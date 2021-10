Darias dice que la vacunación de los niños requerirá debate de los expertos en España aunque lo autorice la EMA

A la ministra de Sanidad, Carolina Darias, le gusta decir que el Gobierno "va de la mano" de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en la vacunación contra la Covid, pero en el caso de la inmunización de la población menor de 12 años la decisión que se tome en España no será tan directa como esperar a la autorización del organismo europeo. Según ha apuntado la ministra este miércoles, si hay luz verde de la EMA para vacunar a los menores de 5 a 11 años, todavía será necesaria una propuesta de la Ponencia de Vacunas, donde hay expertos que priorizan avanzar la vacunación en países de rentas medias y bajas. Si aún así se decantan por la vacunación infantil en España, la decisión deberá contar con el visto bueno de las comunidades.

"Tenemos que escuchar la propuesta que nos hagan las personas expertas, que será evaluada con el máximo rigor", ha dicho Darias al término del Consejo Interterritorial de Sanidad de este miércoles, al ser preguntada si una autorización por parte de la EMA para vacunar a niños de 5 a 11 años supondrá que España automáticamente la adoptará y empezará a administrarles la vacuna.

Según ha dicho, el Gobierno no piensa proponer tal cosa hasta que no se haya pronunciado la EMA pero, cuando llegue esa luz verde, no sería una decisión automática, como ocurrió, por ejemplo, al principio del proceso de vacunación, cuando cada vez que se autorizaba el uso de una vacuna contra la Covid a nivel europeo, los Estados miembros empezaban a recibirla e inocularla en su población.

Polémica global

Tal y como ocurriría ahora con la vacuna para los menores de 12 años, en aquellas casos el proceso pasó por los pasos preceptivos de que la Ponencia de Vacunas hiciera una propuesta a las comunidades autónomas en la Comisión de Salud Pública, que procedía a dar su visto bueno. La diferencia son las discrepancias a nivel internacional que existen sobre la conveniencia de que el mundo rico vacune a sus niños, un segmento de la población que se ha demostrado que es poco proclive a infectarse y que, en ese caso, no suele enfermar de gravedad, mientras la mayoría de países del mundo no han recibido más que el 0,5% de las vacunas fabricadas.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud no hace más que denunciar la "grotesca" diferencia entre la vacunación entre los países de renta alta y los de renta media y baja y se opone a que los ricos empiecen a vacunar ya a los niños. En esta línea se ha pronunciado numerosas ocasiones Amós García, uno de los miembros de la Ponencia de Vacunas que debería hacer la propuesta tras la eventual autorización de la EMA y que acaba de estrenar su puesto de representante español en la organización para Europa de la OMS.

En todo caso, el Gobierno espera todavía a que la EMA se pronuncie sobre si autoriza la vacunación a los menores de 12 años. De momento, el organismo europeo ya ha empezado a analizar los ensayos clínicos que realizó Pfizer para inmunizar a niños de 5 a 11 años y espera estudios similares de Moderna a principios de noviembre.

"Tenemos que esperar a que sea autorizada por la EMA, esta ministra no va a hacer al margen de la EMA en una cuestión que es preceptiva como es la autorización. Estamos preparados para cuando esto se produzca", ha dicho Darias, como paso previo a que la Ponencia de Vacunas haga una propuesta y los directores generales de Salud Pública del Ministerio y de las comunidades decidan en la Comisión de Salud Pública. En todo caso, en la última compra de vacunas de Pfizer que autorizó el Consejo de Ministros -8,3 millones de dosis- el Gobierno ya contemplaba la eventualidad de vacunar con parte de ellas a los menores de 12 años, que siguen siendo el grupo de edad con una mayor incidencia del coronavirus, este miércoles con 59 casos por cada 100.000 habitantes, 18 puntos más que la media nacional.

Terceras dosis en revisión

Aunque quizá la más incierta, los niños son uno de los colectivos sobre los que Gobierno y comunidades deberán pronunciarse en materia de un proceso de vacunación que está en proceso de "revisión continua" para ir ampliando la vacunación, también con terceras dosis que ya se están poniendo a las personas que viven en residencias, a personas inmunodeprimidas y con enfermedades que les hacen especialmente vulnerables y que a partir del 25 de octubre se pondrá también a la población sana mayor de 70 años.

Será junto con la vacuna de la gripe estacional, según ha confirmado Darias. "Es un tema que ya está resuelto y se pueden inocular ambas", ha dicho, pese a las reticencias de Madrid o Andalucía que en su momento votaron en contra por no considerarlo necesario.

De momento no hay una decisión pero Darias no ha descartado este miércoles que la tercera dosis de vacuna a la población sana en general pueda bajar de los 70 a los 65 años. tal y como ya se planteó la semana pasada en la Comisión de Salud Pública, o que España se plantee revacunar a su personal sanitario, según recomendó recientemente el Centro Europeo para el Control de Enfermedades.