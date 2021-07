Díaz y los sindicatos aprietan a Sánchez para subir el salario mínimo: "Tengamos la misma valentía que con los indultos"

La negociación dentro del Ejecutivo para la eventual subida del salario mínimo interprofesional sigue sin resolverse y Unidas Podemos y los sindicatos han decidido elevar la presión al PSOE para que se avenga a ejecutar ya este aumento. Este lunes, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, pidió al presidente Pedro Sánchez tener "la misma valentía" elevando el salario mínimo que la que tuvo indultando a los condenados por el procés. Y CCOO y UGT anunciaron movilizaciones para el próximo día 14 de julio para exigir este aumento.

La de la subida del salario mínimo es una de las principales batallas que están teniendo lugar en las últimas semanas en el seno del Ejecutivo. Aunque de forma mucho más soterrada que en los tiempos de Pablo Iglesias, Díaz defiende un aumento para este año de entre 12 y 19 euros frente a la posición de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que exige mantener congelado el índice. Sánchez por el momento no ha decidido, aunque en enero ya se decantó por la congelación y el mes pasado asumió parcialmente el discurso de Calviño haciendo hincapié en que "ahora mismo lo relevante es la creación de empleo y la consolidación del crecimiento económico".

La ministra de Economía, no obstante, está jugando un papel secundario en esta pugna, ya que Sánchez y Díaz están negociando directamente la subida del salario mínimo. Y de ahí que la ministra de Trabajo se dirigiera este lunes a Sánchez, aun sin nombrarlo directamente, para reclamar que se ejecute este aumento. "La misma valentía que tuvimos con los indultos tenemos que tenerla ahora" con este asunto, pidió Díaz. Y fue más allá al afirmar que "en 2023" al Gobierno no se le va a "juzgar" por los indultos, sino "por la gente que está sufriendo". "Es donde hay que estar", planteó.

"Mi posición es conocida, un Gobierno progresista debe mirar por los más débiles", zanjó la ministra de Trabajo. Se trata del primer gran choque que mantiene Díaz con Calviño desde que lidera Unidas Podemos, y fuentes próximas a la vicepresidenta aseguran que, si finalmente Sánchez inclina la balanza hacia el lado de Calviño, la vicepresidenta no va a responsabilizarse públicamente de una decisión en la que no cree. Más aún, además, cuando Díaz está convencida de que las cifras le dan la razón, ya que el comité de expertos del Gobierno ha recomendado una subida para este año de entre 12 y 19 euros. "Es pura ideología" decir que elevar el salario mínimo perjudica la creación de empleo, aseguró este mismo lunes.

Manifestaciones la semana que viene

En la misma línea que la vicepresidenta se pronunciaron este lunes los sindicatos. El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, anunció que las centrales saldrán a manifestarse el próximo día 14 para exigir este aumento del salario mínimo, y pidió que España no siga siendo la excepción de entre los grandes países que tienen salario mínimo fijado. "No hay ningún país con salario mínimo interprofesional que no lo haya subido en 2021, ninguno", señaló Álvarez.

Hace unos días, su homólogo de CCOO, Unai Sordo, ya señaló que "no sería comprensible" que el Gobierno decidiera seguir congelando el salario mínimo en los 950 euros actuales, toda vez que se prevé un crecimiento del PIB este año por encima del 6 % y un aumento de los precios superior al 2,5 %. Para alcanzar el objetivo de que el salario mínimo esté situado 1.011 y 1.049 euros en 2023, Sordo exigió al Ejecutivo que se ponga ya en marcha, "mejor en julio que en agosto".