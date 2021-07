Cataluña, Euskadi y Castilla y León recomiendan mascarilla en exteriores y Sanidad rechaza volver a imponerla

La escalada de los contagios de coronavirus se ha llevado por delante parte de la reapertura del ocio nocturno apenas tres semanas después de que se hiciera efectivo y puede que ocurra algo parecido con el uso de la mascarilla al aire libre. Doce días después de que entrara en vigor la modificación legal que ya no la hacía obligatoria, Cataluña, Euskadi y Castilla y León están planteando de nuevo que tenga que volver a utilizarse. Lo hacen como una recomendación, dado que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aseverado que no volverá a ser obligatoria, según le dijo al conseller catalán de Salut, Josep Maria Argimon.

Argimon ha desvelado en una entrevista en TV3 que recientemente tuvo una conversación con Darias acerca de la mascarilla en exteriores y que la ministra le descartó reinstaurar la obligatoriedad. En todo caso, el conseller la ha recomendado ante la expectativa de que el virus se siga propagando este verano de forma rápida, especialmente entre los jóvenes.

Argimon, que antes de ser conseller era el director de Salud Pública de la Generalitat que asistía a las reuniones técnicas, ha asegurado que si pudiera volver atrás no tomaría las mismas medidas sobre mascarillas o la reapertura del ocio nocturno. "¿Si volveríamos a hacer lo mismo?, evidentemente no, porque estamos donde estamos", ha contestado, aunque también ha dicho que hace un mes "era muy complicado no abrir" aforos en teatros o gimnasios.

Además de Cataluña, Castilla y León y País Vasco han apuntado este viernes que se deberían volver a utilizar las mascarillas en el exterior, también como forma de intentar frenar los contagios de coronavirus, desbocados particularmente entre los menores de 29 años.

La consejera castellanoleonesa de Sanidad, Verónica Casado, propondrá este miércoles al Consejo Interterritorial que haya que "llevar la mascarilla todo el rato" en las ciudades o en eventos masivos, según ha dicho en una entrevista en Onda Cero, donde ha hablado de recomendación pero también de que "la obligación nos debería afectar a todos".

Además, Castilla y León ha sido de momento la única comunidad que ha pedido un toque de queda nocturno, algo que el Gobierno rechaza de plano, y como muchas otras comunidades, adelantará el cierre del ocio nocturno, aunque solo de 3 a 2 de la madrugada.

Por su parte, el presidente del País Vasco, Íñigo Urkullu, ha recomendado este miércoles que los ciudadanos usen la mascarilla "en todo momento", salvo en "excepciones como la práctica de actividad física al aire libre o en todo caso en el supuesto de que se pueda guardar las distancias recomendadas de 1,5 metros, o de 2 metros inclusive".

Reunión en plena escalada

El Ministerio de Sanidad y las comunidades analizarán este miércoles el súbito aumento de contagios en un Consejo Interterritorial al que varias autonomías -cada vez más- llegarán después de haber dado marcha atrás en sus planes de ocio nocturno o de buscar fórmulas para acelerar la vacunación entre los más jóvenes.

Sobre el cierre de bares y discotecas, Aragón se ha sumado este miércoles a introducir limitaciones como antes han hecho Galicia, Navarra, Cantabria, Castilla y León y Cataluña. En concreto, ha fijado el cierre de la hostelería a las 23.30 y el del ocio nocturno, a las 00.30 horas.

Maratón de vacunación para jóvenes

Por otra parte, Extremadura y Canarias organizan este miércoles una especie de 'maratón' de vacunación entre los más jóvenes. Mérida ha convocado de 9 a 14h a todos los nacidos antes de 1981, es decir, de menos de 40 años para que acudan al Recinto Ferial a recibir un pinchazo de Janssen, la vacuna de una sola dosis, con lo que así completarán su inmunización.

La isla de la Gomera ha hecho un llamamiento a todos los mayores de 16 años para que vayan a vacunarse este miércoles a la Residencia Escolar de Vallehermoso y el viernes al Centro de Visitantes de San Sebastián de la Gomera, de 9 a 14 horas.