Directores de Salud Pública lamentan la pérdida del consenso y del peso de la ciencia en la vacunación contra la Covid

Directores de Salud Pública de dos comunidades autónomas han lamentado este lunes la pérdida del consenso entre administraciones y también del peso de la ciencia a la hora de establecer la política de vacunación de la Covid, así como cierta desorganización a la hora de tomar las decisiones, afirmando que en ocasiones "no se tenía claro lo que se estaba votando o rechazando".

Así lo han manifestado en la sesión de este lunes en la comisión de investigación sobre el proceso de vacunación, que en breve terminará sus trabajos en el Congreso después de solo seis sesiones o, a lo sumo, siete. Un foro en el que el Gobierno ha querido medir muy bien el alcance de los trabajos, para lo cual llegó a enfrentarse a la oposición pactando una lista de intervinientes con Unidas Podemos llena de nombres técnicos que provocó que PP, Vox y Ciudadanos se hayan negado a participar.

Sin embargo, cuando ya casi se ve el final de esta comisión que el PP llama "pantomina", el PSOE no ha podido evitar las críticas al Ministerio de Sanidad nada menos que por pate de dos directores generales de Sanidad Pública, que semana tras semana han participado en la toma de decisiones en la Comisión de Salud Pública.

Después de sesiones en las que se ha sucedido la opinión de expertos con cargo político dentro del Gobierno central -como los directores de la AEMPS y del Instituto Carlos III o la directora general de Salud Pública del Ministerio-, en la sesión del lunes se han escuchado voces más discordantes con el Gobierno. Han llegado por parte de los directores generales de Salud Pública de Andalucía, José María de Torres Medina, y de Galicia, Carmen Durán, ambas comunidades gobernadas por el PP. Al contrario, la tercera directora de Salud Pública que ha intervenido este lunes, de Extremadura (PSOE), María Pilar Guijarro, ha destacado el trabajo de coordinación entre Gobierno y comunidades y el éxito de la Estrategia de vacunación.

Frente a las críticas o cuestiones "cuestionables" que han manifestado los directores generales de Andalucía y Galicia, la portavoz del PSOE en la comisión, Ana Prieto, ha hecho de defensora del Gobierno y del Ministerio de Sanidad, destacando en las réplicas la amplia cobertura vacunal -este lunes, del 90,9% de los mayores de 12 años- y enfatizando que la vacunación contra la Covid "es un éxito de país" que ha cumplido con los hitos marcados y en el que han sido "claves" la "cooperación y cogobernanza" y el "liderazgo del Gobierno de España y del Ministerio de Sanidad".

Frente a este escenario, la directora general de la Xunta ha pedido "hacer una reflexión". "Hemos vivido con un escenario con bastante incertidumbre en el que no sabíamos cómo se iba a comportar el virus, qué cantidad de vacunas iban a llegar, durante cuánto tiempo. Recuerdo al presidente del Gobierno hablando de inmunidad de rebaño en el 70% cuando toda la comunidad científica lo poníamos en tela de juicio", ha dicho Durán, que como su homólogo andaluz ha participado semana tras semanas en las Comisiones de Salud Pública que han tomado decisiones sobre cómo ir vacunando.

Volver al consenso

La responsable de Salud Pública de la Xunta ha subrayado que "la carencia de vacunas ha sido el principal problema de esta campaña, unido a la dificultad de planificar con antelación, dados los continuos cambios de la fecha de entrega de las dosis", particularmente en los primeros meses, cuando se produjeron las reducciones y retrasos para el suministro de las cuatro vacunas que se han inoculado en España.

Frente al "liderazgo" que la portavoz del PSOE ha atribuido al Gobierno central, Durán ha destacado el papel de las comunidades autónomas -"las comunidades hemos llevado a cabo un trabajo sin el que España no alcanzaría a día de hoy las cifras de vacunación con las que cuenta", ha dicho- y ha pedido que de cara al futuro se mejore el sistema de "gobernanza real". "Cogobernanza no sé lo que es", dicho Durán, que ha pedido que "quede perfectamente definido qué papel tiene cada organismo".

En este sentido, ha insistido en una reclamación muy concreta, que las decisiones vuelvan a tomarse por consenso de todas las comunidades y no por mayoría, mediante votaciones que han sido cada vez más frecuentes -también en el órgano de mayor nivel, el Consejo Interterritorial de Sanidad- a medida que avanzaba la pandemia y, con ella, las diferencias entre comunidades y de estas con el Ministerio.

"Nos hubiera gustado en la Comisión de Salud Pública decisiones más futo del consenso que de la votación", ha dicho. "La Comisión es el foro donde deberíamos ponernos de acuerdo, de ahí que insista en que tome decisiones por consenso porque luego se van a aplicar al conjunto de comunidades". Ha recordado que en Galicia "hemos diferido en muchas ocasiones porque veíamos incertidumbre y a pesar de ello hemos cumplido a rajatabla cada decisión en un ejercicio de lealtad".

Evidencia científica, no política

La falta de vacunas y "entregas que no siempre se cumplían" también ha sido uno de los problemas que ha señalado el director general de Salud Pública de Andalucía, que se ha quejado que durante meses el Ministerio de Sanidad les suministró menos dosis de las que les habría correspondido por población diana. "Dosis que se debían facilitar a las comunidades y no siempre se cumplían, se han producido retrasos" que suponen "cambios importantes en la planificación de recursos humanos y materiales para administrar vacunas".

De Torres ha hablado también de "éxito colectivo", pero ha llamado la atención sobre el escaso tiempo que los directores generales han tenido en ocasiones para toma decisiones que no se habían estudian con tiempo suficiente y en las que, aplicadas a las vacunas, en ocasiones primó la opinión de los expertos que los ensayos clínicos.

"Teníamos escaso tiempo para revisar la documentación. Yo, personalmente, he recibido documentos científicos en el mismo momento en que se producía la reunión", ha explicado el directo general de la Junta.

"En muchos casos, no se tenía claro lo que se estaba votando o rechazando", por la "imposibilidad de la Ponencia [de Vacunas] para argumentar lo que se estaba preguntado", en documentos que ha dicho que en ocasiones no estaban firmados por nadie "y no teníamos claro a quién dirigirnos".

"La toma de decisiones debe basarse en criterios de la EMA y la AEMPS y de este modo se garantiza que se fundamentan en la evidencia científica y no en criterios de vacunación política", ha dicho De Torres, que previamente había discrepado con el tiempo que hubo que esperar hasta que Sanidad autorizó obtener una sexta dosis de los viales de vacuna, hasta que lo autorizó la AEMPS.

De cara al futuro, ha pedido "una nueva estrategia de vacunación y acceso digital a los registros de vacuna".