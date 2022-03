Planes para el fin de semana: danza y tecnología conectados, Shakespeare en un puzzle y Edurne en el Teatro Eslava

Las propuestas para este fin de semana incluyen una visión de las tragedias de Shakespeare por Calixto Bieito; el Price en Primavera con un espectáculo de circo canadiense; la segunda edición de Canal Connect, vinculando tecnología, robótica y danza; la visita de la pianista Martha Argerich en su 80 cumpleaños; música antigua en capillas e iglesias; Edurne presentando su disco 'Catarsis (De Luxe)'; la vanguardia de la música electrónica en La Casa Encendida; y una alternativa 'ikónica' de ocio.

1. Danza y tecnología. Canal Connect en Teatros del Canal

'Centaur' es una coreografía de Pontus Karl Johan Lidberg Raphael Frisenvænge Solholm

La segunda edición de Canal Connect se extiende hasta el 17 de abril y sirve de escaparate de la escena más vanguardista e innovadora. Pretende reflejar el impacto de la revolución tecnológica en las artes, muy especialmente en la danza.

'Oecumene' (2019) del Instituto Stocos Sigel Leicht

El 2 y 3 de abril, en la Sala Negra de Teatros del Canal, tendremos un programa doble con el estreno en España de Oecumene y GAMER. La primera, producción del español Instituto Stocos, combina danza y música para reflexionar sobre el lugar del individuo en el mundo, con sus sentidos expandidos mediante la tecnología. GAMER, una pieza coreografiada por Christine Bonansea junto a un equipo de artistas multimedia que combina arte e inteligencia artificial, presenta escenas que incluyen sensores robóticos, música electrónica, imágenes de paisajes oníricos digitales en 3D, video mapping y diseño de luces.

Uno de los platos fuertes llega a la Sala Roja de la mano de Danish Dance Theatre. El coreógrafo, bailarín y cineasta sueco Pontus Karl Johan Lidberg ha creado para esta compañía el espectáculo Centaur, que se estrena en España en esta ocasión, donde explora el concepto de tecnología humanizada a partir de una coreografía creada por un programa de inteligencia artificial. Esta 'inteligencia' interactúa con los bailarines en el escenario a través de voz y texto, dejando cierto margen para lo impredecible.

No va a ser lo único imprevisible, puesto que ¡miércoles! 008 Futuro (Sala Verde, 2 y 3 de abril), último de los montajes de esta edición, se anuncia como una creación en vivo mediante la improvisación. El artista chileno Nicolás Jaar aporta la música, y la coreógrafa, artista y bailarina mexicana Stéphanie Janaina la danza.

Además de estas actuaciones, la exposición Máquina Mística es uno de los sostenes fundamentales de Canal Connect y se extiende en vestíbulos, pasillos, estudios y hasta la cafetería de Teatros del Canal. La exposición aborda cómo la tecnología influye y cambia el comportamiento de las personas, introduciendo nuevos rituales que surgen a partir del uso de la tecnología. Permanecerá abierta hasta el 17 de abril en Teatros del Canal.

2. Teatro. 'Erresuma / Kingdom / Reino' de Calixto Bieito

Una escena de 'Erresuma / Kingdom / Reino' de Calixto Bieito ©E.MORENO ESQUIBEL

En las Naves del Español en Matadero se está representando Erresuma / Kingdom / Reino, obra basada en varias tragedias de William Shakespeare, con versión, dirección y espacio escénico de Calixto Bieito. El montaje enlaza fragmentos de Ricardo II, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI y Ricardo III. Un repóker de reyes ingleses. En el programa de mano se refieren unas pinceladas de los personajes que aparecen en escena, ya que no es inmediato deducir su identidad durante el transcurso de la obra, aunque alguien se haya embaulado recientemente todas las tragedias, cosa improbable.

