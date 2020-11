La presión de las UCI roza el 30% en España, que suma 18.669 positivos

A más contagiados, más ingresados en planta y en UCI y, lamentablemente, más fallecidos. Este es el camino que marca la pandemia en nuestro país, que se encuentra en claro ascenso desde hace ya semanas. El Ministerio de Sanidad ha añadido 18.669 nuevos positivos –5.141 confirmados en la jornada del lunes– a su informe oficial de la evolución de la pandemia, el peor dato proporcionado un martes en esta segunda ola. También ha notificado otros 238 fallecidos a causa del virus, lo que hace que en los últimos siete días la cifra de muertes ya supere las 800 y se contabilicen hasta 832 decesos en una semana.

Y es que el número de ingresados asciende día tras día, al mismo tiempo que lo hace la presión sanitaria. En lo que respecta al total de ingresos, en España ya hay 19.943 personas que precisan de atención hospitalaria (773 más que un día antes), de las que 2.754 están en las UCI (104 más). Esto hace que la ocupación de camas convencionales suba hasta el 16,24% y hasta casi el 30% en las unidades de cuidados intensivos (29,17%). Incluso, por comunidades, en La Rioja (56,67%), Aragón (48,18%), Cataluña (42,27%) o Navarra (40,13%), así como las ciudades autónomas de Melilla (57,14%) y Ceuta (47,06%), se supera ya el 40% de ocupación en sus unidades pacientes críticos.

Situación diferente a marzo y abril

Pese a estos datos, Fernando Simón ha lanzado un mensaje optimista: "No estamos en una situación equivalente a la que observábamos, con ocupaciones del 60%, en marzo y abril". Y esto se refleja en que los hospitales no han paralizado la atención a pacientes que no están infectados por coronavirus. "Ahora mismo, al menos hasta ayer, la gran mayoría de las comunidades no han tenido que suspender una gran parte de la actividad programada en los hospitales", ha agregado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Eso sí: "Tampoco la presión sobre las UCI es exactamente igual en todas las comunidades si lo comparamos con las incidencias de las mismas". Esto quiere decir que "el nivel de incidencia no siempre se correlaciona con la presión de las UCI", aunque en este caso la incidencia acumulada durante los últimos 14 días también se observa que es mayor en Melilla (1384,02 casos por cada 100.000 habitantes), Navarra (1182,18), Aragón (1119,01), Ceuta (852,83) y Castilla y León (820,20).

Y solo están por debajo de los 500 casos del umbral marcado por el Gobierno central Canarias, Baleares, la Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Cantabria y Asturias.

En España, en los últimos 14 días también se ha incrementado la incidencia más de 6,8 puntos, hasta 527,94 casos por 100.000 habitantes. Una cifra que, según Simón, ya está "mucho más allá de los valores aceptables". Pero el epidemiólogo ha vuelto a mirar a Europa: "Nuestra posición, siendo mala, se enmarca en un cuadro general de alta transmisión. A nivel nacional hemos tenido datos poco buenos, pero a nivel europeo se mantiene una tónica similar". Francia, Países Bajos o Suiza cuentan con una incidencia acumulada bastante mayor.

Según los datos de Sanidad, Cataluña fue la región con más casos aportados al informe (5.589), seguida de Andalucía (3.990) y la C. Valenciana (1.965). No obstante, estos son diferentes a los que aportan los propios gobiernos autonómicos.

Por comunidades autónomas

CATALUÑA: La Generalitat catalana, que ha sufrido varios retrasos estos días en las comunicaciones, ha aumentado el dato del Ministerio hasta los 6.210 casos y ha añadido 134 fallecidos. No obstante, vuelve a bajar la velocidad de propagación hasta 1,02 contagiados por cada positivo.

ANDALUCÍA: La Junta andaluza ha reducido levemente los positivos del Ministerio hasta los 3.937 y ha agregado 34 decesos a su balance. Sevilla ha sido la provincia con más casos diarios, al sumar 965, aunque ningún fallecido.

LA COMUNIDAD VALENCIANA: El Consell valenciano ha aumentado la cifra del Ministerio en cuatro casos, es decir, hasta los 1.969 (1.156 en Valencia, 486 en Alicante y 327 en Castellón) y ha comunicado también 20 nuevos decesos.

MADRID: El Ejecutivo madrileño ha informado de 510 nuevos casos (por los 487 de Sanidad) y 35 fallecidos más. Además, en sus hospitales hay 2.439 ingresados (79 más en un día) y 471 en las UCI (+5).