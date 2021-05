Mairal, rector de la UNED: "La formación semipresencial ha venido para quedarse"

Ricardo Mairal Usón (Huesca, 1965) es el rector de la UNED. Es catedrático de Lengua y Lingüística Inglesa en el Departamento de Filologías Extranjeras de la UNED desde 2002 y rector desde 2018. Atiende a 20minutos y explica los principales retos de su Universidad, "el mayor campus de Europa con más de 185.000 alumnos, a raíz de la pandemia de coronavirus así como el boom de la formación online.

Ustedes son un referente en la formación a distancia. ¿Cuáles han sido los principales cambios que tuvieron que afrontar en su Universidad a raíz de la pandemia de coronavirus?

Nos ha afectado mucho. Nosotros durante 49 años hemos mantenido un modelo semipresencial que combina las bondades de la presencialidad con los programas online. Impartimos tutorías en nuestros centros territoriales y asociados que son 61 en España y 14 en el exterior. Esa docencia presencial se enriquece con la docencia digital. ¿Qué sucedió? Cuando tuve que decidir el cierre tuvimos que readaptar las tutorías presenciales a un formato no presencial.

Campus Juan del Rosal de la UNED Cedida

¿Cómo lo hicieron?

Lo hicimos utilizando nuestra propia tecnología. Nosotros tenemos aulas en las que se emiten en streaming todas las tutorías de los centros. Eso lo logramos de una semana para otra. El tráfico se disparó un 800%. Pasamos de tener mil alumnos conectados en una determinada hora a ocho mil.

¿Fue el mayor reto?

No, el gran reto fue ver cómo hacíamos los exámenes, que antes se celebraban presencialmente y a la vez. La UNED es el mayor campus de Europa, con 75 centros entre nacionales e internacionales. Tenemos más de 185.000 estudiantes. No es comparable a ningún otro centro universitario. En las dos semanas de junio realizamos más de 300.000 exámenes.

Clase en el centro de la UNED en Barbastro (Huesca) Cedida

Tenemos tres centros tecnológicos muy punteros. Les pedí que desarrollaran una herramienta que teníamos para la realización de exámenes en línea de idiomas, que la mejoraran y que nos permitiera utilizarla para hacer los exámenes porque intuíamos que iba a ser imposible hacerlos de forma presencial por el coronavirus.

¿Qué sistema desarrollaron?

Campus Tecnológico de la UNED en las Rozas Cedida

Desarrollamos el sistema AvEx con nuestros técnicos y desarrolladores. Es una herramienta que nos permitió hacer los exámenes de junio de 2020. Y ha funcionado tan bien que se ha convertido ya en un referente nacional e internacional a la hora de hacer exámenes en línea masivos. Por ejemplo, ha sido incorporado por el Ministerio de Justicia para los exámenes de acceso a la abogacía. Ese fue el gran reto, tuvimos mucha presión para llegar a tiempo en dos meses.

¿Cómo controlan que los estudiantes no se copien si están en casa?

Clase de la UNED en Ponferrada (León) Cedida

La herramienta tiene un sistema de medidas de seguridad para evitar fraudes, se ha desarrollado una nueva cultura de evaluación. Tenemos un sistema que detecta el plagio, no solo lo que está en la red sino todos los exámenes que se celebran a la misma hora. No hay exámenes iguales, en los tipo test la herramienta genera muchos exámenes diferentes. No coinciden en el orden de las preguntas ni las respuestas. Nos ha permitido dar respuesta a uno de los grandes desafíos.

¿Cree que en general la formación a distancia vía online irá a más y la presencial a menos o la presencialidad, o semipresencialidad, siempre será fundamental en su Universidad y en otras?

Creo mucho en el sistema de semipresencialidad. Es un sistema híbrido que combina las bondades del sistema presencial y del sistema online. Creo que ha venido para quedarse. Lo que no se puede es ignorar las ventajas de la realidad tecnología. Con una tableta puedes seguir una clase y acceder a recursos digitales que son fantásticos para aprender.

Biblioteca Central de la UNED Cedida

Además, estoy impulsando un plan de transformación tecnológica. Quiero aplicar las técnicas de la Inteligencia Artificial para el desarrollo de modelos de aprendizaje personalizados para cada uno de los alumnos. La transformación tecnológica es imparable, debemos innovar y apostar por integrar la Inteligencia Artificial. También una gobernanza mucho más simplificada y más eficaz. Estamos en ese proceso de cambios.

Todo ello con la apuesta de la presencialidad, que es fundamental, es bueno que el alumno tenga contacto con sus compañeros, con el tutor. Esa mezcla, ese sistema dual, creo que se va a imponer.

¿Cuál es la oferta actual de la UNED en cuanto a estudios oficiales y cuántos alumnos tienen registrados este curso?

La UNED ofrece 28 Grados Universitarios Oficiales, 11 Grados Combinados, más de 75 Másteres Universitarios Oficiales y 20 programas de Doctorado.

Hay una novedad, que son los microtítulos, que están muy en boga en Europa. Supone una especialización dentro de un área de conocimiento. Es una forma ágil de responder a una demanda. El año pasado sacamos un microgrado de Historia de España y otro en Estudios Ingleses. Suponen la realización de 5-6 asignaturas. Es un título propio que capacita a los estudiantes en la especialización. Este año vamos a ampliar la oferta de microtítulos. Estamos trabajando también en los grados más demandados de Educación Infantil, de Educación Primaria.

En las Facultades están viendo cuáles son los perfiles más demandados por la sociedad. Creo mucho en una Universidad Pública y social. Que nuestros estudiantes puedan ser competitivos en los mercados nacionales e internacionales. Y para ello es fundamental ir renovando la oferta académica en función de lo que demanda la sociedad.

El rector de la UNED, Ricardo Mairal, y el ministro de Universidades, Manuel Castells, inician un proyecto piloto en Teruel para hacer frente a la despoblación 20M EP

¿Qué profesiones, y por extensión titulaciones académicas, creen que van a ir a más a raíz del coronavirus y cuáles van a menos?

No lo sé. Si esta pregunta me la hubieran planteado hace diez años yo no sabría que podríamos interactuar con el móvil tal como lo hacemos. Es muy difícil aventurar las profesiones del futuro.

Pero sí creo mucho en una formación transversal, de integración de diferentes perfiles. Que apueste por el diálogo entre Humanidades y Ciencias. La investigación debe ser interdisciplinar. La Formación también. Los grados combinados por ejemplo entre la Inteligencia Artificial y la Economía, o la Inteligencia Artificial y la Sanidad. Creo que todo lo que suponga gestión de inteligencia de datos es y será un perfil muy demandado.

No hay que denostar a las Humanidades. Valen para mucho. Es un componente fundamental. Todo lo que se está haciendo en Neurociencia, con grupos interdisciplinares con la Psicología o las Humanidades, es importante. Hay una visión miópica que relega a las Humanidades. Deben tener un papel muy destacado.

Un docente en el Centro Asociado de la UNED Valencia UNED VALENCIA

España está sufriendo una crisis económica muy relevante. ¿La formación va a ser más importante que nunca?

Sin duda. La Universidad debe desempeñar un papel de liderazgo. La sociedad mira a la Universidad no solo como un centro de formación sino también de seguridad. Gran parte de la investigación se realiza en la Universidad. Por ejemplo con las vacunas. La ciencia y el conocimiento son la esperanza racional que tenemos para la construcción de un futuro mejor.

Por supuesto, deben ser claves para buscar soluciones a una crisis que empezó siendo sanitaria y que es ya una crisis social y una crisis económica sin precedentes.