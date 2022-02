El paso del año 2020 al 2021 estuvo marcado por el inicio del proceso de vacunación contra la Covid. Antes de que empezara, la emoción y la satisfacción compartida es palpable en las actas de los Consejos Interterritoriales de Sanidad de diciembre. Pero a medida que avanzaron las semanas y las farmacéuticas fueron anunciado recortes en las entregas inicialmente previstas, el nerviosismo empiezó a instalarse entre los consejeros autonómicos, que insisten a los sucesivos ministros -en esta época se produjo la sucesión de Salvador Illa a Carolina Darias- en que les den información sobre cuántas dosis van a llegar y cuándo.

En el Consejo Interterritorial del 28 de enero de 2021, la entonces consellera catalana, Alba Vergès, insiste a Darias en que "necesitan información sobre las dosis a recibir y así poder trasladarla con certeza a la ciudadanía, saber si se van a aprobar nuevas vacunas y cuántas dosis llegarán, porque no se puede generar expectativas a la ciudadanía si luego no llegan las dosis".

Este llamamiento tan dramático como compartido por otros consejeros se produce días después de que AstraZeneca, la segunda vacuna autorizada por la UE, haya anunciado que solo va a suministrar el 60% de las dosis que tenía previsto entregar en la UE, lo que dio lugar a un litigio ante los tribunales de la Comisión Europea en su nombre contra el laboratorio británico. En España, este traspiés se observa con impotencia. "El problema son las dosis que se reciben y esto no depende ni siquiera de la UE, sino de las compañías", les dice Illa el 20 de enero de 2021.

Una semana antes de que AstraZeneca anuncie el recorte de las dosis previstas, el 15 de enero Pfizer, la vacuna que se empezó a poner el 27 de diciembre de 2020 en las residencias de mayores, también ha dado malas noticias, que también reduce el suministro. En las siguientes semanas y meses, esta farmacéutica incrementará notablemente su capacidad de producción en la UE hasta convertir a su vacuna en la prácticamente hegemónica en Europa.

El consejero de Castila-La Mancha, Jesús Fernández, muestra el 20 de enero su "preocupación por haber recibido estos días pasados menos dosis de las esperadas", algo que "obliga a reprogramar todo y más aún considerando la importancia de administrar segundas dosis". También lo recalca el representante de Cataluña. El de Canarias, Blas Gabriel Trujillo, dice que "le preocupa la situación que se avecina" y transmite a la ministra "la preocupación que genera ese desajuste en las dosis a recibir".

Almacenar para segundas dosis

Efectivamente, la cuestión de qué hacer con la segunda dosis fue una de esas ocasiones en las que las comunidades fueron por delante del Ministerio. Ya el 23 de diciembre, en un Consejo para hacer seguimiento del inicio de la vacunación la víspera, el consejero de Andalucía, Jesús Aguirre, plantea la "duda" de si "por precaución, las consejerías deberían guardar un estocaje de vacunas para la segunda dosis a los 21 días". Repetirá el planteamiento el 20 de enero, cuando ya son más las comunidades preocupadas por no tener vacunas para completar la pauta. La consejera vasca, Gotzone Sagardui, "pide aclaración sobre el número de entregas de vacunas previstas la semana que viene", algo que repiten muchas de ellas.

Illa ha contestado el 23 de diciembre al consejero andaluz que "no cree [que haya que reservar la segunda dosis] estando asegurada una entrega cadencial semanalmente. Entiende que no", dice el acta de aquella reunión, cuando aún se había empezado a vacunar y no habían llegado las primeras notificaciones de que Pfizer y AstraZeneca no entregarían todas las dosis previstas. Cuando esto ya fue una realidad, a entonces consejera de Castilla y León, Verónica Casado, reprochó el 28 de enero a Illa su indicación. "Muestra su disgusto porque al indicarse que se recibirían suficientes dosis no realizaron la reserva estratégica que sí hicieron otras comunidades y ahora apenas están llegando a administrarla", se quejó.

El 'culillo', la sexta dosis

El Ministerio de Sanidad sí fue más receptivo a otra propuesta que se hizo para 'estirar' las posibilidades de los viales de vacuna, que en principio contenían una solución para poner cinco inyecciones. "Aunque la ficha técnica dice cinco dosis de cada vial, podría sacarse una dosis más", apunta el 28 de diciembre el consejero de Extremadura, José María Vergeles.