El director persigue con premeditación generar cierta incomodidad en el público desde el primer momento, bien sea lanzando unos potentes focos sobre sus ojos periódicamente, o embadurnando a Ricardo II con sangre sacada de un cubo, en lo que parece una interpretación de los postreros días de este monarca que pereció, al parecer, de inanición en una mazmorra.

La reina Isabel II presidiendo la final del Mundial 1966 entre Inglaterra y Alemania ©E.MORENO ESQUIBEL

Las interpretaciones del elenco son de primer nivel y corren a cargo de un grupo de actores vascos que, además, ofrecerán una función en euskera. A esta selección de talentos se suma la presencia imponente de José María Pou en el papel de Falstaff, actor excelso que protagoniza una intensa escena sobre un largo sofá, instalado elocuentemente próximo a la primera fila de butacas. La aproximación a un territorio habitualmente tenido como neutral, entre público y escenario, también parece orientado a potenciar esa incomodidad a la que aludía, en este caso buscando cierta intimidación. En definitiva, se trata de un juego de cierta perversión, no exento de algún morbo, que queda plasmado al final de la función en el suelo de escena, teñido de sangre, leche, zumo de limón y algún otro fluido corporal -algunos de ellos ficticios. La contrata de limpieza de las Naves del Español está asegurada con estos montajes y hasta habrá que reforzar el personal.

Finalmente, la apuesta se asemeja a un intento de agrupar conjuntos de piezas de diferentes puzzles, cada uno de ellos sin duda sustentado en una áspera intensidad visual y emocional, pero sin que exista un ensamblaje unificador. La dirección de escena es muy destacable, el esfuerzo actoral es mayúsculo, pero ambas virtudes se me antojan un tanto desaprovechadas al no conformarse una función coherente, sino una sucesión de escenas descarnadas. No dejo de imaginar que haber escogido uno de los textos dramáticos de Shakespeare, uno sólo de ellos, sin renunciar a los elementos perturbadores presentes en la actual propuesta, hubiera constituido un proyecto de mayor enjundia. No obstante, siempre es encomiable la valentía de atreverse a componer una mezcolanza de este calibre.

Paisaje después de la batalla en las Naves del Español Adolfo Ortega

No se la pierdan, aquellos que carezcan de aprensión a la sangre -ficticia- o toleren al ahogamiento de Juana de Arco en leche a través de un embudo. Supongo que en este caso el líquido tampoco sería natural, ¡con lo difícil que está hoy encontrar un brick en el supermercado!

3. Ocio inmversivo. Un recorrido sensorial en IKONO

Piscina de bolas en IKONO vsmphotoevents

IKONO propone, desde que abriera sus puertas hace ya un año, un recorrido de ocio sensorial y lúdico en un proyecto joven y rompedor. A través de sus 600 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, IKONO invita a sus visitantes a vivir una experiencia estimulando la vista, el olfato, el tacto y el oído. Uno se siente casi como Alicia en el País de las Maravillas, pero resulta que este espacio se encuentra en pleno centro de Madrid, frente al Museo Reina Sofía.

Juego de espejos e iluminación en IKONO Adolfo Ortega

El itinerario comienza atravesando una zona en la que te adentras en un mar de cortinas de papel brillante, una especie de laberinto inquietante y colorido. Tras ello, se llega a una piscina de considerables dimensiones repleta de bolas de plástico, que invita a pequeños y mayores a lanzarse a ese divertido medio. ¿Quién no lo ha deseado al contemplar un parque de bolas? Pues ahí lo tenemos.

IKONO se desarrolla en 600 m2 de experiencia inmersiva Adolfo Ortega

Un bosque nocturno de inspiración japonesa, multiplicado por el efecto de un juego de espejos, parece acercarnos a un recuerdo que David Troya, emprendedor sevillano y fundador de IKONO, quiere compartir con los visitantes. Fue en Japón, junto a su familia, en el bosque de bambú de Arashiyama en Kioto, donde comenzó a dar forma a este proyecto, según reconoce.

