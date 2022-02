Rajoy votó contra sus cuentas, Iglesias apoyó dos veces al PP... las pifias más sonadas en las votaciones del Congreso

Para posicionarse a favor, pulse el botón verde. Para hacerlo en contra, presione el rojo. Si prefiere abstenerse, opte por el amarillo. La dinámica de votación en el Congreso no parece, a priori, complicada y, sin embargo, no son pocos los diputados que se equivocan a la hora de emitir su opinión cada vez que llega el momento. Este jueves, la Cámara Baja vivió uno de los momentos más surrealistas de la legislatura por una controversia precisamente a raíz de un voto.

A media tarde de este jueves, el Gobierno sacó adelante el decreto de reforma laboral con 175 votos a favor frente a 174 en contra y lo hizo con el apoyo del diputado del PP Alberto Casero. Los populares defienden que la convalidación de esta medida solo es posible "teniendo en cuenta un voto emitido con un sentido diferente al que se ha contabilizado por parte de la presidencia de la Cámara".

¿Ha sido un error humano? ¿Un fallo informático? Más allá de lo ocurrido en esta ocasión, las equivocaciones al emitir el voto no son una excepción en los parlamentos ni en los plenos municipales, que han dejado situaciones rocambolescas en los últimos años.

Rajoy vota contra sus propios Presupuestos

El expresidente Mariano Rajoy votó en contra de una enmienda pactada por su Ejecutivo con Nueva Canarias en los Presupuestos de 2017. A pesar del error del entonces líder del Gobierno, salió adelante gracias a los populares y a los diputados del archipiélago.

Así, el fallo de Rajoy quedó en una anécdota sin consecuencias, que suscitó en una irónica ovación del hemiciclo.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 siguen su camino, despejado tras el acuerdo del PP con Nueva Canarias. Ello no es obstáculo para que de vez en cuando surja alguna anécdota, como ha sucedido este miércoles.Y ha sido precisamente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el inesperado protagonista de la sesión: solo él ha votado en contra de la aprobación de una enmienda presupuestaria presentada, precisamente, por Nueva Canarias. Obviamente, y a no ser que él diga lo contario, el de Rajoy ha sido un error al pulsar el botón. Rajoy se equivoca en la votación de una enmienda.

Iglesias vota dos veces a favor de los Presupuestos de Rajoy

El mismo día, pero por la tarde, el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, protagonizó otra de las anécdotas de la jornada al votar por error a favor de los presupuestos de dos ministerios del Gobierno de Rajoy, los de Educación y de Exteriores.

El entonces líder de la formación morada, que tenía presentada en aquel momento una moción de censura para tratar de deponer al popular, se equivocó la primera vez en la votación de la sección 18 de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que es la relativa a Educación, Cultura y Deportes, lo que despertó risas en el PP y aplausos al ministro Iñigo Méndez de Vigo.

Iglesias repitió el error minutos después, al votar también a favor del dictamen de la sección 12, que es la referida al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, lo que extendió las risas a las filas de Unidos Podemos.

Sánchez, a favor de la ley del aborto del PP

El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, votó en 2015 -cuando estaba en la oposición- a favor de la reforma de la ley del aborto planteada por el PP durante el primer trámite parlamentario de la iniciativa, que contemplaba que las menores de 16 años tuvieran que pedir consentimiento paterno para interrumpir su embarazo.

El error del secretario general del PSOE no tuvo consecuencias, ya que el Congreso aprobó la toma en consideración de la proposición del PP por 184 votos a favor, 136 en contra y 4 abstenciones.

Sánchez se disculpó a través de su cuenta de Twitter, donde señaló: "Mi compromiso con la defensa de las libertades de las mujeres menores de 18 años es firme. Lo he defendido siempre en público y siento el error".

Mi compromiso con la defensa de las libertades d las mujeres menores d 18 años es firme.Lo he defendido siempre en público. Siento el error. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 14, 2015

"Errores humanos" en la votación de RTVE en 2018

En 2018, el pleno del Congreso no logró cerrar la elección de los miembros del Consejo de Administración transitorio de RTVE, al no conseguir la mayoría absoluta de la Cámara Baja los cuatro candidatos propuestos por PSOE, Unidas Podemos y PNV en el Senado. Este resultado fue atribuido a dos "errores humanos lamentados" por los socialistas, según explicó su portavoz entonces, Adriana Lastra.

Estas explicaciones no convencieron, no obstante, al partido morado, que vio "sospechosas" estas equivocaciones "caídas del cielo", según comentó la portavoz de Podemos en la Comisión Mixta del ente público en ese momento, Noelia Vera. "Sospechamos que quizá alguien no quiere o no tiene demasiado interés en que la dirección transitoria de RTVE se ponga a trabajar ya de forma definitiva. Las casualidades en el Congreso, por desgracia, no suelen existir", afirmó.

Jaume Asens, contra la ley Celaá

A mediados de noviembre de 2020, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, se equivocó al votar telemáticamente en contra del proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), lo que redujo el margen de aprobación a un solo voto por encima de la mayoría absoluta necesaria.

Asens es el máximo dirigente de uno de los grupos parlamentarios que más se habían implicado en esta ley Celaá, primero desde el Gobierno y luego negociando enmiendas, como la que retiraba al castellano el carácter vehicular que se le asignaba explícitamente en la Lomce.

Doble votación de una diputada de Podemos

La votación de las recetas económicas del dictamen para la reconstrucción social y económica después de la crisis del coronavirus tuvo que repetirse en julio de 2020, porque una diputada de Unidas Podemos votó dos veces, telemática y presencialmente, y se produjo un empate a favor y en contra.

Un fallo de la formación morada al comunicar el listado de diputados que votarían por medios telemáticos provocó que en el recuento hecho por los letrados, una vez terminado el pleno del Congreso, se detectara la duplicación. Una semana después, cuando los parlamentarios volvieron a posicionarse, el dictamen fue aprobado por 172 síes y 169 noes.

Errores en Madrid

No obstante, no todos los errores se producen en el Parlamento nacional, también en los regionales y en los plenos locales se producen circunstancias de este tipo. En la Comunidad de Madrid, la expresidenta Cristina Cifuentes vio en 2018 cómo no apretar el botón en la votación dio luz verde a la enmienda a la totalidad de Podemos de la Ley de Universidades del gobierno popular.

En enero de 2018, cuando era alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena evitó que saliese adelante una proposición pactada por su propio grupo, Ahora Madrid, con el PSOE, para reprobar la actitud de la entonces delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, por impugnar de forma sistemática los acuerdos municipales con los sindicatos.

Pocos días después, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid pidió la dimisión de la alcaldesa como delegada de Cultura y Deportes por error el PSOE, que en principio no quería apoyar una petición que contaba con el visto bueno del PP y Ciudadanos, y exigió también nombrar un delegado para el área que ella pilota desde el cese de Celia Mayer.

También fue un error de la oposición el que permitió a Almeida sacar adelante sus primeros presupuestos en 2019. PP y Ciudadanos aprovecharon la renuncia de Inés Sabanés, de Más Madrid, y su no sustitución por parte del partido. La marcha de la concejala dejaba empatados a 26 ediles al frente formado por populares y naranjas con el de socialistas y los de Íñigo Errejón. Con la abstención de Vox y el voto de calidad del alcalde bastó para aprobar las cuentas del Ayuntamiento de la capital.