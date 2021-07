La quinta ola de covid-19 en España, caracterizada por un incremento explosivo de los contagios entre la población menor de 30 años, que es la que todavía no está vacunada, ha llevado a las Comunidades a adelantar sus campañas de inmunización. Madrid, País Vasco y Castilla-La Mancha han sido las últimas en anunciar la puesta en marcha del proceso de autocita para iniciar la vacunación de mayores de 16 años. Un proceso que ya habían abierto Cataluña, Navarra, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

Repasamos la situación epidemiológica en cada región y los avances en la estrategia de vacunación en cada Comunidad.

Andalucía

La Junta de Andalucía no contempla por ahora la adopción de medidas extraordinarias como las planteadas por otras comunidades autónomas al hilo de la evolución de la pandemia de covid-19, que en la región andaluza es de "estabilidad" y donde no se registra "presión hospitalaria". La vacunación ahora se centra en la población treintañera: desde este martes se ha ampliado la cita a las personas nacidas de 1987 en adelante. También se vacuna a los estudiantes universitarios que el próximo curso estudiarán en el extranjero.

Andalucía registró este martes 6 julio un aumento en el número de hospitalizados con coronavirus hasta los 524, 37 más en un día pero 28 menos que hace siete días, mientras que los pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) también subió hasta 122, cinco más en 24 horas y tres menos que hace una semana. Por otro lado, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad lleva aumentado durante los últimos seis días y se sitúa en 202,1 (9,8 puntos más en un día y 38,1 puntos más en una semana). Entre los jóvenes de 12 a 19, este dato sube a 494,75 y entre los de 20 a 29, a 474,01.

Aragón

El Departamento de Sanidad ha anunciado este miércoles que acelera la vacunación y abre las agendas para autocita de vacunación frente a la covid-19 para los nacidos entre 2000 y 2003 y entre 1990 y 1991, es decir, personas que cumplen entre 21 y 31 años en 2021. Así, la comunidad compaginará la vacunación en las franjas superiores de edad que estaban pendientes de inmunización con los de menos edad, de modo que al cierre del mes de julio todos los aragoneses de más de 18 años podrán contar ya al menos con una dosis.

La incidencia acumulada entre los más jóvenes asciende a 505,29 casos por cada cien mil habitantes entre los de 12 a 19 años y a 456,28 entre los de 20 a 29. En las últimas 24 horas se han notificado 628 nuevos contagios.

Comunidades que adelantan la vacunación a los mayores de 16 años. Henar de Pedro

Asturias

Salud confirmó este martes 285 nuevos casos de coronavirus detectados el lunes 5 de julio, jornada en la que se produjeron 12 ingresos en planta y uno en UCI. La incidencia se sitúa en 200 casos por cada cien mil habitantes a 14 días, pero asciende a 770,31 entre los de 12 a 19 años y a 1.027,67 entre los de 20 a 29.

Por el momento Asturias sigue vacuna a las personas de hasta 30 años y no ha anunciado nuevos grupos de edad. La Consejería de Salud sí ha reforzado el servicio de vigilancia de contactos estrechos con 40 nuevos profesionales que se sumarán a los 63 que ya venían desarrollando su labor en el rastreo de contactos y que cuentan, además, con el apoyo de otros 60 efectivos militares.

Baleares

El 'macrobrote' entre estudiantes de casi toda España de viaje en Mallorca llevó al Govern a abrir el pasado miércoles la plataforma telemática de citas para vacunación a 125.497 personas de entre 16 y 29 años, que ya están siendo vacunados. También ha adelantado dos semanas la administración de la segunda dosis de AstraZeneca para las personas de 60 a 69 años y este miércoles está terminando de vacunar a los estudiantes Erasmus.

La incidencia en las Islas Baleares se sitúa en 201, pero se dispara a 847,30 entre los jóvenes de 12 a 19 años y asciende a 450,19 entre los de 20 a 29.

