Súmate a la sana práctica de comer alimentos crudos con esta facilísima ensalada de espárragos verdes

Las recetas de Andrea Carucci .

Paseando por Girona vi como varias personas se adentraban en un pequeño monte y salían de él felices con grandes manojos de espárragos verdes. No entendí tal satisfacción hasta que, al día siguiente, regresé con la ayuda de una amiga experimentada a recogerlos. De repente, tu mente ancestral se sincroniza y empiezas a verlos por todos lados. Aunque los mejores ejemplares se los habían llevado ya, aquella experiencia me hizo, no solo saborearlos con mucho más placer, sino también aprender a amar esos simples y deliciosos regalos de la naturaleza. Si no has experimentado ir a recoger espárragos, te lo recomiendo; es totalmente desestresante.

Estamos en plena temporada de esta deliciosa verdura que ha sido cultivada y cosechada durante miles de años por muchas civilizaciones antiguas, incluidos los egipcios, los antiguos griegos y los romanos, hasta el punto de formar parte de nuestras historias y leyendas, usándose como ofrendas o como protección.

Existen distintas variedades del espárrago: puedes encontrarlos verdes de cultivo o violáceos, verdes silvestres, blancos, blancos con la punta más rosada o azulada, o más amarillentos. Y hasta los hay con denominación de origen.

Dos manojos de espárragos verdes y blancos crudos. GTRES

Pero si hay algo que caracteriza a todos los espárragos, más allá de los beneficios que tienen para nuestra salud, es que, tras consumirlos, la orina adquiere un fuerte olor. ¿Sabías que esto no se da en todas las personas? ¿Curioso, verdad? Según algunos autores puede ser debido a que una de las funciones de desintoxicación de tu hígado no está funcionando correctamente. Si es así, deberíamos dar las gracias a que nuestro organismo nos da muchas señales de alarma para ayudarnos a enmendar preventivamente estos pequeños desajustes. Según otros autores es la no percepción de este olor -anosmia selectiva- lo que los lleva a pensar que esto podría ser causado por un polimorfismos genético. Esto se puede deber -según la conclusión de estos científicos- porque las personas que no lo perciben se predisponen a comer más espárragos ya que podrían necesitar de sus nutrientes para protegerse de enfermedades crónicas.

Los espárragos contienen el 50% de la recomendación diaria de vitamina K por cada 100 gramos, por lo que tienen efectos cardioprotectores y facilitan la asimilación del calcio. La cantidad de proteínas y, en su defecto, aminoácidos es muy baja, solo el 4%. Y con respecto al aporte de vitamina C, B, E y A es menos del 15% de la recomendación básica, lo que nos lleva a no considerarlo.

Los espárragos contienen potentes antioxidantes que mejoran la circulación y tienen un efecto beneficioso sobre las células hepáticas gracias a su efecto protector sobre las agresiones causadas por los radicales libres, el alcohol o por el consumo de fármacos a largo plazo.

Debido a su contenido en saponinas tienen propiedades inmunoestimulantes, son diuréticos, estimulan la circulación en los riñones, son antibacterianos, y resultan útiles en casos de retinopatía diabética, también son anticancerígenos, antidiarreicos, y antiulcerogénicos.

Una ensalada de espárragos cocidos, conviene que las cocciones siempre sean cortas. GTRES

A parte de las propiedades antes mencionadas el espárrago contiene diversos compuestos fitoquímicos que gracias a su contenido en azufre y zinc, polisacáridos, polifenoles y antocianinas, presentan efectos hipoglucémicos, antihipertensivos y antiepilépticos.

Y sus beneficios no acaban ahí, ya que es un alimento rico en fibras prebióticas llamada Fructooligosacáridos -como la inulina-, esto significa que parte de su fibra es un muy buen alimento para nuestra microbiota -lactobacillus y bifidus- y eso conlleva a tener mejor sistema inmune y nos otorga una mejor salud en general.

El espárrago officinalis se puede consumir en ensaladas, platos de verduras y sopas, tanto crudo como cocinado, pero si los prefieres cocinados opta por cocciones cortas para no perder propiedades.

Receta para una deliciosa y facilísima ensalada cruda de espárragos

INGREDIENTES (Y SUS ALTERNATIVAS)

Un manojo de de espárragos , preferentemente de tallos gruesos. Si son de cultivo orgánico o silvestres, mejor.

, preferentemente de tallos gruesos. Si son de cultivo orgánico o silvestres, mejor. Un poco de ralladura de limón y una cucharada de su zumo.

y una cucharada de su zumo. Dos cucharadas de aceite de oliva, aguacate o algas.

de oliva, aguacate o algas. Sal y pimienta al gusto

al gusto OPCIONAL: piñones u otros frutos secos, ajo y perejil al gusto.

ELABORACIÓN

Lava los espárragos y córtalos desechando los extremos. Puedes cortarlos en diagonal como en la última imagen o en láminas con la ayuda de un pela patatas. En ese último caso, usa una mano para sostener el extremo del espárrago mientras sostiene el pelador de verduras con la otra, cortando tiras finas desde la base hasta la punta. Trata de hacer esto con cuidado para lograr unas bonitas cintas de espárragos arremolinados.

Combina las tiras de espárragos con jugo y ralladura de limón, aceite, sal y pimienta. Si has optado por añadir piñones, ajo y perejil, tendrás que picarlos lo más pequeños posible y luego añadir a gusto.

Revuelve suavemente para combinar lo todo y deja reposar de cinco a diez minutos para que se integren los sabores. Ya solo queda servir y disfrutar.

Ensalada de espárragos crudos GTRES

Referencias