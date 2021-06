"El agotamiento económico y mental de los autónomos es terrible, hay 450.000 cobrando el cese de actividad"

Lorenzo Amor es presidente de la Federación Nacional de Organizaciones de Autónomos (ATA) de España, la más numerosa del país, así como vicepresidente de la patronal CEOE. Amor analiza para 20minutos los 15 meses de pandemia de coronavirus y cómo está afectando al sector de los autónomos la crisis económica derivada.

Háganos un balance de cómo ha afectado la pandemia de coronavirus al sector de los autónomos.

La pandemia ha castigado muy seriamente a los autónomos, entre otras cosas porque la mayoría se concentran en el sector servicios. Ha castigado más a los trabajadores autónomos y a las pequeñas empresas que a las grandes empresas, que han tenido más resortes para soportar la crisis.

Nadie esperaba que pudiera durar más de 15 meses y eso ha hecho que haya un agotamiento psicológico, financiero y económico terrible. Hay miles de autónomos que se han quedado absolutamente desnudos, dándolo todo, incluso empeñándose o deshaciéndose de alguna de sus propiedades para poder mantener el negocio.

Pero los datos de afiliación parecen aceptables...

Los datos estadísticos no cuentan la realidad de la situación porque si uno analiza los datos de afiliación tenemos algo más que hace un año, pero tenemos 450.000 autónomos cobrando la prestación por cese de actividad y no sabemos cuántos de ellos podrán continuar.

Ha habido muchas bajas, de gente que no ha podido aguantar, y afortunadamente se han compensado con altas. Pero mucha gente ha sufrido problemas de liquidez. Hay un rayo de esperanza con la vacunación y en algunos sectores está habiendo un rebote de afiliación, pero esta reactivación va a ser desigual.

Protestas de los hosteleros.

¿Qué sectores de entre los autónomos lo están pasando peor?

Fundamentalmente los que tienen que ver con la cultura, el espectáculo, los eventos, el sonido, el audiovisual, la animación, los fuegos artificiales, las tiendas de souvenirs y algunos sectores del ámbito turístico. Sin embargo otros que lo han pasado muy mal, como la hostelería o el comercio, poco a poco se están recuperando.

Trabajadores del sector cultural protestando ante el Departamento de Cultura del Govern. ACN

¿Cómo están resistiendo?

El paro de los autónomos es como una renta mínima, es poco. Muchos están aguantando porque no tienen otra cosa y gran parte de ellos desgraciadamente no podrán continuar. Cuando llegue el final de año veremos la realidad, ahora cara al verano tendremos un rebote importante, pero en octubre vendrá una situación compleja. Ha habido mucho endeudamiento, muchos autónomos han gastado sus ahorros, han pedido ayudas a familiares, hay muchos aplazamientos, moratorias y todo eso hay que pagarlo.

Protesta de peluqueros para reivindicar una rebaja del IVA al 10% Jorge Paris

¿Qué sectores de los autónomos han sorteado mejor la crisis derivada de la pandemia?

La construcción ha notado poco la crisis. También parte de la industria e incluso el comercio esencial. También las aseguradoras. Por ejemplo, nunca se habían hecho tanto seguros de salud como se han hecho en estos 15 meses.

Volvamos a ese cansancio psicológico. ¿Está más acentuado respecto a otras crisis económicas anteriores?

Es el peor de los agotamientos, el psíquico y el psicológico. Van pasando muchos meses y el tejido empresarial no está preparado para una nueva marcha atrás. Si en determinados sitios vuelve a haber un cierre por contagios muchos tendrán que entregar las llaves de sus negocios porque no pueden más mentalmente. El pasado mes de julio de 2020 se dijo que habíamos vencido al coronavirus, prácticamente hace un año. No era cierto.

Reapertura de pubs en Birmingham, Reino Unido, en el marco de una relajación de las restricciones impuestas por la COVID-19. Europa Press

A mí me gusta ser prudente. Es cierto que la vacunación va avanzando, que vamos ganando inmunidad, se van reduciendo los contagios y la mortalidad, pero vemos como en el Reino Unido la desescalada se puede estropear por la cepa India. Por eso, debemos ser muy cautos. Muchos autónomos no estarían preparados para una vuelta atrás.

¿Están recibiendo las ayudas directas?

El presidente de ATA, Lorenzo Amor. EUROPA PRESS

A día de hoy, ningún autónomo ha recibido las ayudas directas que se anunciaron el 10 de marzo. No las tienen en sus cuentas. Ni están ni estarán probablemente hasta bien entrado el mes de julio. Canarias no las ha puesto en marcha y es la que más dotación tiene.

