Los consumidores sufren el mazazo de la subida del IPC: "Ahora llevas 50 euros al mercado y no te sirve para nada"

Hacer la compra cuesta ahora un 9,8% más que hace un año. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles los datos adelantados correspondientes al índice de precios al consumo (IPC), que han arrojado el guarismo más alto desde 1985. Desde el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez, reconoce que es "un mal dato". Desde el mercado, a pie de calle, la queja de los consumidores es unánime: "Todo está más caro".

Si antes llenaban el carrito con 50 o 100 euros, según el tipo de familia y hogar, las personas consultas por este periódico cuentan que ahora esa cantidad se les queda corta. Aurora (63 años) sale cargada con dos bolsas llenas del madrileño mercado municipal de Santa María de la Cabeza. Lamenta que los productos de su compra están "muy caros, carísimos". Esta vecina de la capital explica que antes en el supermercado encontraba "muchísimo más baratas las cosas", pero ahora ha notado especialmente una subida del precio "del aceite de girasol y de los productos de limpieza". También el pan, que ha subido cinco céntimos y ahora ha de pagar 0,70 euros por una barra de cuarto. Ella se considera afortunada, pues el alza del coste de la vida aún no le ha forzado a cambiar sus hábitos alimentarios. "No me puedo quejar", dice.

Mientras 20minutos habla con ella, un joven de 27 años espera en la puerta del citado mercado con una bolsa de deporte. Es Miguel, sus tickets son pequeños -cuenta-, por lo que ha notado solo "un poco" el encarecimiento de productos como la mantequilla, la carne o la leche. "El pan que suelo comprar diariamente ha subido unos diez céntimos", destaca.

Este miércoles también le ha tocado ir a comprar a Aureliano (73 euros), vecino de Madrid pero nacido en Cuenca. Ha cargado con pescado -60 euros se ha gastado- y explica que ha visto "la pescadilla a diez euros [el kilo]; a 16 euros, la merluza; y a entre 17 y 18 euros, los berberechos... Una exageración", admite. "Y aún me queda la fruta". En la parada de la frutería, prosigue, "si antes [costaban] un euro y pico, ahora las manzanas valen tres euros el kilo, los tomates [estaban a ] tres euros y pico el kilo... si no quieres broza. Porque si coges las de a un euro y pico, las tengo que tirar. Para eso, prefiero las Fuji, aunque sean más caras sé que las voy a aprovechar".

Ha subido todo en general, unas cosas más y otras menos... y las pensiones son las mismas

Lo mismo comenta Antonia (85 años) a las puertas de un supermercado, donde se queda de que está todo "muy caro, el doble". Entre los productos que más le ha 'escocido' echar en el carro de la compra menciona "el pescado, la carne, el jabón de lavar, la leche... Ha subido todo en general, unas cosas más y otras menos... y las pensiones son las mismas, ya me explicarás qué vamos a hacer. En las grandes superficies han subido menos pero te dan las cosas atrasadas porque no las han vendido y están malísimas. En tres días he tirado cantidad de cosas que he comprado pensando que están bien y cuando te lo vas a comer están horrible. Todo pasado", protesta esta vecina de Madrid.

No soy yo sola, todo el mundo se queja muchísimo. Como no arreglen esto, no sé adónde vamos a ir a parar

La señora comenta que este es el sentir general al ir a la compra: "No soy yo sola, todo el mundo se queja muchísimo. Como no arreglen esto, no sé adónde vamos a ir a parar". Acto seguido, expresa su preocupación por las medicinas: "Si tenemos que suprimir el alimento, ya me explicará. Si no tienes dinero, no te los puedes comprar".

"Está todo muy caro", se queda en alto otro comprador que sale del 'super' mientras se producen estas entrevistas. Fuentes del Ministerio Asuntos Económicos han explicado que un 73% de este alza de los precios "se debe al impacto de la invasión de Ucrania sobre los precios de la energía y los alimentos no elaborados" y por ello han urgido a la puesta en marcha del Plan Nacional de respuesta aprobado por decreto este martes.

"Es un abuso de todos los comerciantes y todos los intermediarios, desde el pequeño hasta el más grande

"Es un abuso de todos los comerciantes y todos los intermediarios, desde el pequeño hasta el más grande. Ha subido desde hace más de quince días un veintitantos por ciento... No hay leche a propósito, no hay pan", critica otro comprador que prefiere no dar su nombre.

Si la semana pasada la gente peregrinaba por diferentes establecimientos para poder hacerse con un litro de leche, hoy la batalla es encontrar productos más asequibles y de calidad. Milagros, otra vecina de la zona centro de Madrid, expresa con preocupación que "toda la fruta, toda la verdura y la carne" ha subido de precio. Y pone ejemplos: "La carne ha subido dos euros y pico, los tomates, antes costaban 1,20-1,30 euros y ahora están a 1.80-1,90 euros el kilo, depende de donde los compres. Es una vergüenza. No puedes comprar. Ahora la gente qué va a comprar, qué hace", se pregunta.

Transmite indignación e incomprensión al relatar que los pimientos de Almería estaban marcados a más de dos euros el kilo: "No lo entiendo. Y los sueldos no los suben". Como Aureliano, también se pregunta "de dónde viene" la fruta porque "no te dura nada", asegura. "Ahora llevas 50 euros y no te sirve para nada".

Por su parte, Ana Julia (85 años), afirma que ahora con cien euros no alcanza a realizar la compra semanal, algo que hace unas semanas conseguía "más o menos".

El INE no da detalles concretos sobre qué productos se han encarecido más y cuánto lo han hecho, ni tampoco ha especificado cuánto se han encarecido los alimentos. Pero ya se sabe que los precios de las materias primas clave para la cadena alimentaria como son el trigo o los fertilizantes se han disparado como consecuencia de la invasión bélica de Rusia a Ucrania. Esto, sumado a la crisis energética que ha encarecido el precio de la electricidad y el gas, ha conllevado a aumentar el coste de producción y transporte de los productos que llenan los estantes de los supermercados y, en consecuencia, el precio final de venta.

Alicia, de 35 años, lleva notando este encarecimiento "un montón de tiempo, antes de que explotara la guerra en Ucrania, y ahora más". Esta fotógrafa detalla que especialmente ha notado la subida del precio de los "chocolates" y "las pipas, que me gustan mucho, y son como 30-40 céntimos más caras". Calcula que el ticket de compra semanal se le ha incrementado en unos 20 euros más. Esta crisis, sin embargo, le llevará a comer más sano, al menos por un tiempo: "A partir de ahora no compraré tantas coca-colas y chocolates, los productos básicos habrá que seguir comprándolos".