Canarias

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tiene el objetivo de vacunar al 70% de la población del archipiélago antes de que concluya julio. Por ello, se ha abierto la vacunación al grupo de "más de 16 años", que pueden acceder a la autocita para inocularse, aunque en las islas no capitalinas -Lanzarote, Hierro y La Graciosa- ya comenzaron a inmunizar al grupo de entre 20 y 29 años hace unas semanas. Las autoridades canarias han pedido a los jóvenes que "no se tomen esto a broma" porque "también se pueden infectar, pueden acabar en la UCI y, lamentablemente, también pueden fallecer".

La incidencia acumulada en esta región insular se sitúa en los 163 casos por cada cien mil habitantes, pero asciende a 297 entre los de 12 a 19 años y a 345 entre los de 20 a 29.

Gráfico: incidencia de coronavirus por edades. Carlos Gámez

Cantabria

Cantabria pedirá este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud que se estudie vacunar a la franja de edad de 16 a 30 años. De momento, esta región sigue vacunando a las personas de 40 a 49 años, a los estudiantes Erasmus, a los menores de 60 con la primera dosis de AstraZeneca y en algunas zonas han comenzado con la franja de 30 a 39. El 50,3% de la población de Cantabria mayor de 16 años está inmunizada contra el coronavirus a fecha de este martes.

Cantabria registró este martes 43 hospitalizados por covid-19, ocho más que el día anterior, mientras la incidencia continuó en alza con 372 casos por cada 100.000 habitantes, 31 más que el lunes; y de 245 casos a 7 días, 18 más. Cantabria es una de las comunidades donde la incidencia entre los jóvenes es más alta, con 893,93 casos entre la población de 12 a 19 años y con hasta 1.574,10 casos por cada cien mil habitantes entre los de 20 a 29.

Castilla-La Mancha

Desde este martes, los mayores de 20 años residentes en Castilla-La Mancha pueden citarse en la plataforma habilitada para elegir la fecha que le sea más conveniente, según ha explicado el presidente de la Junta, Emiliano García-Page. A partir de la semana que viene se empezará con el grupo de mayores de 16 años, para más adelante, cuando se autorice, abordar de los niños de más de 12 años.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 125 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas y ningún fallecimiento, lo que implica la sexta jornada consecutiva sin muertes a causa del virus en la región. Castilla-La Mancha presenta una incidencia menor entre la población joven (200,61 de 12 a 19 años y de 167,36 de 20 a 29 años) y a nivel autonómico se sitúa en 71 (la segunda más baja de España tras Ceuta).

Castilla y León

En esta Comunidad están vacunando a los mayores de 40 años y poco a poco avanzan hacia la generación de los de 30 a 39 años. La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha asegurado que no se van a saltar las etapas acordadas en la Estrategia Nacional de Vacunación, si bien ha añadido que mantendrá esos dictados "de momento". Asimismo, ha informado de que se está planteando el sistema de "autocita" dirigido a la población de entre 12 a 29 años con la previsión de poder ponerlo en marcha en el mes de agosto. No obstante, ha abogado por centrar todos los esfuerzos en el factor de riesgo, la edad, por lo que ha situado su "obsesión" en acabar con las segundas dosis de la vacuna en la población de más de 60 años, para seguir con la misma pauta con la de más de 50 y luego con la de más de 40 "hasta llegar a los jóvenes".

La incidencia en Castilla y León está en 282 casos por cada cien mil habitantes, pero entre los jóvenes de 12 a 19 años escala hasta los 1.156,39 y a los 1.267,74 entre los de 20 a 29 años.

Cataluña

El Govern es uno de los ejecutivos autonómicos que ha decidido abrir ya la vacunación a todos los mayores de 16 años. Para acelerar la campaña de inmunización ha habitado una nueva estrategia de vacunación contra el coronavirus sin cita previa con puntos móviles cedidos por el Banc de Sang i Teixits y la automovilística Seat. Se trata de camiones medicalizados pensados para los mayores de 40 años y para "grupos vulnerables" que no han accedido a la vacunación por tener barreras idiomáticas o socioeconómicas.

Jóvenes aguardan cola para vacunarse en el centro de salud Ramon Turró de Barcelona. EFE

La incidencia en Cataluña se ha desbocado en la última semana (492, la más alta de toda España), sobre todo entre la población más joven: 1.322,68 entre los de 12 a 19 años; 1.782,97 entre los de 20 a 29; y 624,32 entre lo de 30 a 39 años.

