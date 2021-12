La sección 'Listo para comer' avanza en los grandes supermercados: al 42% de clientes no le apetece o no sabe cocinar

Los principales hipermercados y supermercados de España (Mercadona, Lidl, Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés...) están incorporando cada vez más secciones 'Listo para comer', más espaciosas y con más productos, a sus establecimientos al detectar una muy buena respuesta de los consumidores a este tipo de alimentos preparados.

Según explican desde Aecoc (la Asociación de Fabricantes y Distribuidores), "el factor de conveniencia, la falta de tiempo y la escasez de habilidades culinarias son factores que influyen en los patrones de consumo de hoy en día".

Por ello, un significativo 42% de los consumidores reconoce consumir el 'ready to eat' porque no le apetece o no sabe cocinar. Según estos consumidores, preparar la comida es algo difícil que requiere esfuerzo y que conlleva mucho tiempo.

El 56% de los españoles declara consumir productos listos para comer por la falta de tiempo

Al respecto, "el 56% de los españoles declara consumir productos listos para comer por la falta de tiempo, mientras que el 46% afirma que consumiría más productos de este tipo si la oferta de recetas saludables fuera más amplia. Así, por su comodidad y rapidez de preparación, "el producto de conveniencia va ganando adeptos en una sociedad que cuanto más ajetreada es la vida del consumidor, mayor es el consumo de este tipo de alimentación".

Las pizzas, las ensaladas limpias y listas para el consumo y los batidos y yogures bebibles son los productos preferidos

Por alimentos, "las pizzas, las ensaladas limpias y listas para el consumo y los batidos y yogures bebibles son los productos preferidos y más demandados y, mayoritariamente, la compra de estos productos se realiza en los supermercados y hipermercados (92%), para posteriormente consumirlos en el hogar".

Una tendencia que viene para quedarse

Listo para comer de Lidl Cedida

María Uguet, analista de consumo de la empresa IRI, asegura a 20minutos: "La sección 'Listo para comer' es una de las principales vías de desarrollo del sector y sin duda es una tendencia que ha llegado para quedarse".

'Listo para comer' en la mitad de los- supermercados Mercadona

Fuentes de Mercadona han explicado a este diario que en la actualidad tienen la sección de Listo para comer en "aproximadamente 800 supermercados" y agregan que "la intención de la compañía es seguir implando la sección en las tiendas que la empresa tiene tanto en España como en Portugal".

En la sección Listo para comer de la empresa de Juan Roig se ofrecen 35 platos, que van desde la paella, la fideuá, pollo asado, pasta, pizza en porciones o ensaladas, que se sirven en envases fabricados con materiales naturales como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel.

Además, hasta el 28 de diciembre los clientes pueden solicitar platos especiales para estas fechas navideñas. Por ejemplo, como platos principales destaca el pollo de corral deshuesado relleno de chalotas, trufa, foie, ciruelas, brandy y tocino; el medio cochinillo asado; o la paletilla de cordero lechal marinada con sal, romero, tomillo y limón.

Desde Lidl informan a este diario que ponen a disposición de sus clientes en todas sus tiendas "distintos artículos preparados para llevar como pasta bowls, wraps, ensaladas, platos Chef Select, sushi o tortilla de patatas, entre otros, aunque el surtido puede variar ligeramente en algunas zonas, según el consumo del cliente".

Menos visitas al supermercado, pero compras más copiosas

Un hombre comprando en un supermercado de Barcelona. MIQUEL TAVERNA

Según María Uguet (IRI), "esta estrategia para atraer al consumidor a la tienda es clave en el momento actual en el que nos encontramos donde, como consecuencia de la pandemia, el comprador hace cestas más grandes pero acude al punto de venta con menor frecuencia que en periodos prepandemia.

Preocupación entre los restaurantes

Varias personas en una terraza del centro de Madrid en una imagen de archivo. EUROPA PRESS

La apuesta por las secciones 'Listo para comer' que están impulsando las grandes cadenas de supermercados, que incorporan cada vez más platos, provoca una enorme competencia entre ellas, pero también entra de lleno en colisión comercial con los restaurantes.

María Uguet, Marketing Insights Manager de IRI, explica: "La línea de separación entre restaurante y supermercado es cada vez más fina. Esta sección del supermercado, además de tener muchas de las ventajas del restaurante, responde a dos de las tendencias actuales: por un lado, el consumidor busca la conveniencia y ahorrar tiempo".

Comida en el microondas. ©[AndreyPopov de Getty Images Pro] a través de Canva.com.

En ese sentido, la experta en tendencias de consumo agrega: "Ya estamos viendo iniciativas en este sentido como por ejemplo, en la incorporación de microondas en sus centros que está haciendo algún retailer en España".

Marcas especializadas en 'Listo para comer'

Además de los productos propios que elaboran las propias cadenas de supermercados también existen alimentos que ofertan de marcas especializadas en el 'ready to eat'. Es el caso por ejemplo de las hamburgeusas Brooklyn Town. Luis Fernandes, su director comercial, explica a 20minutos que la marca nació en 2016 y "aterrizó con una gama de hamburguesas ultracongeladas, para dar respuesta a la necesidad de consumo de carne que había en ese momento".

Sin embargo, en 2020, la empresa decidió apostar por ampliar su cartera de productos y "lanzar las hamburguesas Brooklyn Town Listas para Comer". "Estas nuevas hamburguesas nacían con el objetivo de revolucionar la categoría de los platos preparados y convertirse en una solución para aquellos amantes de las hamburguesas que siempre buscan la mejor calidad, sabor y disfrute, pero que no tienen tiempo para cocinar en su día a día", explica Fernandes

Así, según explica, se puede disfrutar de una hamburguesa completa (carne, pan, complementos y salsas) en tan solo un minuto y medio, siguiendo unos sencillos pasos: introducir el envase directamente en el microondas, calentar 90 segundos a máxima potencia y comer inmediatamente.

Hamburguesa tradicional Cedida

Las Brooklyn Town Listas para Comer pueden adquirirse en supermercados como Carrefour, El Corte Inglés, Alcampo, Consum, Eroski o Sánchez Romero, entre otros.

El año pasado lanzamos, en plena pandemia, lanzaron la cheese burger, la bacon burger y la chicken burger y en solo 8 meses vendieronmás de dos millones de unidades. Ante el éxito, acaban de lanzar tres nuevas variedades más, la pork burger, la angus burger y la veggie burger. El precio medio es de 3,5 euros.