Acaban los sanfermines. Estas fiestas atraen la atención de los medios de comunicación nacionales de un modo especial. Parece que todo el mundo sea navarro de pura cepa. El seguimiento de los encierros se convierte en un asunto de primera importancia, como si realmente lo fuera. Después del “Pobre de mí”, Navarra no volverá a aparecer en las noticias hasta que suceda algo digno de atención. Y yo me pregunto: ¿Cuál es la comunidad autónoma de la que menos se habla en España?

Busco datos y algunos son muy interesantes. Las cinco comunidades con menos producto interior bruto por persona son, según el INE, Canarias, Andalucía, Melilla, Extremadura y Castilla - La Mancha. Las que tienen mayor tasa de paro son, según la EPA, Extremadura, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia. El IMCV es un indicador del Instituto Nacional de Estadística que corresponde a las siglas Indicador Multidimensional de Calidad de Vida. Ceuta, Andalucía, Canarias, Murcia y Melilla son las cinco comunidades autónomas con peor calidad de vida en España.

Existe una correlación importante entre la identidad territorial, el sentimiento regionalista y la cobertura y atención que se recibe.

Sin embargo, busco la comunidad autónoma más marginada, la que sale menos en las noticias y me temo que para esto no existe un indicador, aunque sí que hay algún estudio relevante como el de los profesores Roberto Gelado-Marcos y Belén Puebla-Martínez titulado «La relación entre conciencia regional y relevancia mediática. Un análisis de la representación de las comunidades autónomas en los cibermedios españoles», publicado en Comunicación y Hombre en el 2021. Es un estudio que se centra en la cobertura en medios digitales y que puede dar una imagen aproximada de lo que busco. Los resultados son llamativos: existe una correlación importante entre la identidad territorial, el sentimiento regionalista y la cobertura y atención que se recibe.

Los autores diferencian tres grupos de comunidades respecto a la cobertura: un primer grupo formado por Madrid y Cataluña, un segundo en el que están País Vasco, Andalucía y Valencia y un tercero, en el que están el resto y entre ellas se encontrará, sin duda, la comunidad más olvidada. El estudio se centra en dos diarios digitales de gran repercusión y de ideologías antagónicas. En uno de estos diarios, la comunidad más marginada es La Rioja, seguida de Navarra, Ceuta, Melilla y Murcia. En el otro diario el orden es el siguiente: Ceuta, Melilla, Extremadura, Navarra y La Rioja.

Este estudio es brillante, pero no es absoluto. No incluye las informaciones de radio, televisión y prensa escrita, pero da una imagen muy interesante y nos permite comprobar que, por lo general, los malos datos económicos o de empleo no tienen que ver siempre con la atención de los medios de comunicación. También aparecen algunas comunidades del norte con un alto nivel de vida y una cierta paz social en el día a día que son claras candidatas a ser la comunidad que menos atención periodística recibe. ¿Qué piensan ustedes?