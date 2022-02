El PSOE enfila el cierre en el Congreso de la polémica comisión sobre vacunación mientras el PP insiste en llamar a Illa

La comisión de investigación del Congreso sobre la gestión del proceso de vacunación contra la Covid enfila su fin, después de solo seis sesiones, con varios comparecientes diarios y a un ritmo de uno a la hora, y sin la participación del PP, Vox y Ciudadanos, que desde el primer momento afirmaron que "nacía muerta". Este lunes y martes serán las últimas sesiones a las que eventualmente se sumará una más, adicional, después de que la Mesa de la comisión ha accedido a abrir por segunda vez la posibilidad de que los grupos puedan proponer a nuevos comparecientes. Como ya hizo sin éxito en noviembre, el PP ha vuelto a llamar al exministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.

Este jueves se verá qué personas son llamadas a comparecer en una sesión adicional que no se extenderá más allá de una última jornada -que sería la séptima-. Después, la comisión dará por finalizados sus trabajos que empezaron el 29 de noviembre con dos sesiones, se extendieron en diciembre con otras dos y, tras el parón de la Navidad, han retomado este lunes, ya en febrero.

La Mesa de la comisión se ha reunido este lunes para acordar que abrirá la lista de comparecientes para incluir a personas que no figuran en la primera versión y a las que los grupos querrían llamar para "completar su visión" del proceso de organización y gestión del proceso de vacunación contra la Covid.

El PP califica de "inaudita" esta nueva convocatoria para pedir nuevos comparecientes, toda vez que ya se abrió y cerró un plazo, entre el 22 de diciembre y el 1 de febrero, para que los grupos hicieran sus peticiones. Entonces, los 'populares' volvieron a presentar la lista que fue rechazada en noviembre, encabezada por Illa y Simón y en la que también figuran la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyruakides; el conseller catalán de Salud, Josep Maria Argimon; el delegado de Prevención de Riesgos Laborales de la asociación de Guardias Civiles (JUCIL), Pedro Mata, y Andoni Lorenzo, de Foro Español de Pacientes. La comparecencia de Argimon y del representante de JUCIL entroncan con la reclamación que ha hecho el PP desde el principio para que el Congreso investigue la prioridad que la Generalitat dio para vacunar a los mossos frente a los guardias civiles, una tarea que terminó asumiendo el Gobierno central.

El presidente de esta comisión de investigación, el socialista Guillermo Meijón, ha recordado que el "compromiso" de su grupo fue empezar los trabajos con los comparecientes que figuraban en la primera lista -elaborada por PSOE y Unidas Podemos- y abrir después la posibilidad de llamar a otras personas, algo que los grupos podrán hacer en los próximos días. Será por segunda vez después del plazo que terminó el 1 de febrero.

Sin Illa y sin Simón

Hasta el jueves de esta semana los grupos podrán proponer nuevos nombres. Según lo previsto, los nuevos comparecientes que se aprueben acudirán al Congreso en una sola sesión final. Después, la comisión de investigación cerrará sus trabajos, pero sin haber ahondado en el motivo principal que la originó -las vacunaciones irregulares de alcaldes y responsables políticos, religiosos o militares en la primavera del año pasado- ni haber escuchado a figuras de talla política si las comparecencias que pide el PP vuelven a ser rechazadas.

Por el contrario, los dos partidos que forman el Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- pactaron en noviembre una lista de comparecientes de carácter técnico y entre los que la oposición denunció que no se había tenido en cuenta nombres propuestos por ellos. Esto hizo que PP, Vox y Ciudadanos decidieran abandonar la comisión de investigación antes incluso de que empezara y afirmando que "nacía muerta" y que era una "pantomima".

La directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, la directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas, y el director del Instituto de Salud Carlos III, Cristóbal Belda, son las personalidades de mayor rango en la Administración que han participado en ella.

Este lunes comparecen los directores generales de Salud Pública de Extremadura, Andalucía y Galicia, en una sesión que ha abierto Joan Laporta, del Instituto Català de Farmacología, que ha sido muy crítico con las farmacéuticas por "falsear" los datos de efectividad de las vacunas y con los médicos por sus vínculos con los laboratorios. Ha expuesto también que la mortalidad por Covid en las residencias fue 57 más elevada que la de la población en general y que el Pasaporte Covid no ha "evitado los contagios" y, al contrario, "puede que haya contribuido al aumento de casos porque daba una falsa sensación de seguridad".

PP, Vox y Cs se niegan a participar

Desde que arrancó a finales de noviembre, en la comisión de investigación han participado los dos partidos que sustentan el Gobierno de coalición y sus socios, como ERC, PNV, Más País o Compromís. Por el contrario, la reunión previa en la que se votó la lista de comparecientes inicial terminó con diputados de PP y Vox saliendo de la sala en señal de protesta porque no se habían tenido en cuenta sus peticiones. El representante de Cs se quedó únicamente para escuchar, ya que luego este partido también decidiría que no participaría. Los diputados de estos tres partidos no han acudido desde entonces y solo el PP ha contestado a si ahora volverán a intentar incluir a algún compareciente que sea de su gusto.

Al margen de esta última sesión adicional, la comisión de investigación celebra esta semana sus dos últimas sesiones previstas, con las que se sumará un total de seis desde que empezaron el 29 de noviembre. Tal y como anunció entonces Meijón, se han celebrado dos sesiones semanales, lunes y viernes, que han tenido que superar el largo parón por Navidad y el mes de enero inhábil para continuar este lunes y martes.

En total, habrán comparecido 15 personas, tres o cuatro diarios y durante una hora cada uno, un ritmo que diputados de la oposición consideraron inaudito para una comisión de investigación, donde lo habitual es que haya un solo compareciente por jornada o dos, si son por la mañana y por la tarde.