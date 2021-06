El Congreso de los Diputados lleva a cabo el domingo un homenaje a las víctimas del terrorismo, aunque muchas de ellas no estarán presentes. Por undécimo año consecutivo, la Cámara Baja aprovechará el Día de las Víctimas del Terrorismo para celebrar un acto que ha roto la unidad de acción de las asociaciones que las representan: algunas asisten y otras muchas, no. Entres los grupos políticos destaca la ausencia de Vox, mientras que Bildu asistirá por tercer año.

"No vamos porque el Gobierno ha traspasado unas líneas rojas que nos impiden asistir", explica Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la más representativa. En su caso, es el segundo año en el que deciden no ir. Esta vez tienen, dice, "más motivos que el año pasado". En una conversación telefónica con 20Minutos, Araluce asegura que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "le está dando más relevancia a los terroristas que a las víctimas" y cita la "derogación de facto" de la política de dispersión de presos de ETA que, a su juicio, está llevando a cabo el Ejecutivo.

Es más, recuerda que hace días el Gobierno dio luz verde al acercamiento de otros cuatro presos: uno con delitos de sangre y, el resto, condenados por pertenencia a banda terrorista, tenencia de armas e incluso por colocar un artefacto en la sede del Partido Socialista de Euskadi en 2007. Según los cálculos de la asociación, tan solo faltarían cinco miembros de la banda terrorista por ser acercados al País Vasco, que asumirá la gestión de las prisiones en octubre.

Araluce también cita como motivo para no asistir el "protagonismo político" que, dice, el Gobierno le ha dado a Bildu, a los que considera "los herederos del brazo político de ETA". "Seguimos manteniendo que Bildu, con la ley de partidos en la mano, es un partido ilegal", añade la presidenta, que anuncia que harán su propio homenaje a las afueras del Congreso como ya hicieron el pasado año. "El corazón de la mayor parte de los que estamos aquí está fuera, con ellos", dijo entonces desde la tribuna del Congreso Ángeles Pedraza, vicepresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), que agrupa a todas las asociaciones y que volverá a participar este año.

"Tenemos que tener en cuenta nuestro papel institucional", resalta a 20Minutos Rafa González, portavoz de la FVT. Por parte de la fundación, este año participará el presidente, Tomás Caballero. Preguntado por la diferencia de acción de otras asociaciones, González destaca que la suya no ha faltado nunca y rechaza hacer "consideraciones o valoraciones" sobre la decisión de otras asociaciones.

"Nosotros no hacemos política"

La otra gran ausencia del acto la protagonizará Covite. Eso sí, su falta no es una novedad, pues no ha acudido a ningún homenaje desde que en 2010 los instaurara el 27 de junio de cada año en memoria de Begoña Urroz, una bebé asesinada con 22 meses en 1960 por una bomba colocada en la estación de ferrocarril de Amara (Guipúzcoa). "Nuestra trayectoria y coherencia son intachables", dice con orgullo su presidenta, Consuelo Ordóñez, que se diferencia de las otras asociaciones. A la AVT, por ejemplo, le acusa de "hacer política" porque "ha dejado de ir a esos actos desde que no está el PP".

Además, Ordóñez rechaza que su decisión de no ir se deba a la política penitenciaria del Gobierno, con la que está de acuerdo, pese a la oposición de la AVT o Dignidad y Justicia (DyJ). Es más, el presidente de DyJ, Daniel Portero, ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le diese la razón y haya obligado a Interior a enviar los expedientes de dos acercamientos. "La política penitenciaria de Mariano Rajoy fue continuar con la que hizo José Luis Rodríguez Zapatero y es la que está haciendo ahora Pedro Sánchez", remarca la presidenta, que añade que les da igual dónde cumplan condena mientras se arrepientan. "Les prefiero reinsertados y arrepentidos", argumenta.

Su ausencia, pues, se debe al papel de Bildu, una tesis en el que también menta a Zapatero por legalizar a Bildu, decisión que fue ratificada por el Tribunal Constitucional, y a Rajoy, por hacer lo propio con Sortu. "No podemos estar en un acto de homenaje a las víctimas en el Congreso sabiendo que hay un partido que sigue justificando los atentados contra nuestros familiares", declara.

Quien sí acudirá será la Asociación 11-M, tal y como lo confirma su presidente, Eulogio Paz, a este diario. Añaden fuentes de la asociación que además en octubre de este año se cumplirá una década sin que ETA mate y piden no defender el argumento que dice que "lo que no han conseguido matando, no lo van a conseguir ahora".

Vox se desmarca y tampoco acudirá

Al igual que la AVT, los diputados de Vox se acercarán a las afueras del Congreso pero no entrarán al hemiciclo, donde tendrá lugar el acto, en el que el estudiante del Real Conservatorio de Música de Madrid José Eduardo Guerra Viana interpretará el Segundo Movimiento del Concierto de Mozart. Vox se desmarca así, como hizo el pasado año, del resto de la oposición, que sí asistirá. Según confirman fuentes de ambas formaciones, tanto Ciudadanos como el Partido Popular sí estarán presentes. Por parte de los naranjas asistirá Edmundo Bal, portavoz parlamentario, y por parte de los azules, Cuca Gamarra, la homónima de Bal.