Comunidad de Madrid

Este martes, coincidiendo con la administración de más de 44 millones de dosis de vacunas contra la covid en España, Madrid anunció que las personas mayores de 16 años podrán pedir cita para vacunarse a partir de la semana que viene, y que el viernes próximo, 9 de julio, se amplía el sistema de autocita a mayores de 25 años. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, mientras detallaba que el mayor crecimiento de contagios en esta comunidad se detecta en la franja de los 15 a los 35 años.

Asimismo, empresas como Acciona, El Corte Inglés y Banco Santander se suman a partir de este miércoles a la vacunación contra la covid-19 de la población general en sus instalaciones mediante al sistema de autocita y según las franjas de edad que vaya marcando la Consejería de Sanidad. Teniendo en cuenta solo la población diana, establecida en 5,6 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representan el 47,6%.

La Comunidad de Madrid notificó este martes 1.492 casos nuevos de coronavirus, de los que 875 corresponden a las últimas 24 horas, y un único fallecido más en los hospitales. La incidencia acumulada se sitúa en la región en 120 casos por cada cien mil habitantes a 14 días a nivel general (se sitúa en sexto lugar por delante de Galicia, Melilla, Murcia, Castilla-La Mancha y Ceuta), pero asciende a 367 entre los jóvenes de 12 a 19 años y a los 321 entre los de 20 a 29 años.

Comunitat Valenciana

Esta Comunidad de momento está vacunando a las personas de 40 a 49 y esta semana ha empezado con los de 30 a 39 años. Además, envía un SMS con el que da opción a los ciudadanos a descartar días en los que ser citados por estar de vacaciones. La incidencia en esta región es ya la quinta más alta de toda España (216) y entre los jóvenes de 12 a 19 años se sitúa en 527,17 y en 706,80 entre las personas de 20 a 29 años.

Extremadura

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha insistido en que se debe vacunar a los jóvenes "cuanto antes". En estos momentos se están administrando primeras dosis a los nacidos en la década de 1980 y a menores de entre 12 y 16 años con discapacidad.

Respecto a la situación epidemiológica, Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 234 casos positivos de covid-19 confirmados (frente a los 117 de este pasado lunes), en una jornada sin fallecidos y con incremento de la incidencia acumulada, que se sitúa en 168,24 a los 14 días. Entre los más jóvenes asciende a los 502,65 entre los de 12 a 19 años y a 477,41 entre los de 20 a 29 años.

Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que "no podemos tratar a la población vulnerable joven como tratábamos a la mayor". En este sentido, también ha reiterado que el ritmo de vacunación bajará en julio porque Pfizer ya ha anticipado que enviará menos dosis. Con el foco en los jóvenes, a los que ha pedido responsabilidad y de nuevo "disculpas" por no tener vacunas para ellos, ha incidido en que, en todo caso, hay que adoptar "decisiones adoptadas a las circunstancias" y a la situación actual, "que no es la misma que hace unos meses".

Sobre la vacunación y el sistema de autocita, ha señalado que el sistema está empezando a funcionar con el grupo de edad de 20 a 29 años y Sanidade irá dando paulatinamente más información. Y en términos generales, ha apuntado que se continuará vacunando por franjas de edad, cada vez menores, de acuerdo a lo estipulado por el protocolo. Galicia cuenta ya con el 54,04 por ciento de la población diana a vacunar con la pauta completa (1.326.647 personas).

En cuanto a la evolución de la pandemia, los nuevos contagios de covid-19 se han disparado por encima de los 300 hasta los 367, que suponen 132 más que los 235 de la jornada anterior y 205 más que hace siete días, tras arrancar esta semana con 244. La tasa de positividad de las PCR en Galicia se ha disparado a un 5,86 por ciento. La incidencia se sitúa en 98 casos (datos hasta este martes), cifra que es la quinta más baja de España. Entre los de 12 a 19 años sube a 294,43 y entre los de 20 a 29, a 293,1.

La Rioja

En La Rioja están vacunando con la segunda dosis a las personas en la cuarentena y con la primera a los ciudadanos en la treintena. La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha anunciado que en las próximas semanas se va a poner en marcha un sistema de autocita para la vacunación, que se "encajará en la planificación de los grupos de edad" que maneja la Consejería de Salud.

