras temporadas de La casa de papel (2017-2021), la serie española de mayor éxito internacional de los últimos tiempos.

6. Teatro y discapacidad. 'Madre de Azúcar' en el CDN

Cartel de la obra de Claudia Cedó, 'Madre de azúcar' CDN

El Centro Dramático Nacional acogerá el viernes 23 de septiembre, la representación de Madre de Azúcar, obra de Cláudia Cedó que cuenta la historia de una joven con discapacidad intelectual que tiene el deseo de ser madre. Ante la incomprensión de su entorno, de su madre y de la fundación donde vive, Cloe se lanza a una revolución para quedarse embarazada a cualquier precio. La obra forma parte de la actividad teatral que tendrá lugar este otoño en Madrid en el marco de la VIII Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE, con la que se quiere poner de manifiesto el papel de la mujer y su relación con la discapacidad en esta disciplina artística.

Para la dramaturga catalana la obra, que se podrá ver del 23 de septiembre al 9 de octubre en el Teatro Valle-Inclán, "reflexiona sobre el trato que estamos dando como sociedad a las personas con discapacidad intelectual en referencia a la maternidad. La asimilación de la jurisdicción de sus cuerpos, la sobreprotección como excusa para la coartación de su libertad de decisión".

'Madre de Azúcar' de Claudia Cedó en el Teatro Valle Inclán May Zircus

Todas las funciones de Madre de Azúcar contarán con subtitulado, audiodescripción, bucle magnético individual y sonido amplificado con auriculares para personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva y personas mayores.

Otras dos obras que forman parte de este programa y podrán verse más adelante, serán La cabeza del dragón, escrita por Ramón María del Valle-Inclán y dirigida por Lucía Miranda; y Lectura fácil, de Alberto San Juan, a partir de una novela de Cristina Morales.