El PSOE vuelve a vetar Illa y Simón para las últimas sesiones de la comisión del Congreso que investiga la vacunación

El exministro de Sanidad Salvador Illa se librará definitivamente de comparecer en la comisión del Congreso que investiga el proceso de vacunación contra la Covid, ya que este lunes los dos socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han vuelto a unir sus votos para evitarlo, rechazando la lista del PP.

Los 'populares' habían pedido otra vez llamar al que fuera el responsable del Ministerio de Sanidad cuando empezó la campaña de inmunización, así como al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, cuyo nombre tampoco ha sido admitido.

Por el contrario, PSOE y Unidas Podemos sí han dado sus votos a la lista conjunta que finalmente han consensuado Más País, Compromís y ERC, por lo que se llamará a comparecer a representantes de Médicos del Mundo y de Amnistía Internacional en una última sesión de la comisión, prevista para el 28 de febrero.

Estas elecciones se han hecho en la segunda y última votación de compareciente que se ha celebrado este martes, como "segunda ronda" de una comisión de investigación polémica desde el principio porque el PP, Vox y Ciudadanos se negaron a participar en protesta por la lista cerrada en la que fueron elegidos los primeros comparecientes y a la que el PSOE ha imprimido un ritmo vertiginoso, con sesiones diarias de seis comparecientes, que intervenían durante incluso menos de una hora, que mostraban la intención de terminar pronto con esta comisión de investigación. Los tres nombres que se han acordado este lunes comparecerán en una única sesión final prevista para el 28 de febrero. Se espera que las conclusiones de la comisión de investigación estén listas un mes más tarde, el 24 de marzo.

Los trabajos de este órgano terminarán como empezaron, con bronca entre los partidos del Gobierno y sus socios y la oposición de PP, Vox y Ciudadanos, que se marcharon el día en que se votó la lista de comparecientes en protesta porque, en lugar de integrar las propuestas de los distintos grupos, PSOE y Unidas Podemos se apoyaron en Más País, ERC o PNV para sacar adelante la suya, prometiendo que habría una segunda ronda de comparecientes, en la que los grupos podrían volver a proponer nombres.

Esto es lo que se ha dirimido este martes, en una sesión que los diputados del PP han vuelto a abandonar antes de que terminara -y de que se votara- después de comprobar cómo las listas que se habían presentado iban a votarse de nuevo por separado, de modo que la suya no tenía ninguna posibilidad de prosperar. Es allí donde figuraban los nombres de Illa y de Simón; de la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyruakides; del conseller catalán de Salud, Josep Maria Argimon; o del delegado de Prevención de Riesgos Laborales de la asociación de Guardias Civiles, con lo que los populares querían volver a suscitar la polémica por la prioridad que la Generalitat dio a la vacunación de los mossos y que obligó al Gobierno central a asumir la vacunación de policías nacionales y guardias civiles destacados en Cataluña.

Junto a esta lista había otras dos más, una de ERC y otra de Más País y Compromís. Finalmente, los republicanos han "retirado" la suya, que incluía el nombre del exJEMAD Miguel Ángel Villarroya, que dimitió tras saberse de que se vacunó antes de que fuera su turno, un hecho que en realidad estuvo en el origen de esta comisión de investigación, las 'trampas' que en la primavera de 2020, cuando las vacunas todavía eran escasas, hicieron responsables políticos, militares y religiosos para protegerse frente a la Covid antes de que fuera su turno.

Curiosamente, el pasar por alto estos acontecimientos del principio de la vacunación ha sido el único punto en el que han estado de acuerdo PSOE y PP, que coincidieron en rechazar regresar a algo que afectó particularmente a políticos de sus filas y que ambos partidos consideraron ya suficientemente juzgado socialmente.

Tras retirar ERC el nombre del general Villarroya, el que quedaba coincidía con uno de los tres que ha propuesto Más País y Compromís, por lo que se han integrado en una sola lista que ha sido la que finalmente ha obtenido los votos suficientes. Así, el 28 de febrero comparecerán responsables de Médicos del Mundo, de Amnistía Internacional y el presidente de la Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna Astrazeneca (Ateava).

El PP renuncia la anulación de la oposición

Antes de que se termine la última sesión de esta controvertida comisión de investigación, el PP ha vuelto a denunciar la anomalía, y la "anulación del trabajo parlamentario", en palabras de su diputado José Ignacio Echenique, que supone que las listas de comparecientes no hayan sido fruto de la participación todos los grupos, sino de la imposición de los nombres de los partidos que tenían la mayoría. Los populares lamentan también que el único foco de interés de la comisión lo provocara la semana pasada la polémica intervención ,a propuesta de Unidas Podemos, del profesor de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) Joan-Ramon Laporte, que sembró dudas sobre la eficacia de las vacunas y dio alas a los antivacunas diciendo que la vacunación era un "experimento".

El PP mantiene que lo habitual en este tipo de órganos es que los comparecientes sean a propuesta de todos grupos de forma "proporcional" a su representación parlamentaria. "España va a ser el único país que no va a tener una comisión de investigación de la pandemia", ha denunciado Echenique, que se ha mostrado "preocupado" porque esto abre el precedente de que "la oposición no puede participar".

El PSOE dice que no es el lugar para Illa

Por el contrario, PSOE y Unidas Podemos han defendido el procedimiento que se acordó -también en ausencia del PP- para organizar las comparecencias . Además, el presidente de la comisión de investigación, el socialista Guillermo Meijón, ha insistido en que la comisión de investigación sobre el proceso de vacunación no es el lugar para que vayan Illa y Simón y ha recordado al PP que en la primea lista de comparecientes fueron "generosos" y sí se aceptaron nombres que también figuraban en su lista, los directores generales de Salud Pública de Andalucía y Galicia que la semana pasada se mostraron muy críticos con el Ministerio de Sanidad.

"El objetivo es la gestión de la vacunación, tiene que venir gente que hable de la gestión" del proceso, ha apuntado Meijón, que ha añadido que "el PP no se puede confundir creyendo que esto es una comisión de investigación de toda la pandemia", en la que no ha cerrado la puerta que Illa pudiera ser llamado. En efecto, existe el "compromiso" por parte del Gobierno de celebrar una entre el Congreso y el Senado, que de momento no tiene fecha de inicio.

"Qué ha tenido que ver Fernando Simón en la vacunación? Cero", ha recalcado Meijón, que sobre el sistema de votación de los comparecencias ha incidido en que es el, mismo que se acordó por ejemplo, para la comisión Kitchen.