El PP ofrece a Sánchez su apoyo en la crisis ucraniana frente al "pacifismo estéril" de Unidas Podemos

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha ofrecido este miércoles "el más firme apoyo" de su partido para encarar la crisis desatada por la guerra en Ucrania, frente al "pacifismo estéril" de quienes critican a la OTAN, en referencia a Unidas Podemos, socios del PSOE en el Gobierno de coalición.

Gamarra ha sido la encargada de contestar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya vacío el escaño de Pablo Casado y Teodoro García Egea en la cuarta fila. "Somos la cuarta potencia del euro y en lugar de enviar material militar para repeler una invasión, usted lo único que ha enviado son guantes y gel hidroalcohólico", fue uno de los reproches iniciales a la actitud del Ejecutivo, de cuya rectificación para enviar armas a Ucrania se ha congratulado, como ya habían hecho 19 de los 27 países de la Unión Europea. Hasta ahora, España tan se había adscrito a la actuación conjunta prevista por el conjunto de socios comunitarios.

La medida no es compartida por los socios de: los diputados de Unidas Podemos y el resto de socios de la coalición no aplaudieron el anuncio del presidente. Por ello, la portavoz 'popular' le ofreció "el más firme apoyo" de su partido para encarar esta crisis. "No tema por la posición de sus socios, porque contará con el apoyo parlamentario del Partido Popular", ha afirmado.

"Es necesario que España cumpla con la responsabilidad que adquirimos en 2014", ha defendido Gamarra en relación a elevar el gasto en Defensa hasta un 2% del PIB. "Dejemos de ver la Defensa como un gasto sin libertad no hay sociedad", ha expuesto Gamarra. "Kiev es hoy la capital de Europa y Ucrania el símbolo de todos nuestros valores", ha añadido.

La portavoz ha pedido a Sánchez que siga los pasos de la socialdemocracia europea en este conflicto y el camino mostrado este martes por Josep Borrell, exministro de Asuntos Exteriores de Sánchez y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE. "Es hora de que España juegue en el tablero internacional la posición que le corresponde", ha remachado.

Gamarra también ha defendido la acogida de refugiados ucranianos que huyen de la guerra y la influencia que España debe ejercer en Iberoamérica frente a la red de dominio tejida por Putin.

Abascal acusa a parte del Gobierno de "cómplices directos" de Putin

Mucho más agrio con el Gobierno se ha mostrado Santiago Abascal, líder de Vox, quien ha expuesto una ensalada total y completa de críticas, acusando a Unidas Podemos de "ser cómplices directos de esta agresión de Rusia contra Ucrania al ser "aliados internacionales de Putin".

“Unos aplaudían de pie, otros sentados y otros se agarraban al sillón”, ha remarcado Abascal sobre la división en el seno de un Gobierno que, en su opinión, "quiere estar en dos sitios a la vez, con los agresores y con los agredidos, con Putin y con la OTAN”. El líder de Vox ha defendido el envío de armas a la resistencia ucraniana y no de "cascos y tiritas".