El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido este jueves una reunión "de ámbito privado" con una veintena de asociaciones de víctimas del terrorismo. Este encuentro, que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados, comparte fecha y escenario con la votación de la ley de memoria democrática, una coincidencia que el PSOE ha afeado. Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez va a sacar adelante hoy mismo el proyecto legislativo pactado, entre otros, con EH Bildu, una norma que Feijóo ha calificado como un "retroceso en las libertades y en la democracia española".

Desde el PP indican que este encuentro con las víctimas del terrorismo ha tenido como objetivo "reivindicar el espíritu de Ermua cuando se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco", si bien fuentes del partido señalan a 20minutos que la cita se ha planteado como "una reunión discreta y no mediatizada en un momento que no es fácil para ellos [para las víctimas] ni en lo personal ni en lo anímico". Lo doloroso del momento se debe, según las mismas fuentes, no solo a la conmemoración del aniversario del crimen, sino también a la votación de la ley de memoria democrática, que previsiblemente se aprobará con el apoyo de EH Bildu, entre otras fuerzas políticas.

Se trata del primer encuentro de Feijóo con las asociaciones de víctimas del terrorismo, una cita a la que han acudido 19 asociaciones y que desde el PP han valorado positivamente. "Estamos satisfechos de que la inmensa mayoría de las asociaciones vayan a sentarse con el presidente del PP toda vez que algunas no asistieron al acto organizado el domingo por el alcalde de Ermua para no coincidir con Pedro Sánchez", afirmaban antes del encuentro fuentes del partido, que añadían que el PP pretendía manifestar "nuestro respeto por las víctimas, nuestra solidaridad con su dolor y nuestro compromiso por ayudar a que este país no afronte su futuro olvidando su pasado".

Y es que, según Feijóo, la ley que hoy se vota en el Congreso es un ejercicio de "desmemoria democrática". Así la ha calificado en una entrevista en Telecinco, en la que el líder de la oposición ha puesto en duda que las asociaciones de víctimas del terrorismo den el "visto bueno" al proyecto legislativo y ha recalcado que EH Bildu, que, en sus palabras, es "coautor" de esta norma, "ni siquiera condena los asesinatos" de ETA.

En ese sentido, preguntado por la intervención de la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurúa, que este miércoles durante el Debate sobre el estado de la Nación expresó su "compromiso sincero con el reconocimiento y reparación de todas las víctimas" y su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido", Feijóo ha admitido que estas declaraciones son "mejor que nada", pero ha dicho que la formación vasca debería "pedir perdón a las familias y a los españoles". "¿Tanto cuesta pedir perdón después de haber asesinado a mil personas, pedir perdón después de meterle un tiro en la nuca a un policía, un guardia civil, un concejal, un periodista o un profesor? No lo puedo entender", ha añadido.

El PSOE afea el gesto del PP

El presidente popular ya se comprometió el pasado sábado a derogar la norma que se votará este jueves en el Congreso. "La ley de memoria democrática es la 'ley Bildu'. Y eso, evidentemente, es un retroceso en las libertades y en la democracia española", ha insistido esta mañana Feijóo, quien ha añadido que "así no se construye sino que se destruye".

"Cuándo va a entender el PP que no todo vale en política, que hay determinadas líneas rojas que no se pueden cruzar y que una de las más evidentes es la utilización de las víctimas: Feijóo ha vuelto a manipular a algunas de las víctimas", ha lamentado el socialista Patxi López en el Congreso, cuyo Pleno aprobará previsiblemente el proyecto de ley de memoria con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, PNV y EH Bildu, formaciones que ya dieron su respaldo al texto en la Comisión Constitucional, y la abstención de Esquerra Republicana.

El PP ha criticado en repetidas ocasiones que el Gobierno vaya a contar con el apoyo de EH Bildu, con quien ha acordado la introducción de modificaciones tales como la ampliación hasta el años 1983, cinco años después de la aprobación de la Constitución, del reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la posible reparación económica que ello conlleve.

"De lo que trata esta ley es de que el Estado se haga cargo de la gente que está en cunetas y de que las familias puedan honrarles. ¿Por qué enfrentar a las víctimas? ¿Por qué esa inhumanidad?", ha defendido Patxi López, que ha señalado que el PP "enfrenta a las víctimas del terrorismo con las víctimas de la dictadura" y ha recordado que "quien llamó movimiento de liberación cuando ETA asesinaba no fue el PSOE, sino el PP".