Illa le contestó que trasladaría esta idea a la Agencia Española de Medicamentos, que la autorizó después de que el 8 de enero de 2020 la Agencia Europea del Medicamento (EMA) permitiera sacar una dosis más de cada vial de Pfizer. Días después, el consejero de Andalucía explicaba el cambio en una intervención en su parlamento autonómico que hizo la delicias de las redes sociales, pero que también refleja la preocupación de los consejeros por verse con las dosis justas para vacunar. "Del vial de Pfizer se podían sacar cinco dosis y quedaba un culillo y se aprovechaba un poquito más para poner esa sexta dosis, pero estamos hablando de un 20% de vacunación", dijo.

Falta de información

Para el final de la primavera de 2021, el número de dosis de vacuna dejó de ser un problema en España -donde incluso han caducado y se han vendido a otros países-, pero en las primeras semanas después de empezar a vacunar y con una tercera ola que iba mostrando progresivamente su gravedad, la menor llegada de dosis tensó las reuniones entre ministros y consejeros, que preguntaban a los ministros insistentemente por los detalles y las previsiones de llegadas de dosis antes incluso de que empezaran a ponerse los primeros pinchazos en las residencias de mayores.

Once días antes, el 16 de diciembre, algunas comunidades no ocultan su impaciencia y la molestia por no contar con todos los datos necesarios para empezar a inocular vacunas 10 días después, aunque para entonces no se sabe ni la fecha exacta, que sería el 27 de diciembre. "El presidente añade que se está intentando coordinar la fecha del inicio de la vacunación igual para toda Europa, aunque no sabe si será posible", refleja el acta de aquella reunión sobre la primera intervención de Illa. "Están dando información a tiempo real", se defiende y asegura que los consejeros tienen todos los datos de los que dispone el Ministerio, donde ha dado orden de que "cualquier dato que haya automáticamente sea puesto en conocimiento de los coordinadores autonómicos".

Pero esto no convence a todos los consejeros. Mientras que el de Andalucía dice "confiar plenamente en la transmisión de información", la del País Vasco le dice que "deberían conocer más detalles cuando se les está diciendo que dentro de siete días necesitan iniciar una campaña de vacunación. La información importante que debe darse en este Consejo no se está dando". El consejero gallego, Julio García Comesaña, apunta que están "trabajando con la incertidumbre de la fecha" y que "la planificación no resulta fácil".

Protagonismo gubernamental

La llegada del primer lote de vacunas fue vista con "esperanza e ilusión", con "orgullo" y por la satisfacción por un trabajo coordinado entre Ministerio y comunidades que prácticamente destacaron todos los consejeros en el Consejo Interterritorial del 23 de diciembre. "La consejera de La Rioja se muestra muy satisfecha por estar debatiendo por fin una noticia como la de la vacunación, tan esperada", dice el acta de aquel día. "El domingo es un día importantísimo para España", dijo el consejero de Castilla-La Mancha, que además iba a ser el escenario del primer pinchazo, a Araceli Hidalgo, en una residencia de Guadalajara. "Todas las comunidades están haciendo un esfuerzo logístico operativo importantísimo", felicitó el exministro Illa.

Sin embargo, la manera en la que recibió aquellas primeras dosis, a las que no tardó en estampar el logo del Gobierno central provocó las críticas de algunos consejeros, que vieron un protagonismo y cierto triunfalismo que podría ser contraproducente. A pear de que las comunidades también pusieron sus banderas a los cargamentos que se destinaron a sus territorios.

Un día después, el consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, pide que "se gestione bien la información, ya que la cree excesiva la cobertura informativa desde medios gubernamentales, dado una falsa sensación de seguridad a la población". La de Castilla y León cree que es "necesario mantenerse al margen de la comunicación de las vacunas, ya que el protagonismo corresponde a los vacunados y el personal vacunado".

El ministro Illa coincide con ellos en que "el protagonismo lo tienen las personas que han recibido las primeras dosis" pero rechaza los reproches al añadir que "la expectación periodística ha sido enorme y la ciudadanía ha empezando a esperanzarse".