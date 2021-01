Lobos, la nieve es plástico, el Zendal inundado... todos los bulos que nos ha dejado la borrasca Filomena

El paso de la borrasca Filomena por la península no solo ha dejado nieve, hielo y bajas temperaturas, sino que también ha llenado las redes sociales de bulos y teorías conspirativas. Como ya ha sucedido en otras ocasiones de situaciones meteorológicas adversas, como con la gota fría de 2019 que dejó inundaciones por toda la península o con los incendios cada verano, las imágenes descontextualizadas y las conspiraciones saltan de grupo a grupo de WhatsApp sembrando la alarma.

Estos son algunos de los que hemos desmentido en Maldita.es:

No, el vídeo de la cascada de agua en un hospital durante el temporal no es del Isabel Zendal de Madrid ni del Clínico de Málaga: es del Hospital Universitario de Burgos.

Las imágenes descontextualizadas suelen ser una de las estrategias desinformadoras que más se utilizan en situaciones de crisis. También durante los momentos más cruciales del paso de la borrasca por la península, se ha difundido un vídeo en el que pueden verse grandes cantidades de agua saliendo del techo de un hospital. Estas imágenes se han difundido con mensajes como “Hospital Isabel Zendal de Madrid. Todo bien...” o “Sanitarios me envían estas imágenes del Hospital Clínico de Málaga. Así está la sanidad en Andalucía".

Sin embargo, este vídeo no correspondía ni a un hospital en Madrid ni a uno en Málaga, sino que fue grabado en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) el 7 de enero, como publicó Burgos Conecta. Como se señala en la publicación, estas columnas de agua no provenían de las precipitaciones que dejó a su paso Filomena, sino que una tubería se rompió tras haberse congelado durante la madrugada del 7 de enero en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

En esta publicación también se señala que fueron los trabajadores “los encargados de dar la voz de alarma y poner a cubierto el material hospitalario”. Además en las imágenes se puede ver el logo de Sacyl (Salud Castilla y León), presente en los hospitales de esta comunidad y el Hospital Clínico de Málaga ha desmentido que a través de su cuenta de Twitter que estas imágenes tengan relación con su centro.

No, no es cierto que la nieve sea plástico porque no se derrite y se pone negra al acercarle la llama de un mechero.

En los últimos días se ha viralizado el vídeo de una mujer cogiendo nieve e intentando quemarla con un mechero mientras la bola se vuelve negra. La protagonista de la grabación afirma que las imágenes son la prueba de que "no es nieve de verdad, es puro plástico".

Pero este vídeo y tantos otros en los que personas queman bolas de nieve que no se derriten y se vuelven negras tienen una explicación: la nieve pasa directamente a estado gaseoso.

Como explica a Maldita.es la meteoróloga y doctora en Físicas Mar Gómez, cuando se aplica la llama a la nieve "no se derrite, sino que se sublima”, es decir, esta pasa directamente a un estado gaseoso sin pasar por el líquido. Esto se debe también en parte a que la nieve está apelmazada, como señala también en un hilo de Twitter el biólogo y divulgador Álvaro Bayón, que señala que si el experimento se hace con nieve en polvo, sin apelmazar, "parte de la nieve se derretirá y se infiltrará hacia el resto por capilaridad, como antes, y buena parte de ella sublimará".

En estas imágenes virales, también se señala como supuesta prueba de que esta bola blanca es en realidad plástico, que al quemarla suelta un olor fuerte y se vuelve negra. Sin embargo, esto también tiene una explicación científica detrás. Como señala Gómez, "el color negro es porque el combustible del mechero no termina de quemarse por completo y deja restos en la nieve de ahí el olor a plástico quemado". A esto añade Bayón que "al usar un mechero estamos quemando un combustible (butano o gasolina), que contiene una interesante cantidad de impurezas que, al quemarse, forman hollín".

El bulo de los lobos que pasean por la nieve: es Italia, no España.

Entre los copos de nieve y las placas de hielo no solo se han colado teorías conspirativas, también imágenes que han causado alarma, como el vídeo de unos lobos caminando sobre la nieve que se ha difundido afirmando que estaba tomado en diferentes puntos de la geografía española. Que si Somiedo (Asturias), La Braña (León), Abadín (Lugo), Posada de Valdeón (León)... Sin embargo, estas imágenes no se grabaron en ninguna de estas localidades ni siquiera en España, sino que fueron tomadas en el el parque nacional de

Abruzzo, en Italia.

Estas imágenes fueron publicadas por la agencia italiana Vista el 3 de enero en su canal de YouTube, donde explican que estos animales están dentro de un recinto dentro del parque de Abruzzo. Además, en esta publicación señalaban que quien había grabado el vídeo era el párroco de Civitella, ya que la iglesia donde reside da al recinto donde viven estos animales.