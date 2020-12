Unidas Podemos acusa al PSOE de retrasar el decreto antidesahucios por beneficiar a "bancos y fondos buitre"

El decreto que el Gobierno prometió que serviría para paralizar los desahucios hasta el fin del estado de alarma está generando más problemas de los previstos entre PSOE y Unidas Podemos. Después de semanas de negociación, hace diez días ambas formaciones pactaron las líneas básicas de esta prohibición. Pero la norma no se aprobó el pasado martes y, según denuncian fuentes próximas a la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias, tampoco irá al Consejo de Ministros de la semana que viene. El motivo, según los morados, es que el PSOE es partidario de compensar con dinero público a "bancos y fondos buitre" sus pérdidas por no poder desahuciar a familias que no puedan pagar su alquiler.

El pasado martes, el Ejecutivo se limitó a aprobar una serie de modificaciones del Plan Estatal de Vivienda que, básicamente, prorrogan las ayudas previstas al alquiler desde diciembre de 2021 a diciembre de 2022. Ni rastro del decreto antidesahucios, que no obstante el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, estimó que estaría listo para el Consejo de Ministros de la semana que viene y que, como pactaron PSOE y Unidas Podemos, cubrirá tanto a familias que no puedan pagar su vivienda por circunstancias derivadas de la pandemia como a aquellas que ya tuvieran problemas de antes.

No obstante, ese plazo tampoco parece que vaya a poder cumplirse. Pese a que el principal interlocutor de Iglesias en esta cuestión es el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, es la ministra de Economía, Nadia Calviño, con quien el vicepresidente está chocando a la hora de elaborar el decreto. "Estaba previsto que el decreto fuera aprobado, como tarde, el próximo martes 15, pero Economía y Justicia exigen una compensación a los grandes tenedores de vivienda para que no vean reducidos sus beneficios", denuncian fuentes cercanas a la Vicepresidencia Segunda.

Según pactaron PSOE y Unidas Podemos, las familias vulnerables -cuya situación será evaluada por los servicios sociales- no podrán ser desahuciadas hasta que las comunidades autónomas no les garanticen el realojo en otra vivienda. De la medida también podrán beneficiarse las familias vulnerables que hayan okupado por necesidad una vivienda propiedad de un "gran tenedor", es decir, un propietario con diez o más fincas vacías (fundamentalmente, empresas y bancos). En este tipo de casos, las comunidades tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia vulnerable, y durante ese tiempo los afectados podrán seguir residiendo en el domicilio okupado.

Y precisamente en torno a esos grandes tenedores está el choque entre PSOE y Unidas Podemos. Las fuentes próximas a la Vicepresidencia Segunda consultadas acusan a Calviño de querer "abonar con dinero público a los grandes tenedores de vivienda el 100% del alquiler derivado de la paralización de los desahucios". Es decir, que el Estado les compense el dinero que no ganan a causa de que los residentes en sus pisos no pueden pagar el alquiler para que, así, "no vean reducidos sus beneficios".

Por el contrario, Unidas Podemos aspira a que esos grandes tenedores, que fundamentalmente son bancos y fondos de inversión, asuman los costes de no echar a las familias vulnerables de su casa si no la pueden pagar hasta que la administración les encuentre una alternativa. "Sería una forma de asumir su responsabilidad social corporativa, ya que utilizan un bien de primera necesidad como es la vivienda como objeto de especulación", denuncian las fuentes consultadas próximas a la Vicepresidencia Segunda.