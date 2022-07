El efusivo abrazo de Sánchez a Patxi López tras proclamar que "ETA ya no existe" en el debate sobre el estado de la nación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha terminado su réplica a Inés Arrimadas, durante la segunda sesión del debate sobre el estado de la nación, defendiendo la ley de memoria democrática, condenando el terrorismo de ETA y haciendo una mención al papel de Zapatero, Rubalcaba y Patxi López, con el que se ha dado un abrazo al volver a la bancada. "Tengo una mala noticia para ustedes: ETA ya no existe", ha dicho Sánchez a la bancada de la derecha.

En la parte final del discurso de la líder naranja avisó a Sánchez de que "no está para dar lecciones de hablar con quién pactamos", en referencia a sus pactos con Bildu. Arrimadas dice que no tiene escrúpulos y que su problema no es la ideología socialdemócrata. Y afea que saque una ley de memoria con los votos del partido vasco. Dice que para ella los de EH Bildu "seguirán siempre siendo unos auténticos hijos de ETA".

Pedro Sánchez rebatió a la líder de Ciudadanos: "ETA no existe por muchos demócratas, por muchas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por muchos ciudadanos en Euskadi y en el resto del país, por muchas personas que trabajaron porque acabara la violencia y también por dos presidentes uno en Euskadi, Patxi López, y otro en el Estado, José Luis Rodríguez Zapatero, y un vicepresidente como Alfredo Pérez Rubalcaba que trabajaron por la paz en Euskadi y en España".

Al terminar su réplica, Sánchez bajó de la tribuna de oradores ante los aplausos de la bancada socialista y la del Gobierno, que se encontraba en pie, y tras sentarse en su escaño e intercambiar unas palabras con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, el presidente se volvió a levantar y se fundió en un abrazo con Patxi López.