Recreación de un bosque nocturno japonés en IKONO Adolfo Ortega

“Nuestros espacios nos empujan a salir de la zona de confort, a divertirnos rompiendo todas las fronteras del momento presente y a tomarnos un respiro de nuestras responsabilidades; donde podrás dejar tu mente en blanco por un rato y utilizarla como lienzo para tu creatividad. El deseo de la expresión artística es algo inherente al ser humano, en IKONO te lo ponemos fácil para que saques al artista que tienes dentro”, cuenta el responsable del proyecto.

Un angelito en IKONO Adolfo Ortega

Se suceden zonas visualmente atractivas, acomodadas con el propósito de facilitar que el usuario divulgue en sus círculos sociales la experiencia a través de fotos. Un espacio donde recibir un baño de confeti; pasadizos coloridos y almohadillados; salas con iluminación cuidada y sorprendente; hasta la antesala de los servicios da para sacar un foto teñida de neón rojo y subirla rápidamente a Instagram. Esto es IKONO, la fusión de la experiencia, el arte y la fotografía para concebir un nuevo tipo de ocio: el entretenimiento 2.0.

4. Música en directo. Electrónica en Abril y Edurne en el Teatro Eslava

La cantante Edurne Europa Press

Dos propuestas de música actual en directo bien dispares para este fin de semana, ubicada una de ellas en el remozado Teatro Eslava y la otra en la Casa Encendida. Dos mujeres, una de ellas madrileña y la otra londinense.

La primera propuesta es el concierto de Edurne el domingo 3, basado en su último álbum editado en 2022, Catarsis (Deluxe).

Edurne García Almagro sigue sumando éxitos desde hace 17 años con ocho discos a sus espaldas y hasta una actuación en el Festival de Eurovisión en 2015 donde, evidentemente, no ganamos. En 2019, su disco Demasiado tarde, entró en el top 10 en radios y logró más de 12 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Edurne participa también como jurado en programas televisivos como Got Talent. No descarto que la próxima Ley de Educación, dentro de un par de años más o menos, base los criterios de evaluación en los mecanismos de selección que se emplean en estos concursos.

Imagen de 'Electrónica en Abril' de La Casa Encendida Helin Sahin

Cambiando de tercio completamente, una apuesta arriesgada y vanguardista, que también aquí tiene cabida. La artista experimental londinense, Klein, actúa en La Casa Encendida dentro de la decimoctava edición del festival Electrónica en Abril, que se va a desarrollar este fin de semana. Klein presentará su estimulante último trabajo, Harmattan, en el que juega a reinterpretar la música para llevarla a su peculiar universo.

Máxima exponente del R&B electrónico y abstracto en Reino Unido, Klein no ha dejado de explorar territorios sonoros durante los últimos años. Partiendo de improvisaciones de piano inspiradas en el jazz, el álbum Harmattan -del que esperamos escuchar buena parte en La Casa Encendida-, avanza en amplitud ambiental, transformando las inspiraciones musicales clásicas en el universo sonoro de Klein, de una originalidad asombrosa.

En su única fecha de la gira por España, Klein estará acompañada de otros músicos para presentar su trabajo en un formato performativo y fuera de lo común, como casi todo lo que puede esperarse de la artista. Seguro que merece la pena acercarse al Patio de La Casa Encendida el viernes 1, a las 20 horas y dejarse llevar por unos sonidos que surgen de lo más inexplorado.

5. Circo. Primavera en el Price con Cirque Le Roux

'A Deer in the Headlights' de Cirque Le Roux, en el Price František Ortmann

La compañía canadiense Cirque Le Roux regresa al Teatro Circo Price con un espectáculo inspirado en el mundo del cine, lo cual parece muy oportuno esta semana en que la mayor celebración mundial del séptimo arte se ha saldado analizando un bofetón. A Deer in the Headlights, es uno de los platos fuertes de Price en Primavera y estará en pista del jueves 31 de marzo al sábado 2 de abril, proponiendo un espectáculo circense que busca al público no específicamente infantil -se recomienda a partir de 12 años- con una estética cuidada y sustento argumental.

