Calviño se abre a valorar la subida del salario mínimo en septiembre pero Díaz insiste en aprobarla ya

La parte socialista del Gobierno sigue rechazando abordar ya mismo la subida del salario mínimo interprofesional como plantea la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Pero este martes, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, volvió a abrir la puerta a valorar ese eventual aumento a la vuelta del verano si el mercado laboral y los indicadores económicos siguen evolucionando bien. Y señaló la que, hasta ahora, es la fecha más concreta que ha ofrecido Economía para abordar esta cuestión: el mes de septiembre.

Así lo planteó Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, una comparecencia en la que aseguró que España está "en una fase de crecimiento" económico que se ha incrementado desde marzo. "Cerca de un año y medio después del inicio de la pandemia está en marcha una robusta recuperación económica", sostuvo la vicepresidenta económica del Gobierno, que elogió las cifras de recuperación del mercado laboral y apuntó que el número de trabajadores en ERTE sigue cayendo de forma progresiva mientras el desempleo se mantiene en niveles que permitirán terminar el año con una tasa de paro de en torno al 15%.

"Si esta tendencia sigue como hasta ahora, en otoño podríamos recuperar niveles de empleo que teníamos en febrero de 2020", anunció Calviño. Y, si esas previsiones se concretan, "en septiembre veremos si es posible recuperar la senda de aumento del salario mínimo", sostuvo la vicepresidenta, que se limitó a señalar, no obstante, que solo "si se mantiene esta tendencia" se podría "considerar" ese incremento para los dos últimos meses del año.

"Me gustaría incidir en que todo el Gobierno está comprometido con el aumento del salario mínimo interprofesional", afirmó igualmente Calviño, muy señalada por la parte morada del Ejecutivo por su resistencia a abordar esta subida. La vicepresidenta, no obstante, insistió en el discurso que ha mantenido las últimas semanas: la "prioridad", dijo, "tiene que ser seguir reincorporando a los trabajadores en ERTE" a sus puestos de trabajo y que "quienes estén en paro encuentren un empleo". "No hay ningún debate sobre si hay que elevar el salario mínimo, la cuestión es que continuemos tomando las mejores decisiones en el momento adecuado", zanjó.

No obstante, Unidas Podemos insiste en que el aumento debe aprobarse lo antes posible y sin estar condicionado a variables como la evolución del mercado laboral, ya que congelarlo implica reducir el poder adquisitivo de quienes lo perciben. Este lunes, la vicepresidenta Yolanda Díaz insistió en ese argumento y, además, volvió a señalar que quien negocia en esta materia es ella con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no con Calviño. "Estoy pendiente de una conversación y de que se resuelva la ecuación por parte de la otra parte del Gobierno", apuntó Díaz.