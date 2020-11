Los Presupuestos de 2021 afrontan su primer escollo este miércoles mientras Cs condiciona su apoyo a que el castellano siga siendo lengua vehicular

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 afronta este miércoles su primer hito con el debate de las siete enmiendas a la totalidad presentadas por sendos grupos, que previsiblemente serán rechazadas y permitirán continuar la tramitación de las cuentas.

El debate arranca a las 12:00 horas con la defensa de las cuentas por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y continuará después con las intervenciones de los grupos para argumentar sus vetos, de mayor a menor.

La votación de las siete enmiendas a la totalidad, presentadas por PP, VOX, JxCAT, Coalición Canaria (CC), Foro Asturias, BNG y la CUP está prevista para el jueves y se hará de forma conjunta.

Estos vetos serán probablemente rechazados con la mayoría que conforman los partidos que apoyaron la investidura, ERC -que ha advertido que esta decisión se adopta por responsabilidad no implica un apoyo a la aprobación del Presupuesto- y Ciudadanos, que también ha apelado a la responsabilidad ante la pandemia de la covid-19. No obstante, la formación que lidera Inés Arrimadas ha amenazado con no apoyar las cuentas si Sánchez no rompe con ERC para excluir el castellano como lengua vehicular.

El PP, en cambio, pide la devolución de unas cuentas que tacha de "incendiarias" e irreales, al considerar que lastrarán la recuperación económica con subidas de impuestos.

VOX coincide en calificar de "irreal e irresponsable" el cuadro económico del Gobierno, mientras que CC reclama un presupuesto específico para Canarias; BNG, más fondos para Galicia; JxCAT, más inversiones para Cataluña; la CUP, derogar la ley mordaza y la reforma laboral, y Foro Asturias ve discriminación entre territorios.

Montero, confiada

Montero se mostraba el martes confiada en que el Presupuesto superará las enmiendas a la totalidad y agradecida con los grupos que no habían vetado las cuentas, a quienes aseguró que sus enmiendas parciales tendrán prioridad sobre las del resto.

La ministra probablemente incidirá en su discurso en que las cuentas con imprescindibles para la recuperación económica y social, así como para canalizar la primera anualidad de los fondos europeos (26.634 millones de euros).

El proyecto presupuestario, que cuenta con un techo de gasto para el Estado de 194.456 millones, aumenta la dotación para sanidad, educación, vivienda o pensiones, al tiempo que incrementa los impuestos para rentas altas, grandes empresas y el diésel.

Una vez rechazadas las enmiendas, el Presupuesto continuará su tramitación en la Comisión de Presupuestos del Congreso donde se votará la ponencia y se debatirán las enmiendas parciales con votación final previsiblemente el 27 de noviembre.

Según el calendario que maneja el Congreso, el Pleno de la Cámara Baja debatiría y votaría el dictamen de la Comisión entre el 30 de noviembre al 3 de diciembre, que de ser aprobado permitiría a las cuentas continuar su tramitación en el Senado.