Después de The Elephant in the Room, Cirque Le Roux insiste con los animalitos en este segundo capítulo: A Deer in the Headlights (Un ciervo deslumbrado ante los faros). El espectáculo concentra un deslumbrante despliegue de habilidades físicas y espectaculares números acrobáticos. En la pieza conviven las formas narrativas del cine, los recursos verbales del teatro y las estrategias dramatúrgicas de la danza, para crear un circo único e internacionalmente celebrado.

Esta original creación se inspira en la 'nouvelle vague' y el cine independiente de los 70 -no teman que no sale Godard- para contar una historia de familia, pérdida y vida a través de una excéntrica y cómica intriga: Miss Betty ha muerto… Sus tres hijos se reúnen en la casa familiar rural para preparar su funeral. Sin embargo, la llegada de un misterioso extraño lo cambia todo y la reencontrada familia se arroja al caos.

A Deer in the Headlights reúne una galería de personajes sorprendentes, carismáticos, divertidos y exuberantes. Una propuesta que ilumina la singularidad, la fragilidad y la ternura de todas las relaciones humanas. Un homenaje al cine, al circo contemporáneo y a la condición humana, con toda su comedia, su esplendor y su torpeza.

6. Clásica. Martha Argerich y el Festival de Arte Sacro FIAS 2022

Muchas opciones de Música Clásica este fin de semana en Madrid (y Rascafría) de la mano del Festival Internacional de Arte Sacro FIAS 2022, pero antes de esos conciertos hay que ceder el paso a la más veterana, que es Martha Argerich. La pianista argentina está celebrando este año su 80 aniversario y hay que reconocer que su estado de forma es apabullante, a tenor de las últimas ocasiones en que se ha presentado en la capital con su característica melena agreste.

El domingo 3 de abril actuará junto al también pianista y compatriota Nelson Goerner, en un concierto extraordinario organizado por el CNDM y coproducido por La Filarmónica, con un programa a dos pianos basado en obras de Mozart, Debussy y Rachmaninov. Las piezas seleccionadas son bellísimas y la plena conjunción está asegurada, así que no hay excusa para perderse esta comparecencia en el Auditorio Nacional y arropar de este modo a una pianista de carrera intensa y extensa, con grabaciones que nos acompañan desde hace décadas.

La música antigua domina este fin de semana el exitoso, concurrido y polifacético FIAS 2022, aunque también hay hueco para el clasicismo y el romanticismo. Los alemanes Paper Kite, con la colaboración del chelista Guillermo Turina, estrenan en España (viernes 1, iglesia de San Marcos), un programa de música centroeuropea en tiempos de la Guerra de los Treinta Años.

Protean Quartet llega el sábado 2 al Real Monasterio de Santa María del Paular en Rascafría, con Hasta el clasicismo...y más allá!, un recorrido por la evolución del cuarteto de cuerda clásico desde su origen en el siglo XVIII hasta los primeros brotes del romanticismo en la primera mitad del siglo XIX, que marcan sucesivamente Boccherini, Haydn y Mendelssohn.

El sábado 2, en la Capilla del Palacio Real, Exordium Musicae, dirigido por el violinista David Santacecilia, recuperará dos extraordinarias obras sacras del compositor José de San Juan (1685-ca. 1747), vinculado al Real Monasterio de las Descalzas.

Por último, el domingo 3, en la iglesia del Real Monasterio de la Encarnación, Il Fervore y la soprano Jone Martínez proponen una selección de piezas de óperas y conciertos de músicos de la corte de Felipe V como Jaime Facco, Vicente Baset o Francisco Corselli.