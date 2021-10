La vacuna de la covid en menores de 12, ¿necesaria para controlar la pandemia? "No de forma masiva ni urgente"

Con la incidencia acumulada a 14 días en 41 casos detectados de covid-19 por cada 100.000 habitantes y el 87,8% de la población diana (78% de la población total) vacunada, la situación epidemiológica actual en España es radicalmente diferente a cuando a principio de verano urgía vacunar a los adolescentes de entre 12 y 18 años para frenar la explosiva sexta ola, caracterizada por un incremento de los contagios entre la población más joven, que era la que no estaba vacunada.

Ahora solo faltan por vacunar los menores de 12 años pero que este grupo de población no esté vacunado no está provocando, de momento, una nueva ola de covid-19. Si bien es la incidencia por grupos de edad más alta, esta se mantiene baja: 59 casos por cada 100.000 habitantes a 13 de octubre de 2021.

Por esta razón, y mientas la farmacéutica Pfizer consigue la aprobación de su vacuna contra la covid-19 para niños y niñas de 5 a 11 años en EE UU, y posteriormente en Europa, cabe preguntarse si la vacunación de los más pequeños será necesaria para conseguir la ansiada inmunidad de grupo que inicialmente se fijó en el 70% de la población pero que posteriormente la variante delta y el aumento de la transmisión llevó a los expertos a aumentar este porcentaje al 85%.

Según expone Quique Bassat, epidemiólogo y pediatra coordinador del grupo de trabajo de la Asociación Española de Pediatría para la Reapertura de la Escolarización, "es lógico plantearnos si realmente esta vacuna será necesaria para vacunar a los menores de 12 años en la situación epidemiológica actual", la cual, continúa, "es muy diferente de cuando nos planteamos la necesidad de vacunar a los adolescentes. Por fuerza, tenían mayor riesgo de enfermar gravemente -aunque seguía siendo bajo en comparación con los adultos-, pero sobre todo su vacunación era fundamental para contribuir al control funcional de la pandemia".

En cambio, con los niños y niñas menores de 12 años, el experto apunta que "el balance riesgo-beneficio no está tan claro. Si tuviéramos una situación de altísima incidencia, el riesgo seguiría siendo alto porque algunos de los muchísimos que se infectaran podrían desarrollar enfermedad grave. Teniendo incidencias como las actuales y presumiblemente más bajas como las que iremos teniendo en las próximas semanas, en el momento en el que la vacuna se apruebe, habrá que ofrecer a los padres y madres la información necesaria para que ellos tomen la decisión", explica.

"A nivel individual, siempre recomendaría la vacunación a cualquier edad"

Bassat mantiene que "a nivel individual, siempre recomendaría la vacunación a cualquier edad". De hecho, asegura que vacunará a sus propios hijos menores de 12 años porque cree que "el beneficio individual sigue siendo importante". A nivel colectivo, prosigue, "no habrá tanto peso ni tanta presión para vacunar de forma sistemática a todos los menores de 12 años. Al contrario, es muy probable que, aunque la vacuna esté aprobada, y su uso recomendado, no se plantee de forma proactiva la vacunación masiva de los menores de 12 años", augura.

"Yo a mis hijos menores de 12 años los vacunaré porque creo que el beneficio individual sigue siendo importante, pero la vacunación masiva de los menores de 12 años ya no tendrá un rol para el control funcional de la pandemia, si la incidencia sigue siendo tan baja, y ya no habrá ese factor adicional que nos ayudó a tomar la decisión con los adolescentes", concluye.

La posición del Gobierno

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, preguntada por esta cuestión, se encomendaba a la voz de los expertos que componen la Ponencia de Vacunas, cuya propuesta será escuchada y "evaluada con el máximo rigor" por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una vez el pinchazo de Pfizer sea autorizado para los menores de 5 a 11 años por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).

Es decir, el Gobierno no piensa proponer la vacunación contra la covid-19 de los menores de 12 años hasta que no se haya pronunciado la EMA al respecto. Pero, cuando llegue esa luz verde, no sería una decisión automática, como ocurrió, por ejemplo, al principio del proceso de vacunación, cuando cada vez que se autorizaba el uso de una vacuna contra la covid a nivel europeo, los Estados miembros empezaban a recibirla e inocularla en su población, informa Clara Pinar.

"No es urgente"

El caso es que dentro de la Ponencia de Vacunas y entre la comunidad científica en general la vacunación de los más pequeños, que tienen mucho menor riesgo de padecer la versión más grave de la covid-19, es una cuestión controvertida porque se consideran que habría que priorizar la vacunación de la población adulta de todo el mundo, que tiene mayor riesgo de covid y que todavía no ha podido acceder ni siquiera a la primera dosis.

