Cataluña mantiene su intención de eliminar las cuarentenas en Primaria el lunes aunque no hay acuerdo estatal

La Generalitat catalana mantiene sus planes para que a partir del próximo lunes, 21 de febrero, los alumnos de Primaria que sean negativos por Covid no tengan que permanecer en cuarentena por haber sido contacto estrecho de algún positivo. Se convertirá en la primera comunidad en hacerlo, puesto que de momento no hay un consenso entre el Ministerio de Sanidad y las autonomías para dar nuevos pasos en el final de los aislamientos, bien para recortar la duración del aislamiento de quienes dan positivo o para aliviar la situación en las aulas, permitiendo que los niños que sean negativos puedan seguir yendo al colegio aunque se registre algún positivo en clase.

El martes pasado, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, aseguró que antes de que termine febrero las cuarentenas en Primaria dejarán de ser obligatorias, en una fecha que fijó para el lunes que viene, día 21. Entretanto, también se estudiaría si decaen igualmente en Secundaria, explicó Plaja, que para entonces todavía esperaba que esta medida, al menos para Primaria, se aprobara para todas las comunidades autónomas en la Comisión de Salud Pública que se ha celebrado este jueves. Pero en la reunión ni se ha tratado el tema ni se ha tomado una decisión. No obstante, Plaja apuntó que Cataluña lo haría de todas formas. "Si no hay acuerdo a nivel estatal, Cataluña eliminará igualmente las cuarentenas en Primaria", dijo entonces.

Aunque no hay decisión a nivel estatal, Cataluña mantendrá estos planes porque fuentes de su Conselleria de Salut se remiten a estas declaraciones. "Nos remitimos a lo dicho el martes al respecto por la portavoz del Govern", han señalado a preguntas de este periódico acerca de si Cataluña actuará por su cuenta.

De este modo, Cataluña se convertirá el lunes en la primera y única comunidad que eliminará una medida que ha obligado a cerrar las clases si se producían más de cinco positivos, aunque el resto de alumnos no lo fuera. Con esta decisión, contraviene la petición que hizo este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para que este tipo de decisiones se sigan tomando de forma consensuada entre todas las comunidades. Al término del Consejo Interterritorial de Sanidad, en el que el representante de Cataluña ha planteado en varias ocasiones el fin de las cuarentenas en las aulas, Darias incidió en la necesidad de "adoptar acuerdos de manera conjunta", algo que parece que no va a ser así.

Sin decisión estatal

De momento, a nivel estatal no hay decisión. La Comisión de Salud Pública no llevaba en su orden del día ninguna discusión sobre esta cuestión y solo la representante de Cataluña la ha suscitado, según fuentes conocedoras del encuentro, que añaden que el comentario no ha suscitado debate y que, sin una propuesta, en consecuencia no ha habido tampoco votación.

El Ministerio de Sanidad no aclara cuándo se tomará una decisión para volver a acortar los periodos de aislamiento -que ahora son siete días y algunas comunidades piden ya reducirlos a cinco, cuatro o incluso tres- o eliminar las engorrosas cuarentenas en los colegios, que durante la sexta ola tuvieron como consecuencia el cierre de aulas con el consiguiente trastorno para padres de niños negativos por Covid.

La ministra indicó este miércoles que la propuesta deberán hacerla los técnicos de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, que se encuentra ultimando un protocolo para el corto y medio plazo sobre qué medidas no farmacológicas retirar y cuáles no en el panorama que se abre con el descenso continuado de los contagios y la ocupación hospitalaria.

Todavía no hay una fecha para ello y fuentes autonómicas apuntan a que antes el Ministerio quiere formarse un "criterio objetivo" que tendrá especialmente en cuenta cómo se encuentren los hospitales y las unidades de cuidados intensivos. Según su último informe diario, de este miércoles, la ocupación se sitúa en el 8,77% y el 14,72% respectivamente.

Insistencia de Cataluña

En cualquier caso, Cataluña ha venido reivindicando desde hace semanas la eliminación de la obligación de los alumnos al menos de Primaria tengan que cuarentena. Su conseller de Salut, Josep Maria Argimon, así lo ha pedido públicamente en repetidas ocasiones y, aunque él no suele participar en el Consejo Interterritorial de Sanidad con la ministra y los demás consejeros, su representante en este órgano también lo ha planteado allí, igual que la directora general de Salud Pública de Cataluña, la última vez este mismo jueves.

"Todo indica que la propuesta será bien recibida", manifestó la semana pasada Argimon. Pero de momento no hay decisión entre las comunidades y Cataluña mantiene sus planes para acabar con las cuarentenas en Primaria a partir de lunes, según apuntan en su departamento.