Por otro lado, los casos activos por coronavirus en La Rioja han frenado este miércoles su aumento sostenido durante días, al quedarse con el mismo dato que ayer, 394. La incidencia a 14 días, con casi 17 puntos más que hace 24 horas, sube hasta los 173,17 casos por cada 100.000 habitantes. Entre los de 12 a 19 años asciende a 430,83 y entre los de 20 a 29 años, a 663,21.

Murcia

En Murcia se siguen administrando dosis a las franjas 35 a 39 años, de 40 a 49, de 50 a 59 y de 60 a 69 años. También se vacunan ya a los adolescentes de 12 a 16 años de alto riesgo por covid. Asimismo, la Consejería de Salud comenzará este miércoles a citar a las 10.181 personas del grupo de edad de entre 60 y 69 años que quedan pendientes de recibir la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca para adelantarla a ocho semanas y completar así la pauta "lo antes posible", informaron fuentes de ese departamento en un comunicado. La inmunización de este grupo comenzará en la Región de Murcia el próximo lunes, 12 de julio.

En cuanto a las cifras, Murcia ha registrado 224 nuevos casos positivos por covid-19 en las últimas 24 horas. La incidencia está en 84 casos por cada cien mil habitantes a 14 días, la tercera más baja de toda España. Por edades, los jóvenes concentran los guarismos más altos (183,24 de 12 a 19 años y 246,16 de 20 a 29 años).

Navarra

Ya ha abierto la citación para la vacunación en el tramo de 18 a 29 años de forma gradual y anticipada a la planificación inicial, prevista a finales de julio. Según el Gobierno navarro, en la citada franja hay unas 80.000 personas a las que se irán ofertando diferentes opciones de citación, y si en el momento "de acceso" no hay vacunas disponibles se les irán ofreciendo nuevas fechas. Además, está procediendo a adelantar la segunda dosis de la población entre 60 y 67 años que tenía que recibir la segunda dosis de AstraZencea en el mes de julio.

"Seguimos avanzando en el proceso de vacunación, culminando ya la dosis completa en los grupos de 40 a 49 años, ampliándola en los de 30 a 39, y empezando la citación a los colectivos más jóvenes", indicó este martes el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez.

Por otro lado, Navarra registró ayer martes un nuevo descenso en los casos positivos de covid-19, detectando un total de 333 contagios tras realizar 2.196 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 15,2%. Los datos suponen una mejoría respecto a los del día anterior, cuando se registraron 425 casos y una positividad del 17,9%. La incidencia es la tercera más alta de toda España (302) y entre los jóvenes de 12 a 19 años se dispara a 2.009,29 y entre los de 20 a 29 años, a 667,87.

País Vasco

En el País Vasco los 270.000 jóvenes de entre 16 y 29 años tendrán que esperar hasta finales de esta semana para poder elegir cita en la web del Servicio Vasco de Salud. "La vacunación se hará en función de las vacunas que lleguen", ha dejado claro la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, en un momento en el que el País Vasco ha ampliado los cribados dirigidos a jóvenes de entre 16 y 19 años que siguen llegando a la comunidad de viajes de estudios procedentes de Mallorca, Tarragona y Cádiz.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes, que se ha elevado a 183,98 para el conjunto de la población, se duplica entre las personas de 0 a 39 años y se multiplica por diez entre los jóvenes de 17 y 18 años, mientras que la tasa de positivos se ha reducido en la última jornada al 4,8%.

Ceuta y Melilla

Este lunes, la Ciudad Autónoma de Ceuta comenzó a vacunar a los menores de 19 años para inmunizar a "esta parte tan importante de la población que es, además, en la que más contagios" se están produciendo en las últimas semanas a nivel nacional. Por su parte, Melilla terminará este viernes la campaña de vacunación por grupos de edad con la citación de las personas nacidas en 2005, es decir, los jóvenes que este año cumplen 16 años. A partir de ese momento, intensificará las repescas y comenzará a inmunizar a los adolescentes de 12 a 16 años que sufran alguna discapacidad.