Esta es la tesis de Jose Gómez Rial, inmunólogo del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, que considera que en estos momentos y dada la situación epidemiológica actual la vacunación contra la covid-19 de los menores de 12 años "no es urgente".

"Urge más vacunar al tercer mundo que empezar a vacunar los niños del primer mundo"

"Urge más vacunar al tercer mundo que empezar a vacunar los niños del primer mundo. Sí será necesario para controlar la covid en general, pero priorizarla ahora sobre las personas de riesgo de los países de menos recursos es un error. El mundo está muy globalizado y no tiene sentido tener en España con el 99% -cifra sugerida, en realidad estamos al 78% de la población- de su población vacunada si cruzando el estrecho hay países donde este porcentaje no llega al 5%", asevera.

Sin embargo, a largo plazo y para controlar este virus "en general", sí cree Gómez que "hará falta" vacunar a los más pequeños con las "maravillosas vacunas" que tenemos contra la covid y, además, considera que en un futuro "se tendrán que incluir en el calendario de vacunación infantil junto al resto de vacunas". "Pero no veo urgencia que teníamos con los adultos porque hay todavía muchos adultos y personas en mucho más riesgo que todavía está sin vacunar", zanja.

"Sería conveniente"

Por su parte, la investigadora del CSIC Isabel Sola, que se encuentra desarrollando una de las vacunas españolas contra la covid-19, defiende que "vacunar a los niños sería conveniente, siempre que se demuestre la seguridad de las vacunas, en la medida en que los niños puedan contribuir a alcanzar esos altos niveles de inmunidad colectiva necesarios -idealmente 80-90%- para limitar la circulación del virus" y estar más seguros como sociedad y como individuos.

Sobre el balance beneficio-riego en esta franja de edad, Sola explica que para determinarlo es "necesario conocer posibles los riesgos" de la vacuna en estas edades, que está aún en ensayos clínicos en marcha, salvo los de Pfizer, que ya ha presentado sus resultados y solicitado autorización para su uso a la reguladora de medicamentos estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés).

"En los menores de 12 años el riesgo de desarrollar enfermedad es bajo, pero no es cero. Sin embargo, sí que se infectan y pueden transmitir el virus. Su vacunación les protegería a ellos de tener alguna de las formas severas descritas, como el síndrome inflamatorio multisistémico, y reduciría su potencial de transmitir el virus a otros. Es cierto que cuanto menor es la incidencia de la infección, menor es el riesgo de enfermar para cualquiera. Pero no hay que olvidar que el virus sigue circulando en el mundo y no es difícil que pueda reintroducirse en países que tienen ahora una incidencia baja. En ese caso, cualquier persona sin inmunidad podría infectarse, sufrir la enfermedad y amplificar el virus. La única forma de cerrar las puertas al virus es mediante la inmunidad (o el aislamiento). En este sentido, cuanta más población esté vacunada, idealmente 80-90%, más seguros estaremos como sociedad y como individuos", expresa.

Situación de vulnerabilidad

Manuel Gijón es pediatra e investigador de la unidad de ensayos clínicos del Hospital 12 de Octubre. Considera la "ahora es el quid de la cuestión. Según la incidencia se va modificando, vamos viendo más o menos urgente tomar determinadas medidas como la tercera dosis para los pacientes vulnerables o la vacunación de los menores de 12 años". A la espera de que los expertos en Salud Pública evalúen y concluyan una decisión, apunta que "no ha cambiado nada: la vacunación de los niños no va a suponer beneficio individual porque la enfermedad en ellos es generalmente leve y la tasa de ingreso en UCI y mortalidad es casi inexistente".

"No entendería que no hubiera un debate sano y justo para proteger a los más pequeños de la covid-19"

Sin embargo, el también coordinador de uno de los ensayos de la vacuna de Pfizer para los menores de 5 a 11 años en España, discrepa de la "prisa en disminuir las restricciones en los colegios", aunque la incidencia general esté baja, pues en estos momentos son población vulnerable por ser los únicos que aún están sin vacunar y "se van a seguir contagiando".

Gijón anota que "teniendo en cuenta que no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia y que las vacunas son muy seguras y eficaces, en mi opinión el beneficio sigue siendo claro, al menos entre los de 5 a 11 años". "Vacunamos a los niños con vacunas que están en el calendario contra enfermedades que son muchísimo menos frecuentes que la covid-19 o que están casi erradicarlas, aunque sean potencialmente más graves, y nadie se plantea la necesidad o no de vacunarles. No entendería que no hubiera un debate sano y justo para proteger a los más pequeños de la covid-19", concluye.