Los primeros que cobrarán son lo de Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana serán, probablemente, los que puedan cobrar en junio. Pero en otras muchas CCAA no lo harán hasta julio. El decreto es muy farragoso, tiene muchas zancadillas. Solo cubre los gastos o deudas hasta el 31 de mayo. No es un decreto de ayudas, no tiene nada que ver con lo que han hecho en Alemania, Francia, Italia o Gran Bretaña, donde sí han dado ayudas directas y sin trabas.

¿Cómo está la negociación sobre la cotización de los autónomos y las cuotas que deben pagar?

Lo que le hemos recordado al Gobierno es que el mandato del Pacto de Toledo establece que la cotización de los autónomos se debe acercar, de una forma gradual y flexible, a sus ingresos actuales.

Con el Gobierno estamos hablando de cómo implementar un nuevo sistema. Se ha llegado a determinados acuerdos sobre cómo debería ser este sistema, cuándo debería entrar en vigor, cómo sería esa forma gradual y flexible… pero lo que no hemos llegado a ningún acuerdo es sobre cuántos tramos y qué tipo de cotización. Sorprendentemente en un borrador de acuerdo de pensiones nos encontramos una serie de tramos y unas tablas de cotización. Dijimos que eso no se había negociado y el Gobierno lo ha retirado.

El Ejecutivo está planteando un acuerdo de pensiones. No sabemos si verá la luz, pero en ese Proyecto de Ley de Reforma de las Pensiones no irá el sistema de cotización por ingresos reales que tendrá un proyecto de ley diferenciado y que dará tiempo a que lo negociemos.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. KIKO HUESCA / EFE

¿Subir impuestos y cotizaciones en época de crisis es una medida acertada o errónea?

Desde luego subir impuestos en época de crisis es mucho peor. Lo que sí es importante destacar es que en España hay CCAA que algunos dicen que hay dumping fiscal, como Madrid, donde con los impuestos más bajos se recauda más que en otras CCAA que tienen los impuestos más altos.

Hace unos días conocíamos un informe con perspectivas a 2050 donde se señalaba que en España la economía sumergida está por encima del 20%, prácticamente duplicamos la tasa europea. Precisamente en aquellas comunidades autónomas donde hay menos impuestos el peso de la economía sumergida es menor.

Por ejemplo, en Madrid es del 13%, en España del 23% y en Europa la tasa de la economía sumergida es del 12%. A ningún empresario se le ocurre subir los precios cuando no tiene ventas. Me parece un recurso muy absurdo cuando el político que está en la Administración sube impuestos para recaudar más. Eso nunca tiene el efecto deseado.

¿Qué opina de la reforma laboral que pretende realizar el Gobierno y que derogaría puntos de la anterior del Gobierno de Rajoy?

Lo que tendríamos que conocer es qué es lo que se quiere reformar porque entre lo que se ha mandado a Bruselas y lo que se está comunicando hay diferencias. Nosotros lo que consideramos que hay que mejorar son las cifras del desempleo juvenil son para avergonzarnos, con casi un 40% de desempleo.

Jóvenes de Barcelona. ACN

Creo que también habría que mejorar la temporalidad y esto teniendo en cuenta que quien más empleo temporal tiene en nuestro país es la propia Administración Pública. Pero a partir de ahí hablar de contrarreforma no lo entiendo. La flexibilidad ha dado buenos resultados, todo lo que se puede mejorar se debe hacer, pero cuidado con planteamientos ideológicos que puedan dañar la creación de empleo.

Por último, ¿qué opina de la nueva factura eléctrica?

El nuevo modelo de factura de la luz.

Los autónomos son los grandes perjudicados del incremento de la energía porque lo pagamos doblemente, como usuario profesional y como usuario familiar. Es muy difícil que un bar, un comercio, una industria, pueda utilizar las tarifas de madrugada. Nosotros abrimos cuando abrimos que es cuando hay clientela, no a las 4 de la madrugada. Abrimos por el día en el 99% de los casos. Hay que reflexionar.

Los costes energéticos se han disparado. Estamos pagando un 44% más que hace un año. Yo miro a los países de nuestro entorno y en España la tarifa eléctrica está gravada al 21%, en otros países su IVA es mucho más bajo. Podrían empezar por ahí, aunque fuera momentáneo.