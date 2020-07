Los positivos por coronavirus que vayan a votar en las elecciones vascas se enfrentan a un delito de salud pública

Los ciudadanos vascos positivos en covid-19 con riesgo "infecto-contagioso" no podrán votar mañana en las elecciones autonómicas porque tienen restringida la movilidad y si lo hacen pueden incurrir en un delito contra la salud pública y ser sancionados. Así lo han confirmado este sábado en una rueda de prensa las consejeras de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, y de Salud, Nekane Murga, en la que han detallado varios datos relacionados con los comicios de mañana y se han referido a la situación de los ciudadanos con covid-19 activo, que han cifrado en "161" personas, no todas integrantes del censo electoral.

Estos contagiados no tienen limitado el derecho a voto, ha aclarado la consejera de Seguridad, pero sí restringida la movilidad por razones sanitarias, por lo que no pueden acudir a las urnas y si lo hacen "cometerían un delito" de salud pública. El Gobierno Vasco no va a "pasar lista" ni romper la confidencialidad de estos pacientes pero les notificará "claramente" la "gravedad" que supondría saltarse la cuarentena para ir a las urnas y que se pueden enfrentar a la apertura de los correspondientes expedientes por cometer una acción delictiva.

La consejera de Salud ha dicho que en esta situación de "covid activo" se encuentran 161 personas porque hay otros contagiados en Euskadi que están en una fase no infecciosa y controlados y que pueden pedir una autorización sanitaria para desplazarse a los locales electorales si se comprueba que no hay riesgo de contagios a otras personas.

La titular de Seguridad, por su parte, ha incidido en que está en la "responsabilidad" del propio infectado cumplir con la cuarentena y no salir de sus domicilios, pero ha avisado de que si van a votar "deben saber que estarían cometiendo un delito". La ley, ha reiterado, no contempla la posibilidad de posponer la materialización del voto para estas personas u otros enfermos.

Tampoco podrán votar quienes estén pendientes de conocer el resultado de una PCR pero Murga ha asegurado que las resultados de las pruebas que se están realizando hoy se comunicarán a los afectados en las próximas horas. Si dan positivo se tendrán que quedar en casa y si dan negativo podrán ejercer el sufragio. Sí podrán acudir a las urnas los contactos estrechos de infectados pero con PCR negativa que están en aislamiento preventivo, aunque lo deberán hacer con medidas de extrema seguridad, preferentemente con el voto preparado en casa.

En cuanto a los datos electorales, un total de 1.794.313 vascos están llamados a las urnas en las elecciones para elegir a los 75 parlamentarios de la Cámara vasca de la XII legislatura, 10.899 más que en los comicios celebrados el 25 de septiembre de 2016, de los que 950.563 corresponden Bizkaia, 584.905 a Gipuzkoa y 258.845 a Álava. Además, 68.790 jóvenes podrán votar por primera vez por haber cumplido 18 años desde la anterior votación al Parlamento de Vitoria.