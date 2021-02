Génova 13: historia de un edificio que cobija al PP desde hace 30 años... y que llegó a ser el huerto de un convento

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que el partido dejará la sede nacional del PP situada en la calle Génova 13 y cambiará su ubicación al considerar que "no deben seguir en un edificio cuya reforma se está investigando en los tribunales", en alusión al 'caso Bárcenas' y la supuesta caja b del partido.

En un intento de recuperar votos perdidos- "queremos que vuelvan los que se han marchado"- y de despojarse de la imagen ligada a la corrupción que lastra al partido, Casado ha proclamado durante su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, celebrado para analizar los resultados de las elecciones catalanas, que se cambian de sede nacional. A su juicio, no deben seguir "en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales".

El edificio ubicado en el número 13 de la madrileña calle de Génova es la sede nacional del Partido Popular desde febrero de 1983, meses después de que Alianza Popular y el PDP de Manuel Fraga ganaran las elecciones generales de octubre de 1982, en las que el partido pasó de 10 a 107 diputados y se planteó la necesidad de contar con mayor espacio para la organización central.

Pero no es hasta 2006 cuando el PP compra la sede, que hasta entonces alquilaba a Mapfre, por 37 millones de euros. Antes de llegar a Génova estaban instalados en un pequeño inmueble en la calle Silva.

El edificio cuenta con siete plantas y casi siete mil metros cuadrados, más tres sótanos con capacidad para 140 vehículos.

Ataque en 2014

En diciembre de 2014 el inmueble sufrió un atentado: un vehículo con dos bombonas de gas se empotró en su fachada. El conductor tenía entonces 37 años y estaba en el paro, además padecía esquizofrenia y tenía problemas con las drogas, según informó en aquel momento la Policía Nacional.

La que en tiempos de Felipe IV fuera una parcela ocupada por el huerto del convento de las monjas Salesas ha estado envuelta en polémica por su reforma supuestamente pagada por dinero negro, según los 'papeles' del extesorero del partido, Luis Bárcenas, que precisamente ahora se enfrenta a un juicio por este asunto.

Actualmente la Audiencia Nacional está juzgando el supuesto pago en negro de la reforma de esta sede, un coste de 888.000 euros que presuntamente provenían de la caja B del partido. Además de Bárcenas -que ya cumple 29 años de cárcel por Gürtel- se sientan en el banquillo de los acusados Cristóbal Páez, su sucesor en la gerencia del partido y los responsables de Unifica, empresa que se encargó de la reforma de la sede del PP, el arquitecto Gonzalo Urquijo y Belén García.

Cambio de postura

Casado cambia ahora de opinión, pues en 2018 se mostraba convencido de que no era necesario. Según ha recordado Maldita.es, hace dos años el líder del PP dijo: "Lo que nos va a hacer conectar con nuestro electorado no es cambiarnos al edificio de en frente".