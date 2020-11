Simón pide disculpas por su chiste machista sobre las enfermeras: "Lo siento, tengo que aprender a hacerlo mejor"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha pedido perdón por el chiste machista que hizo sobre las enfermeras la semana pasada. "Lo siento", ha iniciado Simón su rueda de prensa. "Ha quedado claro que tengo mucho camino para aprender y hacerlo mejor. Trataré de no cometer errores de este tipo".

Las disculpas llegan después de que varios representantes políticos del Gobierno y oposición, así como el colectivo de la enfermería, demandaran una disculpa por los comentarios, tachados de machistas. Y es por esto mismo, por lo que Simón ha dirigido sus explicaciones "a las personas y colectivos a los que pude molestar".

En una entrevista en Facebook Live el jueves pasado, los escaladores Iker y Eneko Pou le hicieron un comentario a Simón: "Fernando, no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas".

Simón siguió el comentario entre risas diciendo: "No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

Desde ese día, varios representantes y colectivos han mostrado su indignación. Incluso miembros del Gobierno como la vicepresidenta Carmen Calvo, el ministro de Sanidad Salvador Illa y la titular de Defensa, Margarita Robles, señalaron que Simón debía una disculpa por esos "comentarios desafortunados".

Así, el director iniciaba la rueda de prensa que ofrece dos veces por semana para comentar los datos sobre la pandemia en España, con gesto serio y con un "lo siento", para luego pasar a comentar los datos de este martes.

Los hermanos Pou hicieron lo propio también este lunes. En un vídeo publicado en redes sociales, Eneko Pou ha dicho que "si hay algo que no os pareció bien: perdón, de verdad, de corazón. Iker y yo somos gente que suma, nunca entramos en polémicas".

"Ante una broma muy tonta no fui capaz de contestar como se debe", ha señalado Simón en su comparecencia de este martes. "Y lo siento más por mí porque me sabe mal que el esfuerzo de años de quitarme de encima ese bagaje de reflejos aprendidos de frases hechas que para nada tienen que ver con mi forma de pensar. Ha quedado claro que me queda camino por aprender y hacerlo mejor", ha proseguido.

Varias sociedades profesionales como el Consejo General de Enfermería (CGE) han mostrado su indignación, con la petición de su cese inmediato. Ante las que el director ha señalado que es un funcionario del estado que hace su trabajo "lo mejor que puede" y que si las personas que tienen poder de decisión así lo consideran, tendría que dejar el puesto.

Los grupos políticos también han mostrado su indignación frente a las palabras del técnico del CCAES. El grupo popular, por su parte, ha registrado un escrito de queja en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, por esos comentarios "sexistas y vejatorios". Mientras tanto, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha dicho que dichos comentarios son "desagradables y desafortunados", aunque se mostró convencido de que Simón pediría disculpas.