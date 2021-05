España encabeza la lista del paro entre menores de 25 años en la Eurozona, con una altísima tasa del 37,7% a cierre de marzo, según los datos oficiales de Eurostat. Son cifras muy negativas que se han agravado a raíz de la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el paro juvenil es un problema estructural de España, que año tras año siempre está entre los más elevados de la Unión Europea.

Y entre los afectados hay muchos jóvenes con titulados. Con una excelente preparación. Eso es una realidad innegable. Pero también lo es que las posibilidades de encontrar un empleo son mayores en función de la formación que se tenga.

Nivel de desempleo mucho menor que con solo estudios de Primaria

EAE Business School publicó el estudio ‘Empleabilidad de la población cualificada’ del que se extrae que la tasa de desempleo de la población con estudios primarios o secundarios duplica a la de la población con estudios superiores en el primer semestre del 2020, en plena pandemia por el Covid 19. En el segundo trimestre de 2020, la tasa de desempleo de la población con educación primaria era del 26,3 y la de educación secundaria 20,13%; mientras que la de estudios superiores era del 10,3.

Valentín Bote, director de Randstad, -empresa internacional de Recursos Humanos, tiene claro que mayor formación es sinónimo de mayor empleabilidad.

"Con carácter general, sin ninguna duda. Hay una correlación casi perfecta entre niveles de estudio y tasas de paro: a mayor nivel de estudios, menores tasas de paro. Pero de manera más específica, hay que destacar que las diferencias que, en materia de empleabilidad, tienen los diferentes estudios universitarios y de FP son enormes. Hay muchas titulaciones que cuentan con una altísima empleabilidad y paro del 0%, mientras que otras no garantizan para nada un gran futuro profesional", subraya en declaraciones a 20minutos.

Los rectores, convencidos de las ventajas de formarse

Ricardo Mairal, rector de la UNED, considerado el mayor campus universitario de Europa con más de 185.000 estudiantes, defiende las bondades de obtener titulaciones, grados, másteres, doctorados... "Sin duda que cuanto mayor sea la formación más posibilidades hay de encontrar empleo".

"La Universidad debe desempeñar un papel de liderazgo. La sociedad mira a la Universidad no solo como un centro de formación sino también de seguridad. Por ejemplo con las vacunas. La ciencia y el conocimiento son la esperanza racional que tenemos para la construcción de un futuro mejor", sostiene.

Rosa Visiedo, directora de Universidades CEU (de Madrid, Valencia y Barcelona) asegura: "La formación en la educación siempre es importante y ahora posiblemente lo sea todavía más. La formación es la manera de acometer el paro estructural. Están desapareciendo puestos de trabajo que están dejando de tener sentido y en cambio están surgiendo nuevas profesiones".

En su opinión, "formar a nuestros estudiantes para que sean cada vez más empleables es una obligación del sistema formativo en general y de las Universidades en particular".

La formación siempre asegura que las oportunidades serán mayores

La rectora del CEU Madrid lo tiene claro: "La formación siempre asegura que las oportunidades serán mayores. Evidentemente en situaciones de crisis económica el paro y todo se resiente, y en el segmento joven más, pero también es evidente que cuanto más formados estén más oportunidades tendrán de encontrar un buen empleo. Es una verdad indiscutible".

Roberto Fernández, rector de la Universitat de Lleida y ex presidente de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) afirma que "todos los estudios de los que se disponen nos dicen que, respecto al mercado de trabajo, tener un título universitario es la mayor garantía de encontrar un empleo más rápidamente, con mayor salario y de mayor calidad".

Incógnita sobre las profesiones del futuro

Más dudas existen entre los rectores respecto a cuáles serán las profesiones con más salida laboral. Ricardo Mairal, rector de la UNED, preguntado por ello, responde: "No lo sé, sinceramente. Si esta pregunta me la hubieran planteado hace diez años no sabría que podríamos interactuar con el móvil tal como lo hacemos. Es muy difícil aventurar las profesiones del futuro".

No obstante, Mairal sí cree mucho "en una formación transversal, de integración de diferentes perfiles, que apueste por el diálogo entre Humanidades y Ciencias. La investigación debe ser interdisciplinar. La formación también".

Así, apuesta por "los grados combinados por ejemplo entre la Inteligencia Artificial y la Economía, o la Inteligencia Artificial y la Sanidad. Creo que todo lo que suponga gestión de inteligencia de datos es y será un perfil muy demandado".

Por su parte, Rosa Visiedo, rectora del CEU, no tiene claro qué profesiones irán a menos, "pero a más tenemos datos de un incremento de demanda en las titulaciones de salud, especialmente en enfermería en estos últimos tiempos, y lo sabemos por el proceso de admisión". "También hay una demanda cada vez mayor de las ingenierías, de las titulaciones relacionadas con la computación en la nube, con la Inteligencia Artificial, con la ciencia de datos… todo lo relacionado con este ámbito va a más", asegura.